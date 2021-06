Leipzig

Die Stadt will in Kürze das Parken auf der nördlichen Seite der Gottschedstraße zwischen Zentralstraße und Bosestraße verbieten. „Der gewonnene Raum soll für die Erweiterung von Freisitzen, den Fußverkehr oder auch für temporäre Begrünungen genutzt werden können“, kündigte Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) im Stadtrat an. Dort hatten sich die Linken erkundigt, wann das Pilotprojekt Gottschedstraße – als Sofortmaßnahme des im Juli 2020 beschlossenen Klimanotstandes – umgesetzt wird.

Mehr Platz für Freisitze und Fußgänger

Hintergrund: Die Verwaltung hatte selbst vorgeschlagen, mehrere „Freisitzstraßen“ in der gesamten Stadt einzurichten. Als Pilotprojekt sollte dies zunächst in Teilen der Gottschedstraße getestet werden, die künftig vom Dittrichring bis zur Käthe-Kollwitz-Straße zur „autofreien gastronomischen Erlebniszone“ umgewidmet wird. Das hatte der Stadtrat auf Antrag der Linken so beschlossen. „Bis heute gibt es keinerlei Anzeichen, dass dieses Projekt begonnen wurde“, kritisierte Franziska Riekewald (Linke) nun. So sei in Teilen der Gottschedstraße seit Öffnung der Außengastronomie das Durchkommen für Fußgänger und Fußgängerinnen unmöglich. „Dies geht soweit, dass sogar Rollstuhlfahrende auf der Straße fahren müssen“, so Riekewald.

Mehr zum Thema: Leipzigs Gastronomen sind zurück – so ist die Lage in der Gottschedstraße

Dienberg bestätigte diesen Eindruck nicht und verwies auf Kontrollen der städtischen Ämter. So werde in der Regel eine Mindestbreite von 1,30 Metern gewährleistet, damit Passanten durchkommen. „Ein Großteil der Gastronomen hält sich daran.“ Es werde regelmäßig kontrolliert, so der Bürgermeister. Für den Rest der Gottschedstraße – von der Bosestraße bis zur Käthe-Kollwitz-Straße – sucht die Stadt noch eine langfristige Lösung. Die Linken fordern rasches Handeln – etwa am besonders betroffenen Café „Luise“ mit Baustelle. „Wir müssen den Konflikt lösen, dass die Wirte einen breiten Außensitz anbieten können und die Fußgänger trotzdem gut durchkommen.“ Jetzt sei der entscheidende Sommer nach der Corona-Welle.

Von M.O.