Am Samstag hat die Eröffnung der ersten Filiale von „Royal Donuts“ in der Leipziger Ritterstraße für einen riesigen Ansturm gesorgt. Teilweise reichte die Warteschlange bis zum Augustusplatz. Auch am Sonntag standen schon eine Stunde vor dem Aufschließen die Leute an – obwohl viele zuvor noch nie etwas von der Kette gehört haben.