Das Beste aus Resten machen – darum geht’s in der neuen Show „Kühlschrank öffne dich!“ Aus dem, was bei fremden Leute im Kühlschrank ist, müssen Profiköche ein schmackhaftes Essen zaubern. Lisa Angermann aus Leipzig und Robin Pietsch aus Wernigerode sind mit in der Show und legen sich ins Zeug.