Leipzig

Vorweg: Brunch kommt hier nicht vor. Die Kombination Mittelding aus Breakfast und Lunch, also Frühstück und Mittagessen, bei dem sich alle zum Festpreis den Bauch vollschlagen, ist überhaupt nicht mein Ding: Ständig läuft jemand zum Büffet, um den Teller aufzufüllen und alles, was am Tisch erzählt wird, muss wiederholt werden. Zu viel Unruhe, finde ich. Nein, hier geht es um Frühstück – die meiner Meinung nach wichtigste Mahlzeit, entscheidet sie doch oft über einen guten oder schlechten Start in den Tag. In der Küche läuft bei vielen Menschen das immer gleiche Ritual ab – doch Gastronominnen und Gastronomen dagegen sorgen regelmäßig für Überraschungen jenseits von Wurstplatte und Fünf-Minuten-Ei. Die folgenden Beispiele reichen vom lokalen Ansatz bis zum ganzheitlichen Konzept, von Pancakes und Müslis bis zu Toasts und Bowls.

Frühstücken in Leipzig: Bis 18 Uhr ist fast alles möglich

Für Furore sorgt aktuell, wenn Frühstück den ganzen Tag serviert wird, also weit länger als in der üblichen Zeit bis 10 oder 11 Uhr – zum Beispiel im Frühstücksladen Forest Park in der Karl-Liebknecht-Straße 94. Man kann dort bis 18 Uhr spartanisch auf die Schnelle nur ein Apfelmüsli bestellen oder sich ausgiebig Zeit für verschiedene English-Breakfast-Varianten nehmen, unter anderem mit Spiegeleiern statt Grillwürstchen. Auch French Toasts stehen auf der Karte. Meine üppig mit gerösteten Nüssen, Vanillejoghurt und Mango zubereitete Version ist ein Tipp zum Weiterempfehlen.

Mango French Toast mit Vanillejoghurt und gerösteten Nüssen im Restaurant Forest Park in Leipzig. Quelle: Nora Börding

Das Treiben im Westen der Stadt lässt sich auf dem Freisitz vom Café Albert in der Karl-Heine-Straße 74 beobachten. Das Personal des kleinen Ecklokals setzt keine verwunderte Miene auf, als ich gegen 16 Uhr statt Kaffee und Kuchen Rührei mit Tomate und Zwiebeln sowie „Alberts grüner Daumen“ bestelle, zwei appetitlich mit Rucola dekorierte Scheiben herzhaftes Mischbrot mit Avocadocreme, dazu ein lockeres Rührei und frisch gepressten Orangensaft.

In Erinnerung bleibt ganz sicher auch die Summer Fruit Bowl aus der Dankbar in der Jahnallee 23. In meiner irden-schwarzen Schüssel sind naturbelassene Himbeeren und Brombeeren, Erdbeerstücke sowie Kiwi- und Apfelscheiben plus geröstete Getreideflocken neben Vanillejoghurt schön angerichtet. Darunter kommt ein gut gekühltes Obstmus aus roten Früchten zum Vorschein. An anderen Tischen freuen sich Gäste über duftende Croissants, Roastbeef-Sandwich und orientalisches Shakshuka mit gebackenen Eiern, Feta und pürierten Auberginen. Das Programm steht dafür, dass sich internationale Spezialitäten ebenso wie frisch gepresste Säfte durchaus aus heimischen Zutaten herstellen lassen. Ein Wort zum Zeitfaktor: Der Servicemann eilt flink von Tisch zu Tisch – und weil das Team Hand in Hand arbeitet, geht alles schneller, als man denkt. Nach knapp 45 Minuten halte ich angenehm satt meinen Bon in der Hand.

Im Restaurant und Café Dankbar in Leipzig werden täglich Kaffee, Frühstück und Speisen serviert. Der Koch Patrick Janoud beim Zubereiten der Summer Fruit Bowl. Quelle: Nora Börding

Das beste Frühstück in Leipzig: Es geht auch bio und französisch

Bio, nachhaltig, regional: Die drei Schlagworte bleiben auch beim Thema Frühstück nicht außen vor. Auf diesen „Trends“ hacke ich wohl noch so lange herum, bis es selbstverständliche Dauerbrenner geworden sind. Abgepackte Kleinstportionen wurden mir in den besuchten Lokalen übrigens nicht angeboten. So manches ist an dieser Stelle schon besprochen worden und sei deshalb nur kurz erwähnt: Reines Bio-Frühstück bietet die Macis-Markthalle in der Markgrafenstraße 10/Eingang Ratsfreischulstraße; selbst eine norwegische Rezeptur mit Lachs und Roter Bete. Im Café Maître in der Karl-Liebknecht-Straße 62 machen Gedecke Appetit, die sich an französischen Regionen orientieren. Und im Café Jeepney in der Georg-Schumann-Straße 78 sorgen diverse Frühstücksboxen mit Pancakes oder Reis-Porridge für Abwechslung. Die Preise liegen natürlich über dem, was ich zuhause berappen müsste, aber dafür spare ich Zeit für Einkauf, Zubereitung, Abwasch. Alles Handgriffe, die das Personal übernimmt.

In der Pandemie gab’s Frühstück to go: Im Jeepney in der Georg-Schumann-Straße. Quelle: Andre Kempner

Fazit: Auch bei der ersten Mahlzeit des Tages zählen Frische, Vielfalt, regionale Produkte und ein persönlicher Service, der weiß, dass es an Wochentagen schneller gehen muss, als zum Feierabend oder am Wochenende. Außerdem ist das Frühstück durchaus Gradmesser für die Qualität eines Lokals: Wer abends großes Kino bieten will, muss das morgens schon unter Beweis stellen. Und mit einem differenzierten Sortiment lassen sich selbst Gäste mit knappem Budget ansprechen und überraschen, die nicht nur ein belegtes Brötchen vom Bäcker wollen.

Von Petra Mewes