LVZ Leser empfehlen: Hier gibt es die besten Brötchen in Leipzig

Leipzig

Schmecken Ostbrötchen besser als Westbrötchen? Nachdem die Leipziger Abgeordnete Monika Lazar (Grüne) in ihrer Abschiedsrede im Bundestag über die Unterschiede zwischen Ost- und Westbrötchen gesprochen hat, war die Aufregung groß. Auch in den sozialen Netzwerken wurde angeregt darüber diskutiert, ob man Westbrötchen wirklich von Ostbrötchen unterscheiden könne und woran – Grund genug, sich dem Thema „Brötchen“ ganz grundsätzlich noch einmal zu widmen.

Wo gibt es die besten Brötchen in Leipzig?

Die LVZ wollte von ihren Leserinnen und Lesern auf dem sozialen Netzwerk Instagram wissen: Osten hin, Westen her – wo gibt es ganz grundsätzlich die besten Brötchen in Leipzig? Mehr als 100 Antworten sind zusammengekommen, hier finden Sie eine Auswahl der meist genannten.

Axel Lotzmann Bäckerei, Karl-Liebknecht-Straße 71, 04275 Leipzig Südvorstadt

Bäckerei Eßrich, Filialen in der Oststraße 18, 04317 Leipzig Reudnitz-Thonberg, in der Teichmannstraße 31, 04288 Leipzig Liebertwolkwitz, in der Naunhofer Straße 60, 04299 Leipzig Stötteritz

Bäckerei und Konditorei Goebecke, Hans-Poeche-Straße 13, 04103 Leipzig Zentrum

Bäckerei Krätzer, Hauptfiliale in der Friedrichshafener Straße 150, 04357 Leipzig Mockau, weitere Filialen in der Querstraße 18, 04013 Leipzig Zentrum, in der Nonnenstraße 5f, 04229 Leipzig Plagwitz, in der Dombergerstraße 2-10, 04315 Leipzig-Volkmarsdorf und in der Weinbergstraße 14, 04179 Leipzig Leutzsch.

Kuchenhimmel & Brotfein, Martinstraße 6, 04318 Leipzig Anger-Crottendorf

Brot- und Feinbäckerei Kupfer, Creuzigerstraße 3, 04229 Leipzig Kleinzschocher

Bio-Bäckerei Macis, Markgrafenstraße 10, 04019 Leipzig Zentrum

Naturbackstube Connewitz, Wolfgang-Heinze-Straße 12, 04277 Leipzig-Connewitz

Feinbäckerei Renelt, Naumburger Straße 55, 04229 Leipzig Plagwitz

Bäckerei Weck, Arnoldstraße 30, 04229 Leipzig Stötteritz

Von LVZ Redaktion