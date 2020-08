Leipzig

Ein gut gezapftes Bier, hausgemachte Limonade, liebevoll Gegrilltes, knackige Salate: Die Biergarten-Saison in Leipzig ist vielfältig. In der City, am Stadtrand, in den Wohngebieten – an jeder zweiten Ecke stehen Tische und Stühle draußen und laden zum Verweilen ein. Aber wo lohnt es sich besonders, einzukehren? LVZ-Redakteure geben hier ganz persönliche Tipps:

Idylle und Charme: der Biergarten PandeManfred im Garten des Neuen Schauspiels Leipzig. Quelle: André Kempner

PandeManfred

Aus der Corona-Not geboren – und ein Volltreffer: Weil das Neue Schauspiel Bühne und Kneipe „Tante Manfred“ lange Zeit schließen musste, machten die Betreiber aus der hinter dem Gebäude liegenden Grünfläche einen Biergarten, um Einnahmen zu generieren. Der schwarzhumorige Titel: „PandeManfred“. An Idylle und Charme ist dieser Ort nicht zu übertreffen – einer der schönsten Biergärten der Stadt. Das 0,5-Liter-Bier gibt’s ab 3,20 Euro, schmackhafte Piroggen mit verschiedenen Füllungen für 5,90 Euro.

PandeManfred, Lützner Straße 29, wochentags 17-22 Uhr, am Wochenende 15-22 Uhr; www.neues-schauspiel-leipzig.de

Tourist trifft Sportler in der Schnittstelle 1845. Quelle: André Kempner

Schnittstelle 1845

Schon der Name ist top: Schnittstelle 1845. Gewählt haben ihn die umwerfend freundliche Katja Post und ihr Team zur Eröffnung 2016, weil hier Touristen vom nahen Völki, Anwohner und Sportler des ATV 1845 (ältester Sportverein Leipzigs!) aufeinandertreffen. Klar: Auch in der Historie gibt es Schnittstellen. Konzept ist „Futtern wie bei Muttern“ – so gut schmeckt’s auch: etwa das kleine Bauernfrühstück (6,90 Euro) plus Pils (3,80 Euro/0,5 Liter). Auch die Weinkarte ist sehr passabel. Weil beide Außenterrassen mit je 40 Plätzen nicht mehr reichten, kamen Grill-Kiosk (Selbstbedienung) und Bänke hinzu.

Schnittstelle 1845, Gerhard-Langner-Weg 1 (Zufahrt: Prager Straße), Tel. 0178/4485797, Mo/Di 17-22, Mi-So 12-22, Grill-Kiosk: Do/Fr 16-20, Sa/So 12-20 Uhr

Eine der besten Barbecue-Adressen: das Willsons in Connewitz Quelle: Björn Meine

Willsons

Was ist das Besondere am Connewitzer Kreuz? Da könnte man viel erzählen, jetzt vielleicht nur das: Hier gibt es eine der besten Barbecue-Adressen und einen wunderschönen Biergarten unter großen Bäumen, gemütlich und mittendrin: im Willsons. Wer Hunger hat, ist mit dem „Schmelz-Schwein“ bestens bedient. Im stattlichen und schmackhaften Burger liegt zartes Pulled Pork aus dem Smoker (8,70 Euro). Auch überzeugend, nur ohne Fleisch: der gebackene und herrlich gold-braune Halloumi (4,50 Euro). Dazu schmecken ein Bayreuther vom Fass (0,5 Liter: 3,60 Euro), eine der vielen hausgemachten Limos (0,4 Liter: 3,80 Euro) oder Cocktails (ab 6,20 Euro).

Willsons, Bornaische Straße 3, geöffnet: So-Do 10.30-23 Uhr. Fr/Sa 10.30-3 Uhr, www.willsons-leipzig.de

Kühles unter schattigen Bäumen: der Biergarten vom Forsthaus Raschwitz in Markkleeberg. Quelle: André Kempner

Forsthaus Raschwitz

Die laute Hauptstraße ist nah und doch so fern: Wer auf einem der 300 Stühle Platz nimmt, kann abschalten und sich vom Team um Christian Leiding verwöhnen lassen. Für Kinder gibt es einen kleinen Spielplatz und unter den schattigen Bäumen lassen sich auch im Hochsommer kulinarische Klassiker wie Bratwurst (ab 3 Euro), Schweinenackensteak (ab 5,80 Euro), Soljanka (6 Euro) oder auch Kartoffelecken mit Kräuterquark (7,80 Euro) genießen. Vom Fass fließen Pils und Hefeweizen (0,5 Liter für 4,50 Euro), Alkoholfreies zum gleichen Preis.

Forsthaus Raschwitz, Mo, Mi-Fr 15-22 Uhr, Sa und So 12-22 Uhr, Koburger Straße 33; Tel. 0341 3588415, www.forsthaus-raschwitz.de

Erstklassige Burger- und Beefauswahl: der Oskar-Biergarten. Quelle: Robert Nößler

Oskar

Inzwischen erschreckt sich an der Riemannstraße niemand mehr. Am Eingang zum Oskar-Biergarten schlägt nunmehr seit sechs Jahren eine Stichflamme in den Abendhimmel. Auch hinterm Holzportal geht es feurig zu. Das Barbecue-Angebot der 2014 eröffneten Restaurant-Bar bietet erstklassige Burger- und Beefauswahl. Auf der riesigen „Jägermeister-Platte“ für 19,90 Euro (mit Gratis-Shot) liegen zwölf Stunden im Smoker gegarte Rinderbrust, Pulled Pork und köstlich eingelegte Rippchen. Perfekt dazu passt ein Rotbier von Ratsherrn. So lässt sich im Zentrum-Süd der Feierabend rustikal einläuten.

Oskar, Harkortstraße 21, 0341 97417700, Di-So ab 18 Uhr, www.oskar-leipzig.de

Erholung mit und ohne Bedienung: das Glashaus im Clarapark. Quelle: Christian Modla

Glashaus im Clarapark

Das Glashaus im Clara-Zetkin-Park hat seinen eigenen Charme. Unter großen Bäumen können Spaziergänger sich im Biergarten bewirten lassen oder an der Holzhütte selbst bedienen. Der Service ist freundlich und flott, sowohl Getränke als auch das bestellte Essen kommen recht schnell. Flammkuchen (zur Zeit auch mit Pfifferlingen) und Hauptgerichte gibt es ebenso wie einige Besonderheiten wie „Meiner Mött’s Limonade“ (4,40 Euro), Natur-Brote mit hausgemachten Aufstrichen (5,20 Euro), diverse Torten oder ein Connewitzer Rhabarberlikör.

Glashaus im Clarapark, Karl-Tauchnitz-Straße 26, Mo-Sa 9-22 Uhr, So 9-21 Uhr, Tel. 0341 14990004, www.glashaus-leipzig.de

20 hopfige Spezialitäten vom Fass: der Gastgarten DoldenMädel am Bayerischen Bahnhof. Quelle: André Kempner

Gastgarten DoldenMädel

Dieser Biergarten heißt Gastgarten. Und er ist der kleine Bruder (110 Plätze; in Corona-Zeiten 70 bis 80 Plätze) des großen Biergartens Bayerischer Bahnhof (maximal 380 Plätze). Im DoldenMädel gleich nebenan geht Anhängern hopfiger Getränke das Herz auf. Craft Beer heißt das Zauberwort. 20 flüssige Spezialitäten kommen aus dem Hahn. Der halbe Liter kostet zwischen 4,30 und 5,50 Euro. 70 Biere werden in der Flasche kredenzt. Das Essen schmeckt auch – vor und in der stylisch umgebauten historischen Schalterhalle.

DoldenMädel, Bayerischer Platz 1, Tel. 0341 1245774, geöffnet dienstags bis sonnabends ab 17 Uhr, www.doldenmaedel.de

Ort des cremigen Genusses: Links neben der Tanke. Quelle: Josa Mania-Schlegel

Links neben der Tanke

Wenn es stimmt, was Bukowski sagt und das Leben nur eine Illusion ist, hervorgerufen durch Alkoholmangel, dann sollte man für einen reality check den Biergarten des „Links neben der Tanke“ aufsuchen. Die gemütliche Kneipe liegt neben einem kleinen Stück DDR, einer Minol-Tankstelle, und verfügt über einen gepflasterten Hof, der sich an warmen Sommerabenden zügig füllt. Die Fassbiere sind einzigartig: Da wäre das Plagwitzer Ale, ein cremiger Genuss, gebraut nur 20 Minuten entfernt von hier. Oder das Sonnenbräu, das eine Bamberger Familie seit circa 1300 in dem selben kleinen Keller fertigt.

Links neben der Tanke, Lützner Straße 7, Tel. 01590 1330851, geöffnet täglich ab 18 Uhr, am Wochenende ab 15 Uhr.

So geht Bayern: der Biergarten am Mückenschlösschen Quelle: André Kempner

Mückenschlösschen

Der Name geht auf August den Starken zurück. Weil der Sachsen-Regent um 1700 im Rosental wegen Mücken vom Pferd fiel, stoppte er das geplante Lustschloss. Erst 200 Jahre später wurde mit Leipziger Wortwitz das Mückenschlösschen gebaut. Heute ist die Gastro-Perle beliebter Treff für Ausflügler aller Art. Der großzügige Biergarten bietet vor allem bayerisch Deftiges. Empfehlung: Spezialbier Marke Eigenbräu (4,30 Euro für 0,5 Liter), dazu gebratener Leberkäse mit Spiegeleiern (10,90 Euro). So geht Bayern in Leipzig.

Mückenschlösschen, Waldstraße 86, geöffnet: Mo-So 11-23 Uhr, www.mueckenschloesschen-leipzig.de.

Die Zehen im Sand vergraben: der Biergarten am Stadthafen Quelle: André Kempner

Stadthafen

Strandgefühl, Wasser, Liegestühle, Boote, Volleyballfeld und in ein paar Meter Entfernung einige Wohnmobil-Stellplätze – am Stadthafen fehlen bloß noch Möwen und Meeresrauschen. Auch in gastronomischer Hinsicht stehen hier die Zeichen auf urlaubsähnlicher Entspannung, schon allein durch die Möglichkeit, die Zehen im Sand vergraben zu können. 0,4 Liter Krostitzer fließen für 3,50 Euro in den Pfandbecher, die Preise für Mittel gegen den Hunger beginnen bei 2,70 Euro für Pommes, die Bockwurst kostet 3 Euro. Auf der kleinen Bühne steigen jeden Freitagabend Live-Konzerte.

Stadthafen, Schreberstraße 20, täglich von 11 bis 22 Uhr, www.stadthafen-leipzig.com

Ausflugsperle: der Biergarten der Gaststätte Neumann. Quelle: André Kempner

Gaststätte Neumann

Der liebevoll gestaltete Garten des 1927 eröffneten Gohliser Landhauses mit seinem alten Baumbestand macht die Gaststätte Neumann zu etwas Besonderem. Die Ausflugsperle wartet sogar mit einem idyllischen Pavillon für Gäste auf, die unter sich bleiben wollen. Ambiente, herzliche Bedienung und gutbürgerliche Küche haben sich rumgesprochen, weshalb Reservierungen von Vorteil sind. Zum Ur-Krostitzer (0,5 Liter 3,30 Euro) zu empfehlen: Kartoffeltaschen mit Frischkäse-Kräuterfüllung auf Blattsalat mit Tomate und Gurke (7,50 Euro). Lecker auch: hausgemachte Erdbeerbowle (5,50 Euro).K. S.

Gaststätte Neumann, Strelitzer Straße 1. Di-Fr 12-14 Uhr und 17-24 Uhr, Sa 11-24 Uhr, So 11-20 Uhr. Tel. 0341 9119562. www.gaststaette-neumann.info

