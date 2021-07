Leipzig

Sommerzeit ist Biergartenzeit – und in Leipzig hat man die Qual der Wahl. Biergärten und Freisitze bestimmen die Gastroszene der Messestadt. Wir haben die LVZ-Leser auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt: Was sind Eure Lieblings-Biergärten? Innerhalb der Redaktion wurde ebenso heiß diskutiert. Ob urig in der Gosenschenke, szenig im Ilses Erika oder klassisch gemütlich im Dr. Schrebers: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Diese zehn Lokale haben es in unsere Top Ten geschafft.

Zum Wilden Heinz: Relaxen und genießen

Entspannung und Zwanglosigkeit: der Wilde Heinz in Lindenau. Quelle: Foto: André Kempner

Das Leben kann so einfach sein. Wer das Gelände vom Wilden Heinz in Lindenau betritt, sieht und fühlt die reine Zwanglosigkeit. Unterschiedliches Sitzmobiliar zwischen Paletten, Schaukel und Gartenstühlen ist lässig hingewürfelt in dieses zauberhafte Gastro-Biotop, ein wohltuender Gegenentwurf von Akkuratesse. Der Ausschank ist ein Holzwagen, aus dem unter anderem leckeres fränkisches sowie regionales Bier zu niedrigen Preisen gereicht werden. Nebenan wird jeweils von dienstags bis samstags zwischen 18 und 21 Uhr köstliche Pizza im Lehmofen gebacken. Mindestens einmal pro Woche gibt’s Livemusik, manchmal auch Lesungen. Zum Wilden Heinz, benannt nach einem dort einst grasenden Ziegenbock, bleibt einer der schönsten Biergärten Leipzigs.

Daten zum Wilden Heinz Besonderheit: Das Regal vor der Blockhütte ist eine Tauschbörse für Bücher. Zur aktuellen Auslage gehören der Duden, Jurek Beckers „Jakob der Lügner“ und „Medizinische Fachausdrücke“. Ebenfalls selten: Es gibt auch glutenfreies Bier. Adresse: Hähnelstraße 22, Telefon 0177 6908756 Website: https://www.facebook.com/ZumWildenHeinz/ Geöffnet: Di 18 bis 23 Uhr, Mi und Do 14 bis 23 Uhr, Fr und Sa 14 bis 1 Uhr, So 14 bis 20 Uhr Preise: 0,5 Liter Pils ab 2,80 Euro, Wasser für 50 Cent, Liter 2,50

Gosenschenke: Lokal mit langer Historie

Treff für mehrere Generationen: die Gosenschenke in Gohlis. Quelle: André Kempner

Die historische Gaststätte in Gohlis wurde bereits im Jahr 1899 eröffnet. Noch heute besitzt sie das Flair der 1920er Jahre und besticht mit einem großen, urigen Biergarten mit 500 Plätzen. Dieser zählt mit seinen 100 Jahre alten Bäumen sogar zu den ältesten Biergärten der Stadt. Auch auf der Speisekarte wird viel Wert auf Tradition gelegt: Das obergärige Bier Gose (das einst schon Goethe getrunken hat) taucht hier in vielen Variationen auf, egal ob mit Kirschlikör oder Mangonektar. Außerdem bietet die Karte noch immer Gerichte aus der Auswahl von 1905, wie zum Beispiel das Gose-Häppchen (sauer eingelegter Camembert, Fettbemmchen und saure Gurke) oder hausgemachten Zwiebelkuchen. Im Biergarten gibt es außerdem Gegrilltes. Sollte man doch einmal von einem Regenschauer überrascht werden, bietet die Gosenschenke überdachte Terrassen und Sonnenschirme.

Daten zur Gosenschenke Besonderheit: Historische Speisekarte und die beliebte „Gose“ in allen Variationen Adresse: Menckestraße 5, Telefon 0341 566236 Website: www.gosenschenke.de Geöffnet: Mi bis Fr ab 16 Uhr bis 0 Uhr, Sa und So ab 12 Uhr bis 0 Uhr Preise: 0,5 Liter Pils für 4,50 Euro, 0,2 Liter Wasser für 2,50 Euro

Bayerischer Bahnhof: Schlange stehen macht Spaß

Großflächig: der Freisitz des Bayerischen Bahnhofs. Quelle: Andre Kempner

Denkmalgeschütztes Ambiente, antiker Baumbestand, selbstgebrautes Bier, Prost. Wer den Vierklang im Biergarten des Bayerischen Bahnhofs erleben will, muss sich einreihen. In die an sonnigen Tagen allgegenwärtige, aber immer auch ertragbare Schlange an der Getränkeausgabe. Das Schlängeln lässt Zeit für Blicke über den Tellerrand. Die uralten Bäume atmen Geschichte, spenden Schatten, schaffen Atmosphäre. Das Ganze wirkt bei allem Gewusel unaufgeregt, alles ist aufgeräumt und sauber. Die Toiletten-Anlage würde es mühelos in eine Schöner-Wohnen-Ausgabe schaffen. Viele der Servicekräfte von Frank Wiegand sind jahrelang dabei. Getränketechnisch herrscht im Idyll am Bayerischen Platz Selbstbedienung, essenstechnisch wird serviert. Bei den Bieren bleibt eingedenk einer XXL-Auswahl an Craft- und Fassbieren die angenehme Qual der Wahl. Nachschubprobleme? Keine. Grüße von der eigenen Brauerei.

Daten zum Bayerischen Bahnhof Besonderheit: Die legendäre Schweinshaxe. Reicht für zwei bis drei Männlein/Weiblein, provoziert einen spirituosen Blick auf Vodka Podolski und Konsorten. Adresse: Bayerischer Platz 1, Telefon 0341 1245760 Website: www.bayerischer-bahnhof.de Geöffnet: Täglich 12 bis 22 Uhr Preise: 0,5 Liter Bier kosten 4,30 Euro, 0,25 Wasser kosten 2,10 Euro

Substanz: Lauschiger Hof mit neuer Küche

Der Biergarten Substanz im Täubchenweg - Kult in Reudnitz (und darüber hinaus). Quelle: privat

Als die Substanz in Reudnitz im Herbst ihren letzten Tag ankündigte, schoss ein Schreck durchs Viertel. Sammelaktionen wurden vorgeschlagen, ein Crowdfunding stand im Raum. Für Andreas Wendland, dem der lauschige Hof schon seit 1992 gehört, war aber eh klar: Die Substanz hat Substanz. Wendland betreibt den Biergarten jetzt selbst. Und zwar wie zuvor: grobes Pflaster, Bäume, Burgergrill. Neu sind japanische Snacks, zubereitet vom Kochkollektiv „Ponpoco“. Wie das ankommt? Gut, glaubt Wendland, lässt sich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Die Ofenkartoffeln, die er kürzlich anbot, wird es erstmal nicht mehr geben. „Die Substanz ist ein Community-Biergarten, sie lebt von ihrer Kundschaft“, sagt er.

Daten zum Café Substanz Besonderheit: Hemdsärmeligkeit. Viele, die in der Substanz arbeiten, verdienen ihr Geld hauptsächlich woanders. Der Biergarten begeistert sie selbst, und das merkt man. Adresse: Täubchenweg 67 Webseite: www.facebook.com/taeubchenweg67, Reservierung über den Messenger möglich Geöffnet: Di bis So 17 bis 0 Uhr, Schankschluss 22 Uhr, Fr und Sa 23 Uhr Preise: 0,5 Liter Pils für 3 Euro; 0,3 Liter Mineralwasser für 1,50 Euro.

Dr. Schrebers: Ein Urgestein unter den Biergärten

Viel Grün, viel Tradition: der Biergarten von Dr. Schrebers. Quelle: Kempner

Die Lage ist perfekt: Im Grünen, zentrumsnah, ein paar Schritte von der Arena und wenige Torwart-Abschläge vom Stadion entfernt. Dr. Schrebers ist nicht nur als Name des Mannes, der die Kleingärtnerbewegung in Gang brachte, sondern steht auch für ein Biergarten-Urgestein Leipzigs. Ein freundlich-familiäres Fleckchen mit Spielplatz. An einem Tisch feiert gerade eine Altherrenrunde Geburtstag, wie der Tisch verrät: eine Flasche Champagner, dazu mehrere Ausführungen von „Doppelherz aktiv“ (da hat sich jemand abgestimmt!); nebenan quäkt ein Kleinkind aus dem Kinderwagen, den der Vater sanft wiegt. An den Ästen des Baumriesen, der das weitläufige Areal überspannt, baumeln Solarleuchten. Das Speisenangebot ist ebenfalls volkstümlich: Roulade, Rostbrätl, Sülze, es gibt auch Kuchen.

Daten zu Dr. Schrebers Besonderheit: Der hübsche Fachwerkbau mit Türmchen beherbergt nicht nur das Restaurant, sondern auch ein Kleingartenmuseum mit Dauerausstellung. Adresse: Aachener Str. 7, Telefon 0341 9611324 Website: www.schrebers.com Geöffnet: Mi bis Fr. 16 bis 0 Uhr, Sa 11.30 bis 0 Uhr, Sonntag 11.30 bis 20 Uhr Preise: 0,5 Liter Pils für 3,90 Euro, 0,2 Liter Wasser für 1,90 Euro.

Ilses Erika: Kultcharakter in Connewitz

Auf der Straße nach Süden: Der Biergarten vom Ilses Erika hat schon Kultcharakter. Quelle: Foto: Christian Modla

Der Biergarten vom Tanzcafé „Ilses Erika“ ist einer der ruhigen Kult-Orte im lebendigen Connewitz. Ein klassischer Hinterhof-Biergarten auf Kiesboden mit viel Grün rundherum, wo rustikales Mobiliar unter Bierschirmen und großen Bäumen Platz für gut 150 Gäste bietet. Hier trifft sich die Künstler- genauso gern wie die Start-Up-Szene auf ein Feierabendbier. Oder auch zwei – es gibt ein „Ilses Erika“-Hausbier. Das trinkt sich auch auf einem der Liegestühle vor geflammten Obstkisten gut weg. Und für überraschende Regengüsse finden die Gäste Zuflucht im Wintergarten neben der großen Theke samt Sommerküche. Dort werden neben dem klassischen Burger zum Bier auch extravagantere Speisen zubereitet – koreanische Gemüsedumplings zum Beispiel. An den Wochenenden legt regelmäßig ein DJ Musik auf, immer wieder gibt es auch Live-Musik mit Bands.

Daten zu Ilses Erika Besonderheit: Im Biergarten findet immer wieder auch ein Flohmarkt statt. Adresse: Bernhard-Göring-Straße 152, Website: www.ilseserika.de Geöffnet: täglich 16 bis 0 Uhr, Sonntag 12 bis 0 Uhr Preise: Hausbier 0,5 Liter 4 Euro; Mineralwasser 0,2 Liter 1,60 Euro

Münsters: Großzügige Gemütlichkeit

Nahe der Platnerstraße und dennoch still: der Biergarten im Münsters. Quelle: Andre Kempner

Nah an der Platnerstraße und doch wie in einem gemütlichen Kokon aus sattem Grün und Häuserwänden des Villenviertels erstreckt sich der mit 84 Plätzen großzügige Biergarten des Münsters – der einen bemerkenswerten Kontrast schafft: Drinnen steht absolut hochklassige Küche auf der Karte, die entsprechende Preise nach sich zieht, draußen setzt man auf Bodenständigkeit und kulinarische Deftigkeit mit Wiener im Brötchen, Leberkäse, Wurstsalat oder Kassler zu gängigen Preisen. Die vegetarische Auswahl ist kleiner, aber unter anderem durch Kartoffel-Gurken-Salat und Tomate mit Mozzarella vertreten. Umrahmt von jungen Amber-Bäumen lässt es sich hier im Gohliser Süden mit wunderbar plaudern und genießen.

Daten zum Münsters Besonderheit: sehr ruhig. Bestellen kann man vorn und die Getränke gleich mitnehmen, die Speisen werden dann an die Tische gebracht. Adresse: Platnerstraße 13, Telefon 0341 5906309 Website: http://xn--mnsters-n2a.com Geöffnet: Mo bis Sa 18 bis 0 Uhr. Preise: 0,5 Liter Pils ab 3,90 Euro; 0,2 Liter Mineralwasser für 2 Euro.

Felsenkeller: Top-Adresse auf Plagwitzer Szenemeile

Gemütlichkeit im Westen der Stadt: der Biergarten am Felsenkeller. Quelle: André Kempner

Der Felsenkeller-Biergarten in der Plagwitzer Karl-Heine-Straße blickt auf eine bewegte und lange Geschichte zurück – seit 1860 gibt es ihn, mit diversen und teils mehrjährigen Unterbrechungen. Inzwischen ist er aus der Plagwitzer Kneipenszene nicht mehr wegzudenken und beliebter Treffpunkt am Abend. Vom historischen Bauwagen, der die Selbstbedienungs-Theke beherbergt, läuft man über Holzmulch, der im kompletten Garten ausgestreut ist, zu einem der 480 Plätze, die teils unter Gartenpavillons mit dezenter Laternenbeleuchtung angeordnet sind. Das Gelände neben dem inzwischen sanierten Felsenkeller liegt unter riesigen Kastanien. In der Sommerküche hat sich in diesem Jahr ein neues Küchenteam etabliert, das eine bürgerliche Speisekarte bestückt. Auf der Bühne finden regelmäßig Live-Angebote statt – Lesungen, Musik oder ausgewählte Fußball-Übertragungen. Der Biergarten kann auch für private Feierlichkeiten gemietet werden.

Daten zum Felsenkeller Besonderheit: 14-tägig findet an Sonntagen ein Gottesdienst mit dem Verein Leipzig Projekt samt Kinderprogramm statt. Mit anschließendem Frühschoppen im Biergarten. Adresse: Karl-Heine-Straße 32 Website: www.felsenkeller-leipzig.com/das-haus/der-biergarten/ Geöffnet: werktags ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 14 Uhr bis 22 Uhr Preise: Hausbier 0,4 Liter 3,50 Euro, Mineralwasser 0,25 Liter 2 Euro

Kulturhaus Eutritzsch: Die schönste Gartenkneipe der Stadt

Vor dem Kulturhaus Eutritzsch sitzt es sich gemütlich unter alten Kastanien. Quelle: Andre Kempner

Unter alten Kastanienbäumen lassen am Kulturhaus Eutritzsch nicht nur Kleingartenfreunde ihren Feierabend bei einem deftigen Schnitzel oder Rostbrätl ausklingen. Wirt Hendrik Jahn und sein Team haben das wundervolle, 1935 erbaute „KHE“ vor gut zehn Jahren auf Vordermann gebracht und sind mit herzhafter, gutbürgerlicher Küche und familiärer Atmosphäre zu einer Instanz im Leipziger Norden geworden. Der Biergarten an der Thaerstraße, etwas versteckt in einer der größten Gartenkolonien der Stadt gelegen, bietet rund 120 Gästen Platz. Kinder können sich auf dem Spielplatz vor dem Lokal austoben. Auf der Speisekarte finden sich neben saisonalen Klassikern mit Pfifferlingen und Spargel auch fleischlose Alternativen von Camembert bis Zander. Bierfreunde jubilieren über das Böhmisch Hell vom Fass oder das wechselnde Monatsbier. Und falls es regnet, findet sich auf der überdachten Terrasse immer ein trockenes Plätzchen.

Daten zum Kulturhaus Eutritzsch Besonderheit: Gartenvereinskneipen gibt es viele in Leipzig. Diese ist die nach eigenen Angaben größte der Stadt – und vielleicht auch die schönste. Adresse: Thaerstraße 39, Telefon 0341 22 31 605 Website: www.kulturhauseutritzsch.de Geöffnet: Mi bis Fr 15 bis 22 Uhr, Sa 11 bis 22 Uhr, So 11 bis 20 Uhr, Mo und Di Ruhetag Preise: 0,5 Liter Pils für 4,10 Euro, 0,2 Liter Wasser für 2,50 Euro

Schnittstelle 1845: Game, Set and Match

Die vordere Terrasse der Schnittstelle 1845: Sitzlandschaft mit schönem Fachwerkbau im Hintergrund. Quelle: Foto: André Kempner

Das Grundgeräusch für den vorderen Freisitz der Schnittstelle 1845 lautet: „Pöck – pöck – pöck“. Der Tennisplatz liegt direkt neben dem Vereinsheim, das viel mehr ist als ein Treffpunkt für Sporttreibende nach dem Duschen. Es hat sich herumgesprochen, dass das Personal mit Leidenschaft und Herz arbeitet und die beiden Terrassen ihren jeweils eigenen Charme haben. Hinten im Garten wird das Areal regelmäßig für Feiern gebucht. Bei geschlossener Gesellschaft gibt’s für Spontanbesuche noch die Sitzlandschaft vorn, mit dem schönen Fachwerkbau im Rücken. Am Kiosk gibt’s Getränke und die Möglichkeit, Basics wie Bratwurst, Steak oder Leberkäse zu bestellen. Warum der Ort Schnittstelle heißt? Er liegt auf der Grenze zwischen Stötteritz und Probstheida.

Daten zur Schnittstelle 1845 Besonderheit: Große Außenflächen, auf denen sich Kinder und Jugendliche austoben können, inklusive Bolzplatz. Adresse: Gerhard-Langner-Weg 1 (Zufahrt Prager Straße), Tel. 0178 4485797 Website: www.schnittstelle1845.de Geöffnet: Mo und Di 17 bis 22, Mi bis Sa 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr. Grill-Kiosk Do und Fr 16 bis 20 Uhr, Sa und So 12 bis 20 Uhr, bei schönem Wetter länger. Preise: 0,5 Liter Pils für 3,80 Euro, 0,25 Liter Wasser 2,50 Euro

