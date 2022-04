Leipzig

„Döner macht schöner“ lautet die viel zitierte Phrase eines Party-Schlagers von Tim Toupet. Nun, Schönheit hat ihren Preis. Denn das beliebte türkische Fast-Food ist in Leipzig teuer wie nie – die meisten Dönerbuden verlangen fünf Euro und mehr für das Fladenbrot. Die flächendeckende Preissteigerung kommt nicht von ungefähr: Auch in der Döner-Branche leiden Händler und Verkäufer unter den hohen Lebensmittel- und Energiekosten. Dabei sind die Preissteigerungen der einzelnen Zutaten weitaus drastischer als es die fünf Euro pro Döner abbilden. Droht bald schon die nächste Erhöhung?

Frittier-Öl für 80 Euro statt 35

„Ab heute wird’s teurer“, sagt Keywan Ebrahimi. Er führt inzwischen acht Kebab-Filialen in Leipzig, allein drei „Globus Döner“-Imbisse gibt es in Reudnitz. Um 50 Cent bis einen Euro hat der Unternehmer seine Preise am Freitag erhöht. Ein Döner kostet nun 5,50 Euro, der Dürüm sechs Euro – einen Euro mehr als noch am Tag zuvor. Dennoch erklärt Ebrahimi: „Die Preiserhöhung bringt eigentlich nichts.“ Denn im Verhältnis sei das wenig. „Wir haben unsere Preise nicht verdoppelt, das ist das Problem.“

80 Euro zahlte Ebrahimi zwischenzeitlich für einen Kanister Frittier-Öl. Für die gleiche Menge seien es zuvor, also vor dem Krieg in der Ukraine, noch 35 Euro gewesen. Inzwischen habe sich der Preis etwas beruhigt, er liege nun bei 55 Euro – aber damit immer noch weit über dem Niveau gut zwei Monate zuvor. Der Unternehmer kann noch viele weitere Beispiele nennen: „Der Strompreis hat sich verzweieinhalbfacht. Unser Fleischer hat innerhalb von zwei Monaten drei Mal den Preis erhöht. Gemüse, Getreide-Artikel, Verpackungen – es betrifft alle Konsumgüter.“

Döner müsste sechs Euro kosten

Der Döner kostet bei „Sesam Grill“ auf der Eisenbahnstraße inzwischen fünf statt zuvor vier Euro. Quelle: André Kempner

Ebrahimi schämt sich, das an die Kunden weiterzugeben, so sagt er. Aber es gebe eben nur drei Möglichkeiten: „Entweder, ich täusche meine Kunden und mache weniger in das Brot rein. Oder ich biete eine schlechtere Qualität, zum Beispiel mit Spielereien wie die Saucen mit Wasser zu vermischen. Oder ich erhalte die gute Qualität und passe die Preise an.“ Für den „Globus Döner“-Besitzer kam nur letzteres in Frage. Es sei bloß schwer zu vermitteln, die Kunden verstünden das nicht immer. „Dann muss ich eben in den sauren Apfel beißen und auf manche Kundschaft verzichten“, sagt der Unternehmer.

Keywan Ebrahimi ist mit seinen Sorgen nicht allein. „Alles ist teurer“, berichtet ein Verkäufer im Restaurant „La Familia“ in der Karl-Liebknecht-Sraße. Dafür sind die Preise dort vergleichsweise niedrig: 4,50 Euro kostet der Döner seit März, zuvor waren es vier Euro. Selbst bei „Sesam Grill“ auf der Eisenbahnstraße, Leipzigs Mekka der internationalen Küche, zahlen Kunden für die türkische Spezialität inzwischen fünf statt zuvor vier Euro. „Eigentlich müsste der Döner sechs Euro kosten“, sagt Faruk Sevinc, er ist vertretender Geschäftsführer bei „Sesam Grill“.

„Es ist überall so“

Auch Sevinc kennt die Preise im Kopf: „Ein Kilo Fleisch hat 3,50 Euro gekostet, jetzt fünf. Eine Kiste Tomaten lag bei fünf Euro, jetzt bei zwölf. Ein Pizzakarton hat fünf Cent gekostet, mittlerweile 20 Cent.“ Hinzu komme der teure Strom und eine kürzliche Mieterhöhung. Eine weitere Preiserhöhung wird es laut Sevinc trotzdem nicht geben, die Kundschaft bestehe schließlich zu 90 Prozent aus Studenten. Der Imbiss-Verkäufer hofft stattdessen, dass sich die Preise bald beruhigen.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die wissen schon, wie es ist“, sagt Ramazan Yesilmese über seine Kundschaft im Bistro „Tamers“ auf der Jahnallee. Auch dort haben sich die Preise Ende März um 50 Cent erhöht, der Döner kostet nun fünf Euro, der Dürüm 5,50 Euro. „Es ist es überall so, nicht nur bei uns“, so Yesilmese. Damit dürfte er recht haben.

Von Friederike Pick