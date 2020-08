Es ist unmöglich, sich durch alle Läden zu probieren. Deshalb haben wir uns für eine Geschmacksrallye entschieden, die zumindest in jeder Himmelsrichtung halt macht – eine Auswahl davon, was Leipzigs Eisdielen im Angebot haben.

Test der Eisdielen in Leipzig: Lisa Schliep (links) und Nicole Grziwa in der Eisdiele Kleine Eisträumerei in Reudnitz. Quelle: Kempner