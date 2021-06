Nachhaltigkeit in der Leipziger Gastronomie – wo die Grenzen sind

Leipzig

Bilder von wogender Plastik im Meer, angespült aus ganz Europa, sind gruselig. Im Stadtentwicklungskonzept „Leipzig 2030“ ist festgehalten „Leipzig wächst nachhaltig“, aber ohne konkrete Maßnahmen bleiben die Worte Makulatur. Beispiele von Leipziger Gastronomen und Ernährungsexperten zeigen, was jetzt schon machbar ist. Eins vorweg: Nachhaltiges Handeln beginnt im Kopf und beim Einkauf entsprechender Produkte. „Wir Köche wissen, wie natürliche Küche funktioniert, wir müssen uns nur die Zeit dafür nehmen“, sagt Thomas Marbach. Seine Anstalt für Koch- und Lebensmittelkultur ist eine Schaltzentrale zwischen Gastronomen und bäuerlichen Produzenten. Unter anderem organisiert er jährlich Safaris für Küchenchefs Leipziger Hotels und Restaurants zu lokalen Landwirtschaftsbetrieben wie dem Caprinenhof in Mügeln, Friedrichsgut in Trebsen oder zu den Sornziger Wilden Obstsorten. Leider tun sich viele Gastronomen schwer mit deren Angeboten. Marbach versucht eine Erklärung: „Viele Kollegen stecken in einem Hamsterrad, das davon abhält, eingefahrene Gleise zu verlassen.“

Zur Köche-Safari 2021 bei den Ziegen vom Caprinenhof in Mügeln. Quelle: Volker Umbreit

Eigene Kräuter anbauen

Nicht so Torsten Hempel vom Restaurant Max Enk. Für seinen regionalen Ansatz nahm ihn Slow Food, die Gegenbewegung zu Fast Food, in ihren Genussführer auf. „Wir machen bei uns in der Küche alles, was möglich ist, und beziehen Zutaten aus der Region, wenn die Qualität stimmt.“ Regelmäßige Lieferanten sind für ihn das Hofgut Kreuma oder Gemüse von Erntemich. Rosmarin und Thymian baut er im eigenen Garten an. Hempel lobt die verbesserte Zusammenarbeit mit Kleinproduzenten, die „inzwischen wesentlich mehr Entgegenkommen zeigen als noch vor Jahren.“ Grenzen setzt, dass Gastro-Küchen größere Mengen und Planungssicherheit benötigen. Mit einer wöchentlichen Bio-Kiste kommt man da nicht weit.

Torsten Hempel im Max Enk, dem 2021 ein Slow Food Award verliehen wurde. Quelle: Nora Börding

Auch Bear Bowl, ein junges Catering- und Foodtrailer-Konzept, hat den Anspruch, saisonal zu kochen und regional einzukaufen. Und wenn die Gründer Maren und Andi Ciuciu mit ihrer mobilen Küche vorfahren, reichen sie die Speisen auf essbaren Schalen auf Weizen-Roggen-Basis über den Tresen. Etwas zu knabbern gibt’s auch: Kakaolöffel statt Plastikbesteck.

Andi Ciuciu vor seinem Food-Truck im Hinterhof des Listhauses im Leipziger Osten. Bei seinen Verpackungen achtet er auf besonders nachhaltige Umsetzung – hier hält er eine essbare Schale. Quelle: Nora Börding

Saft von Streuobstwiesen

Einen eigenen Weg geht das Restaurant Macis von Olaf Herzig: Leipzigs erstes Bio zertifiziertes Lokal verarbeitet ausschließlich Bio-Produkte. Das schränkt den regionalen Rahmen ein. Trotzdem finden auch bei Herzig immer mehr Zutaten „von hier“ auf die Teller der Gäste. Allerdings wird es bei Bio-Molkereiprodukten eng, weil Schaf und Ziege traditionell in kleinen Höfen gehalten werden, die sich selten zertifizieren lassen.

Eckehart Grundmann betreibt in der Südvorstadt die Cafés Maître und Grundmann sowie auf dem Spinnerei-Areal das Restaurant Mule. Der gelernte Konditor dachte schon ganzheitlich, als andere anfingen, den Müll zu trennen: „Bei uns werden auch Innereien von Tieren verwertet. Keins darf sterben, nur um drei Kilogramm Filet zu gewinnen.“ Zum Einkauf mit gutem Gewissen gehören Eier von Meisters Bioland-Hof in Gera-Cretzschwitz. Dort dürfen schon lange vor dem nun offiziell geplanten Verbot des Tötens männlicher Küken diese als „Bruderhähne“ aufwachsen. Saft keltert seine Crew von eigenen Apfelbäumen einer Streuobstwiese. Zudem verzichtet sie auf exotische Früchte und erst recht auf Gemüse, das in Spanien unter Plastikfolien wächst. „Aus Weißkohl, Möhren und Sellerie können tolle Gerichte entstehen“, versichert er. Für unterwegs bekommen seine Gäste ihre Speisen in recycelbaren Verpackungen mit oder im Mehrwegpfandsystem Rebowl, Coffee to go vorzugsweise in Recup-Bechern. Die Abfälle kompostieren im Garten hinter der Mule, wo auch Kräuter wachsen. Die Entwicklung geht weiter: Im Juli erhält das Restaurant einen Hydroponic-Schrank von dem in der Spinnerei ansässigen Jungunternehmen Mana Farms. „Darin wachsen in einem geschlossenen Kreislauf bis zu 360 Salate und Kräuter“, freut sich Grundmann.

Eckehart Grundmann im Café Grundmann in der Südvorstadt. Quelle: Nora Börding

Beim Trend Zero Waste, also Null Müll, kommen Gastronomen genauso an ihre Grenzen wie beim Komplettbezug von Öko-Strom, denn, so Grundmann, „wir müssen auch betriebswirtschaftlich denken.“ Da letztendlich die Summe aller Aktivitäten nachhaltiges Wirtschaften ausmacht, sei an dieser Stelle ergänzend auch die App „Too Good To Go“ genannt, die übriggebliebene Portionen kurz vor Küchenschluss an Interessenten vermittelt.

Step by Step

Wo können Wirte am besten ansetzen? Umdenken und die Strategie ändern! Weg von der großen Standardkarte hin zu mehr Flexibilität und Tagesangeboten. Man kann ja mit wenigen Produkten von einem Erzeuger anfangen und in der Küche zum Beispiel Fleisch vom Weiderind oder Gemüse der solidarischen Landwirtschaft ins Programm integrieren, das Vorgehen dann Schritt für Schritt ausbauen. Im „Produzenten-Radar“ auf der Website www.kochanstalt.de sind im Radius bis zu 80 Kilometer um Leipzig Höfe eingetragen, die Gastronomen beliefern. Einige von ihnen verkaufen Grünes, Käse oder Fleisch regelmäßig auf dem Leipziger Wochenmarkt. Dort holt Torsten Hempel Teile seiner Bestellungen ab, was Transportwege spart, die Wertschöpfungskette kurz hält und den Bezug zu natürlichen Produkten bewahrt. Zu teuer? Der Bear-Bowl-Foodtruck zeigt, dass es funktioniert. Wer bei moderaten Preissteigerungen Gäste verliert, wird jene gewinnen, die ökologisches Handeln zu schätzen wissen.

