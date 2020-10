Knapp zehn Jahre lang war Jörg Staudt Betreiber der Substanz in Leipzig-Reudnitz. Nun räumt er seinen Posten – wenn auch nicht ganz freiwillig. Im LVZ-Interview erzählt er, wie es zur Auflösung seines Pachtvertrags kam und erinnert sich an die schönsten Momente in seinem Biergarten.