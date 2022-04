Leipzig

Die Agra-Landwirtschaftsausstellung punktet am Wochenende nicht nur mit großen und kleinen Tieren, schweren Gerätschaften und regionalen Lebensmitteln, sondern lockt auch mit einem Weltrekordversuch. Dass der nicht nur durch den Magen gehen, sondern auch für schweißtreibende Momente sorgen kann, mussten die Leipziger Eßrich-Brüder am eigenen Leib erfahren.

Erster Weltrekordversuch mit Leipziger Gebäck

Als auf der Leipziger Messe „Iss gut!“ im vergangenen Dezember der Gemüse-Züchter „Möhrchen Patrick“ mit seiner größten gefüllten Zucchini einen neuen Weltrekord aufstellte, kamen die Bäcker auf eine Idee. „Das Leipziger Traditionsgebäck, die Lerche, passt hervorragend zur Agra“, erzählt der 23-jährige Konditor Hans-Peter, der das Vorhaben gemeinsam mit seinem Bruder und Bäckermeister Tom (28) umgesetzt hat.

Mit Form hat die übergroße Lerche 257,5 Kilogramm auf die Waage gebracht. Quelle: Andre Kempner

Ihre Rezeptur sei ganz herkömmlich – nur die Kirschkonfitüre sei eine Besonderheit. Für die richtige Konsistenz wurde der Mürbeteig bereits am Vortag angesetzt. Die restliche Zubereitung des im Durchmesser etwa 75 Zentimeter großen Gebäcks begann am Sonnabend in aller Früh.

Das große Backen – mit unvorhergesehenem Ende

Ab 4 Uhr standen die Brüder gemeinsam mit Eva Ricarda vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) in der Backstube. „Bei unseren Weltrekorden zu XXL-Nahrungsmitteln ist es wichtig, dass das Objekt dem Original in Rezeptur, Aussehen und Proportion entspricht, was vor Ort geprüft wird“, berichtet die 31-jährige Rekord-Richterin aus Hamburg. So früh am Morgen in einer Bäckerei zu stehen sei ein Erlebnis gewesen, verrät die Freiberuflerin. Da es der erste Weltrekordversuch einer Leipziger Lerche war, legte das Institut den Anspruch auf 100 Kilogramm fest. Die Mindestanforderung soll sicherstellen, dass nicht einfach jeder sein Familienessen als Höchstwert angebe.

Ein Transporter brachte die wertvolle Fracht aus Liebertwolkwitz zum Messegelände. Als die Lerche, eingepackt in eine gusseiserne handgefertigte Form, wie ein Möbelstück auf Rollen in die Messehalle geschoben wurde, ahnte noch niemand etwas vom drohenden Missgeschick. Vier Stunden hatte das Gebäck bei 120 Grad im Backofen verbracht und weitere 30 Minuten bei 180 Grad, um eine goldbraune Oberfläche zu zaubern.

Als sieben Männer versuchen, die 95 Kilogramm schwere Form zu entfernen, quillt noch nicht vollständig durchgebackener Teig aus dem Korsett. Ein Schreckmoment nicht nur für die Gebrüder Eßrich, auch das zahlreich erschienene Publikum hält die Luft an. Die Waage zeigt ein Gesamtgewicht von 257,5 Kilogramm – abzüglich der Form käme die Lerche auf stolze 162,5 kg. Das wäre Weltrekord.

Beim Anheben der Form verrutscht der Mürbeteig. Nun soll er 24 Stunden in der Form weiter ruhen und am Sonntagnachmittag verkostet werden. Quelle: André Kempner

Wie konnte es zum Malheur kommen?

„Anders als bei den herkömmlichen Lerchen, die nach dem Backen gestürzt werden, musste das konische Korsett abgezogen werden. Leider ist uns dabei ein Flüchtigkeitsfehler unterlaufen“, erklärte Hans-Peter Eßrich nach dem Versuch, die gigantische Backware aus der Form zu entfernen. Damit der Mürbeteig vollständig abkühle, müsse das Riesengebäck die nächsten 24 Stunden unangetastet stehen bleiben.

RID erkennt Leistung an

Nach einem Telefonat übergibt Eva Ricarda den Eßrich-Brüdern die Weltrekordsurkunde – vorausgesetzt, dass die Lerche am Sonntag aus der Backform entfernt und verköstigt werden kann. „Ich kann leider nicht dabei sein. Ich werde mir alles in einer Videodokumentation anschauen“, verspricht die Richterin.

Erlöse zugunsten der Leipziger Tafel

Die Verköstigung findet am Sonntag ab 13.30 Uhr auf dem Agra-Marktplatz in der Halle 2 statt. Pro Portion werden drei Euro fällig. Der Erlös geht an die Leipziger Tafel, deren Chef Werner Wehner am Sonnabend den beiden Bäckern vor Ort die Daumen gedrückt hat.

Von Regina Katzer