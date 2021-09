Leipzig

Auf der Website ist die Welt noch in Ordnung. Genauer gesagt: wieder. Nach langem Corona-Lockdown freut sich das Café Kowalski über das Comeback und preist die Neugestaltung der Terrasse und im Innenleben an. Das galt für den Mai.

Die Gegenwart sieht anders aus: Ab Montag wird das beliebte Lokal nicht mehr fürs Publikum aufgeschlossen. „Diese Entscheidung ist uns nach über 20 Jahren nicht leicht gefallen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Kowalski. „Wir bedanken uns für Eure langjährige Treue.“

Unterstützung während Corona-Lockdowns

„Das Aus hat mehrere Gründe“, sagt Inhaber Peter Herden auf Anfrage, „auch persönliche.“ Als ausschlaggebenden Punkt nennt er die Personalknappheit, die sich zuletzt verschärft hatte. „Es wäre nicht fair, die Ursache in den Corona-Lockdowns zu suchen, denn wir wurden in diesen Abschnitten gut unterstützt“, betont er.

Nach der Wiederkehr lief es zunächst gut an, doch hätten die jüngsten Kündigungen von Angestellten den Entschluss, den Ort aufzugeben, beschleunigt. Vor der Pandemie hatte Herden zehn Vollzeit- und zehn Teilzeitkräfte beschäftigt.

Abschied aus der Ferdinand-Rhode-Straße: die Chefs Kristina Falke und Peter Herden. Quelle: André Kempner

Brunch-Büffet und Bücherecke

„Wir schließen das Kowalski ohne Groll oder negative Gedanken, denn es war eine wunderbare Zeit, in der wir großen Spaß hatten“, sagt Herden, der zusammen mit Kristina Falke noch die Umaii-Restaurants in Leipzig und Dresden betreibt. Einen Nachfolger für das Lokal in der Ferdinand-Rhode-Straße gibt es bislang nicht.

Liebe Freunde des Café Kowalskis, leider müssen wir Euch mitteilen, dass wir ab Montag den 06.09.2021 dauerhaft... Posted by Cafe Kowalski on Wednesday, September 1, 2021

Gäste äußern Bedauern

Das Kowalski war bekannt und beliebt wegen seiner gemütlichen Atmosphäre mit Wohnzimmer-Charakter, verstärkt durch eine einladende Sitzecke samt Bücherregal. Zuletzt war die Einrichtung mit neuen Bildern und Pflanzen ebenso aufgewertet worden wie die Speisekarte. Beliebt war auch das reichhaltige Brunch-Büffet an den Sonntagen.

Auf der Facebook-Seite wachsen bedauernde Kommentare über das Ende des Restaurants. „Wir haben bei Euch so manche Idee geboren und so manchen Traum geträumt“, schreibt einer. Zu den Stammgästen gehörte Kabarettist Meigl Hoffmann. „Das Kowalski war eine feste Größe im Musikerviertel“, meint er. „Aber die Konkurrenz ist auch sehr groß geworden. Es war jedenfalls eine schöne Institution. Schlechte Zeiten für gute Kneipen.“

Von Mark Daniel