In die Plagwitzer Markthalle kommt kulinarische Bewegung: Am Montag startet das Projekt „Hayai“, bei dem Leipziger Gastronomen in täglichem Wechsel Mittagstisch zubereiten. Vorerst nur zum Abholen, unter besseren pandemischen Umständen dann zum Essen vor Ort. Und für April gibt’s ein weiteres Vorhaben.