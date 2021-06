Leipzig

Die diesjährige Erdbeerernte verspätet sich: Obwohl die offizielle Saison in Sachsen am Donnerstag beginnt, müssen sich Erdbeerliebhaber noch einige Tage gedulden – zumindest, wenn sie die Früchte frisch vom Feld genießen wollen. Nach einem ungewöhnlich kalten Frühling kann am kommenden Wochenende wohl auf den ersten Feldern der Region die Ernte beginnen.

Erdbeeren lassen auf sich warten

„Der Saisonstart war ursprünglich für den 26. Mai geplant, wir haben ihn bereits um eine Woche nach hinten verschoben“, sagt Udo Jentzsch vom Landesverband „Sächsisches Obst“. Wegen der vergangenen kühlen Monate lassen die roten Sammelnussfrüchte in diesem Jahr noch auf sich warten, nachdem in den vergangenen Jahren meist schon Ende Mai geerntet werden konnte.

Dass trotzdem schon seit einigen Wochen Erdbeeren aus der Region angeboten werden, hat mit unterschiedlichen Anbauweisen zu tun: „Erdbeeren, die im Gewächshaus oder Tunnelanbau wachsen, sind schon einige Wochen früher reif“, sagt Jentzsch. „Dafür sind sie aber nicht so fest und – auch wenn das Geschmackssache ist – meist weniger aromatisch als Freiland-Erdbeeren. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf die Erdbeeren vom Feld zu warten.“

Karte: Hier können Sie in und um Leipzig Erdbeeren pflücken

„Wir produzieren Erdbeeren, keine Schrauben“

Und das Warten hat bald ein Ende: Der Markranstädter Erdbeer- und Landwirtschaftsbetrieb Tautz will die Selbsternte ab der kommenden Woche möglich machen – ein genaues Datum lasse sich aber schlecht vorhersagen. „Wir arbeiten eben in der Natur und produzieren Erdbeeren, keine Schrauben“, sagt Betreiber Ingolf Tautz.

Dass die sechs Erdbeerfelder in und um Leipzig genau zur selben Zeit öffnen, sei unwahrscheinlich: „Wann die Erdbeeren auf jedem Feld reif sind, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. In sandigem Boden geht es schneller, in lehmigem langsamer. Außerdem spielen die Ausrichtung zur Sonne und der Nachtfrost eine Rolle.“ Die Verspätung der Ernte macht Tautz keine Sorgen. „Als ich klein war, gab es immer erst im Juni Erdbeeren, das ist ganz normal so. Durch die wärmeren letzten Jahre haben wir uns nur an den früheren Zeitpunkt gewöhnt.“

03.06.2021, Sachsen, Mügeln: Erntehelferinnen pflücken anlässlich der Eröffnung der Erdbeer-Saison auf einem Feld Erdbeeren. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Um die Erdbeersaison möglichst bis in den Juli auszudehnen, wachsen auf den Feldern verschiedene Sorten – einige reifen schon Anfang Juni, andere erst Wochen später. Zusätzlich können die Erdbeerpflanzen mit Stroh abgedeckt werden, um den Reifeprozess zu verlangsamen. Auch geschmacklich gibt es Unterschiede zwischen den Erdbeersorten, so Tautz. „Zum pur Essen mag ich persönlich Rumba und Asia mit ihrer leicht säuerlichen Note am liebsten, meinem Sohn kann es dagegen gar nicht süß genug sein, er findet Daroyal am besten. Für Marmelade sind Malwina und Florence besonders gut geeignet.“ Er empfiehlt Besucherinnen und Besuchern, zur Saisonmitte selbst aufs Feld zu gehen und sich durch das Sortiment zu kosten. Dann stünden die meisten Sorten zur Auswahl.

Erster Betrieb will am Wochenende starten

Besonders früh sind die Früchte bei Erdbeeren Funck reif: Auf dem Erdbeerfeld bei Leipzig Mölkau können, wenn alles nach Plan läuft, bereits zum Wochenende die ersten reifen Erdbeeren gepflückt werden. „Nach dem kalten Frühling ging es jetzt dank Wärme und Sonne ziemlich schnell“, sagt Claudia Funck. „Deshalb hoffen wir, dass wir am Samstag oder Sonntag bereits starten können.“ Die frischen Erdbeeren verarbeitet sie am liebsten zu Erdbeer-Eierlikör oder einem Erdbeer-Blätterteig-Gebäck.

Nicht nur um die Erdbeeren, sondern auch um das Pflücken selbst gehe es vielen, meint Heike Held vom Obsthof Wurzen: „Man kommt an die frische Luft, was ja gerade während der Corona-Pandemie nie verkehrt ist.“ Die Erdbeerernte sei für viele eine kurze Ablenkung vom Alltag. „Gerade für die Leute aus der Großstadt ist so etwas doch wichtig“, sagt Held, „dann sehen die Kinder auch mal, wo die leckeren Erdbeeren herkommen und wie der Anbau auf dem Feld funktioniert.“

Je nach Sorte variieren Farbe und Geschmack der Beeren. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Schon im vergangenen Jahr waren laut dem Verband „Sächsisches Obst“ mehr Leute auf den Feldern unterwegs – dabei wird auch die Pandemie ihre Rolle gespielt haben. „Letztes Jahr wurden in Sachsen etwa 2000 Tonnen Erdbeeren geerntet“, sagt Udo Jentzsch. „Auch für dieses Jahr rechnen wir mit einer ähnlichen Menge.“

Corona-Einschränkungen gibt es auf den Feldern für Selbstpflücker übrigens nur wenige: Beim Pflücken sollte der bekannte Hygieneabstand von 1,50 Meter eingehalten werden, beim Bezahlen am Stand oder im Hofladen gilt oft eine Maskenpflicht. Termine müssen dagegen nicht gebucht werden.

Von Robin Knies