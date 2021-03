Leipzig

„Sympathisch, erfrischend, unprätentiös - da macht es richtig Spaß, zu essen.“ Das steht im Kommentar des neuen Guide Michelin zum Leipziger Restaurant „Frieda“. Das 2018 eröffnete Lokal ist in der aktuellen Ausgabe des Hotel- und Restaurantführers mit einem Stern ausgezeichnet worden – und damit der einzige Neuzugang im Freistaat.

„The Taste“-Gewinnerin Lisa Angermann hatte das Lokal 2018 gemeinsam mit Andreas Reinke in Gohlis-Süd eröffnet. Ihre Ausbildung zur Köchin hatte Angermann zuvor im ebenfalls prämierten Leipziger Gourmet-Restaurant „Falco“ bei Peter Maria Schnurr gemacht. Auch Reinke arbeitete ab 2012 drei Jahre lang bei Schnurr.

Wechselnde Menüs im „Frieda“

Im „Frieda“ wechselt das angebotene Menü monatlich. „Ausgesuchte Produkte und fein balancierte Kontraste stecken zum Beispiel in „Duroc-Flanksteak, Mais, Zitronenschale, Jalapeño"“, heißt es im Guide Michelin. „Freundlich und geschult der Service samt charmanter Chefin. Eine nette Terrasse nebst Orangerie hat man ebenfalls.“

Für Angermann und Reinke ist es nicht die erste Auszeichnung. Erst vor wenigen Tagen freute sich das „Frieda“, vom Gourmet-Magazin Feinschmecker zu den 500 besten Restaurants Deutschlands gewählt worden zu sein.

Neuigkeiten zum Sonntag aus dem FRIEDA... Wir freuen uns wie verrückt, es nach 2 Jahren Eröffnung unter die 500 besten... Posted by Frieda Restaurant on Sunday, February 28, 2021

„Falco“ weiter mit zwei Sternen

Schnurr bleibt König der sächsischen Spitzenköche – das „Falco“ darf sich als einziges Restaurant im Freistaat mit zwei Sternen schmücken. Mit dem Leipziger Neuzugang gibt es nun insgesamt acht Restaurants in Sachsen mit mindestens einem Michelin-Stern, darunter das „Caroussel“, das „bean&beluga“ und das „Elements“ in Dresden, aber auch das „Juwel“ im ostsächsischen Kirschau, das „Atelier Sanssouci“ in Radebeul sowie der „Stadtpfeiffer“ in Leipzig.

Insgesamt führt der Guide Michelin in Deutschland 310 Gourmet-Restaurants auf. Hochburgen für Gourmets sind Millionenstädte wie Berlin, Hamburg und München. Der Guide Michelin kommt am 10. März in den Handel. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Seither ist die Aufregung in der Branche jedes Mal groß, wer einen der für jeweils ein Jahr verliehenen Sterne bekommt, wer die begehrte Auszeichnung behält und wer sie gar verliert.

Von jhz (mit dpa)