Ein Italien-Urlaub brachte die Idee, das viele Reden darüber die Gewissheit: Conny Weißbach wollte ihrer Heimat eine Eisdiele schenken. Eine „mit Stil“, wie sie sagt. Und hausgemachten Leckereien. Vor zehn Jahren dann eröffnete sie ihre „Eisträumerei“ in der Riebeckstraße – inzwischen eine Instanz in Sachen kühles Rundes im Leipziger Osten.

Doch nicht nur Ortskundige haben offenbar gefallen an ihren Produkten gefunden. Erst kürzlich wählte das Gourmet-Magazin „Feinschmecker“ ihren Laden unter die 15 besten des Landes. Das Prädikat: „Erfrischend und ausgezeichnet“.

Eis Marke Eigenkreation

Schwarzbier, Zitrone-Basilikum, Vanille-Soja – in Weißbachs Geschäft ist man kreativ. „Aber nie zu ausgeflippt“, wie die 56-Jährige betont. Die Leute sollen schließlich wissen, was sie essen. Vor einigen Jahren fingen sie und ihr Mann an, Kunden zu fragen, welche Kreationen sie sich wünschen. Damals per Zettel, heute über soziale Netzwerke oder Zuruf. „Und es hat sich bewährt, auf sie zu hören.“ Weiße Schokolade-Pistazie – die Idee eines hartnäckigen Gastes – sei seit Langem ein Verkaufsschlager.

Als alles anfing, beäugten einige ihrer Freunde und Bekannten ihre Geschäftsidee kritisch. Kaum Erfahrung in der Gastronomie. Und dann auch noch Reudnitz. Für Weißbach genau der richtige Ansporn, um zu zeigen, dass sie sich geirrt haben.

Jeden Tag andere Sorten

Sie besuchte Schulungen, holte sich Rat bei Eis-Kollegen – und fing an zu probieren. Mittlerweile hat ihr Mann die Produktion übernommen. Jeden Tag stellt er frische Ware her, um die Auslage im Café zu füllen und den Außer-Haus-Verkauf auf der anderen Straßenseite zu bestücken. Die Auswahl wechselt täglich. „Für diejenigen, die mehrmals die Woche kommen“, sagt Weißbach. Nicht selten sogar täglich, zumindest in der Sommerhochphase. „Unsere Kunden schätzen die Vielfalt.“

„Ich möchte langsam Genuss aus der Sache ziehen“

Mit dem Ausbau einer zweiten Etage 2016 hat sie sich noch mal einen kleinen Wunsch erfüllt. Endlich mehr Platz. Es dauerte keine zwei Tage, da war auch die rappelvoll. Ihr Mann, erinnert sich die Eis-Frau, habe sich gewundert, wie sie die Leute vorher eigentlich unterbekommen hätten.

Weißbach wird häufig gefragt, ob sie nicht expandieren will. Ihre Antwort: „Ich möchte jetzt langsam Genuss aus der Sache ziehen.“ Die freundliche Umschreibung für ein deutliches Nein. Die Selbstständigkeit war für sie ein großer Schritt, der gelungen und auf den sie stolz ist. Aber Reudnitz ist und bleibt ihre erste und einzige Wahl.

Café „Eisträumerei“, Riebeckstraße 23; im Sommer geöffnet dienstags bis sonntags, jeweils von 13 bis 20 Uhr

