Leipzig

Die sächsische Sperrstunde um 20 Uhr gehört ab Freitag vorerst der Vergangenheit an: Zwei Stunden länger als bisher dürfen Restaurants und Gaststätten dann öffnen – statt um 20 Uhr ist erst um 22 Uhr Schluss. Voraussetzung ist, dass in den Kliniken des Freistaats die Überlastungsstufe bei Covid-19-Patienten nicht erreicht wird. Derzeit liegt Sachsen darunter – daher sind Lockerungen möglich.

Ein Blick nach Leipzig zeigt jedoch: Nicht alle Restaurants machen mit. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung ist ab 14. Januar für alle Lokale die 2G-Plus-Regel verpflichtend. Nur noch geimpfte oder genesene Gäste mit tagsaktuellem Test erhalten Einlass, es sei denn sie sind bereits geboostert (Alle Ausnahmen für die Testpflicht lesen Sie hier im Detail). Bars – also Lokale ohne Speisenangebot – müssen ohnehin weiter geschlossen bleiben.

Welche Lokale in Leipzig geöffnet haben, welche ganz geschlossen bleiben und welche reduzierte Öffnungszeiten haben zeigen wir in unserem Überblick. Ihr Restaurant fehlt in der Auflistung und Sie möchten gerne aufgenommen werden? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit den aktuellen Öffnungszeiten an gastro@lvz.de

Diese Leipziger Restaurants sind bis 22 Uhr geöffnet:

Acapulco

Alex

Augustiner am Markt

Bayerischer Bahnhof

Café Cantona

Café Luise

Caracan (nur am Wochenende geöffnet, Fr-So: 12-22 Uhr)

China White

Enchilada

Frieda

Green Soul

Hans im Glück

Herkules

Heimathafen Kö

Hotel Seeblick

Indian Crown

Joseph Pub

Kildare Pub

Killiwilly

Kümmel Apotheke

La Boum

Leo’s Brasserie

Le Petit Franz

L‘Osteria

Micello‘s

Michaelis

Münsters

Ouai (ab Montag, 17. Januar, bis 22 Uhr)

Panorama Tower (ab Montag, 17. Januar, bis 22 Uhr)

Paps

Pholosophy

Pretty Please

Ratskeller

Sancho Pancha

Schauwaldbar

Schnittstelle 1845

Schnitzel Culture

Shady

Spizz

Substanz

Thiseas

Vodkaria (öffnet am 15.Januar)

Wenzel Prager Bierstuben

Zills Tunnel

60 Seconds to Napoli

Diese Restaurants haben reduzierte Öffnungszeiten:

Apels Garten (Mo-Sa: 11- 20 Uhr; So-/Feiertag: 11-15 Uhr)

Campus (Di-Fr: 12-15 Uhr)

Glashaus im Clara-Zetkin-Park (Mo-Sa: 9-20 Uhr; So: 10-20 Uhr)

Milchbar Pinguin (Mo-Do: 9-18 Uhr; Fr-Sa: 9-20 Uhr; und So-/Feiertag von 10-18 Uhr)

Mückenschlösschen (Fr: 15-20 Uhr; Sa: 12-20 Uhr; So: 10-15 Uhr)

süß + salzig (Mi-So: 10-18 Uhr)

Tokyo Café (Do-Sa: 17-20 Uhr)

Tuk Tuk (Mo-Fr: 11.30-14.30 und 17-20 Uhr; Sa: 17-20 Uhr)

Diese Restaurants sind geschlossen:

Auerbachs Keller

Café Kowalski (dauerhaft geschlossen)

Da Vito

Hafenbar

Kaiserbad

Mc Cormacks (bis 30.Januar)

naTo

Oskar

Pata Negra

Renkli

Villa Hasenholz

Was kost das (öffnet ab 1.April wieder)

Weinstock (bis 31.Januar)

Von nöß/flp