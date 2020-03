Liebe liegt in der Luft, Amor bespannt den Bogen neu und in Leipzig sind viele Restaurants am Tag der Verliebten bereits ausgebucht. Die LVZ hat vier Lokale für ein (un)romantisches Dinner zu zweit ausfindig gemacht, in denen es noch freie Tische gibt. Und einen Sondertipp für ganz viel Valentinstagsromantik.