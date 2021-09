Leipzig

Es ist kalendarisch noch Sommer in Leipzig – wenn auch in diesem Jahr mit sehr unbeständigem Wetter. Wo lassen sich die wenigen lauen Nächte mit Freunden am besten genießen? Natürlich in den Rooftop-Bars der Messestadt. Reporterin Regina Katzer hat fünf Hotspots in der Innenstadt getestet.

Panorama Tower mit Aussichtsplattform

Was gibt’s hier? Nach einer rasanten Fahrt mit dem Aufzug in die 29. Etage des City-Hochhauses warten im Restaurant sensationelle Rundum-Blicke hoch über den Dächern der Innenstadt auf die Gäste. Ich nehme mit meiner Begleitung am reservierten Tisch Platz – meinem Wunsch, auf den Augustusplatz schauen zu können, wurde entsprochen. Wir entscheiden uns für das Business-Lunch, das von Montag bis Freitag von 11.30 bis 14 Uhr angeboten wird. Es ist ein Drei-Gang-Menü aus einer kreativen Suppe, einer leichten Hauptspeise – vegetarisch, Fisch oder Fleisch – und einem beschwingten Dessert. Wer mehr will, der wird auch in der gut sortierten Speisekarte fündig.

Als leichte Hauptspeise zum Business-Lunch gab es Schweinefilet mit Pflaumensauce. Quelle: Regina Katzer

Wie fühlt sich’s hier an? Die Augen der Gäste sind durch die gut geputzten Fensterscheiben nach draußen gerichtet oder auf die „kulinarischen Höhenflüge“, die auf den Tellern serviert werden.

Das Besondere: Eindeutig der imposante Blick auf die Messestadt von ganz oben – nicht nur von Touristen, auch die Einheimischen kommen gerne zu besonderen Anlässen oder einfach mal für eine Mittagspause aufs Dach, um sich neue Eindrücke zu holen.

Perfekt geputzte Scheiben: Das Business-Lunch mit Aussicht. Quelle: Regina Katzer

Wie schmeckt’s? Vor allem das Auge hatte viel Freude an den Gerichten. Das cremige Kichererbsen-Süppchen mit Gemüse, Ras el-Hanout und Joghurt abgerundet, kommt nur wenige Minuten nach der Bestellung auf den Tisch. Das ist wirklich „Plate of Art“, die Kunst auf dem Teller, mit der das Restaurant für seine gehobene Kreativküche wirbt. Das Schweinefilet ist zart und zergeht auf der Zunge, die Polenta schlotzig und das Jus schön fruchtig. Auch das Fischfilet ist leicht bekömmlich und liegt nicht lange im Magen. Am Ende unserer geschäftlichen Schlemmerreise verzückt eine Komposition aus Joghurtschnitte mit Erdbeeren und Rhabarber, verziert mit Schokolade.

Die Kunst auf dem Teller (Plate of Art): Das beschwingte Dessert aus Joghurtschnitte, Rhabarber mit Schokolade. Quelle: Regina Katzer

Wer wird hier glücklich? Wer Leipzig mal aufs Dach steigen will, ist hier genau richtig. Die Aussichtsplattform ist nur wenige Stufen vom Restaurant entfernt. Den Platz an der Sonne auf 130 Metern Höhe gibt es für 4 Euro pro Person. Die Schwindelfreien stehen staunend an der Brüstung, es fühlt sich ein bisschen wie bei Yadegar Asisi im Panometer an. Unbedingt Zeit einplanen! Und wer nach dem Essen einfach chillen möchte, der nimmt im Liegestuhl oder an den kleinen Tischen Platz und holt sich am Kiosk Getränke oder Eis.

Auf der Aussichtsplattform vom Panorama Tower gibt es die beste Aussicht auf Leipzig. Quelle: André Kempner

Sternchen: 4,5

Adresse: 04109 Leipzig, Augustusplatz 9

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 11.30 bis 22.30 Uhr, Fr 11.30 bis 23 Uhr, Sa 11.30 bis 23.30 Uhr, So 10 bis 22 Uhr, Feiertags 11.30 bis 23 Uhr

Felix Kantine mit Dachterrasse

Was gibt’s hier? Die Getränkekarte reicht von Aperitifs und hausgemachten Limonaden über Kaffee, Tee und Wein bis zu Cocktails, Bier und Spirituosen. Wer nur einen Happen mag, der hat die Wahl zwischen Caesar Salad, Tacos oder Tortillas. Die gut sortierte Speisekarte macht Veganer, Vegetarier und „Fleischfresser“ glücklich. Abgerundet wird die kulinarische Schlemmerei mit Stieleis, Eierlikörcreme, Schoko- Brownie oder Käsebrettchen – mit Trauben und Feigensenf.

Ein Hingucker: Das Tatar vom sächsischen Weiderind auf Schwarzbrot, garniert mit Chicorée, Kapern und Ei. Quelle: Regina Katzer

Wie fühlt sich’s hier an? Der Sommerabend in der sechsten Etage beginnt auf der Dachterrasse mit Sand unter den Füßen und einem Sonnensegel über unseren Köpfen. „Glück kann man kaufen. Man nennt es Essen“ verlautet eine Tafel an unserem Tisch. Wir sitzen auf Stühlen mit weißen Hussen und fühlen uns wie im Urlaub. Nach einer Stunde flüchten wir in die Kantine – es regnet mal wieder. Wir ergattern einen Fensterplatz mit Blick zum Augustusplatz. Die Servicekräfte sind sehr nett und aufmerksam. Der Abend ist gerettet.

Das Besondere: Für Glücksgefühle sorgt der Panorama-Blick aus 22 Metern Höhe über den Augustusplatz. Der ist nicht nur tagsüber ein Highlight, sondern auch spektakulär anzuschauen, wenn die Sonne hinter dem Krochhochhaus verschwindet.

Auf der Dachterrasse des „Felix im Lebendigen Haus“ am Augustusplatz lässt es sich gut speisen und den Ausblick genießen. Quelle: André Kempner

Wie schmeckt’s? Die Vorspeise „Pastrami“, zarte Rindfleischscheiben mit körnigem Frischkäse auf Hausbrot, schmeckt würzig und macht schnell satt. Dazu gibt es auf Empfehlung ein Glas Grauburgunder.

Zählt zu den Fancy Bowls: Thunfisch in Sesam, mit Glasnudeln und Wakame. Quelle: Regina Katzer

Unter den „Fancy Bowls“ entscheiden wir uns für den Thunfisch in Sesam mit Glasnudeln, Zuckerschoten und Wakame-Algen. Ein echtes Geschmackserlebnis. Das Wasser zum Essen wird übrigens mit Eiswürfeln und Zitronenscheiben serviert. Zum Sonnenuntergang genieße ich einen erfrischenden Himbeer-Mojito – leider ohne echte Früchte, nur mit Sirup.

Die Getränke werden mit wieder verwendbaren Trinkhalmen gereicht. Der Himbeer-Mojito (2.v.l.) schmeckt hervorragend. Quelle: Regina Katzer

Wer wird hier glücklich? Verliebte Pärchen, die sich bei jedem Wetter in einen Strandkorb einkuscheln können, um den Sternenhimmel zu beobachten und Hochzeitsgesellschaften, die es eine Etage höher im Restaurant krachen lassen können. Die entspannte Bar-Atmosphäre in der ehemaligen Leipziger Alten Hauptpost, deren Charme im Einrichtungsstil weiterlebt, ist für alle eine Empfehlung.

Sternchen: 5

Adresse: 04109 Leipzig, Augustusplatz 1-3

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 14 bis 23 Uhr, Freitag bis Sonntag 12 bis 23 Uhr

Motel One Leipzig-Post mit Dachterrasse

Was gibt es hier: Einen Rooftop in zentraler Lage mit einer großen Getränkeauswahl vom Apéritif über Cocktails, Soft- und Longdrinks bis zum Vodka. Und Snacks für den kleinen Hunger.

Wie fühlt sich’s hier an? Ob in einem Freischwinger-Sessel oder auf einer bequemen Couch, hier sitzt jeder Gast in der ersten Reihe auf einer rundum verglasten Dachterrasse. Der Barkeeper nimmt schnell die Bestellung auf. Keine lange Wartezeiten.

Sundowner mit einem alkoholfreien Aperol Spritz: Die Plätze auf der Terrasse im sechsten Stock sind heiß begehrt. Quelle: André Kempner

Das Besondere: Angenehme Ruhe zum Plaudern und ein spektakulärer Ausblick vom Augustusplatz bis zum Völkerschlachtdenkmal sowie eine 60-seitige Gin-Karte zum Stöbern. Bei Regen sitzt man auch gut in der stylischen Panorama Bar, die auch schöne Plätze am Fenster mit Aussicht hat.

Wie schmeckt’s? Nach einem langen Arbeitstag mit Temperaturen von 30 Grad erfrischt mich vorab ein alkoholfreier Aperol Spritz. Nach einem „One Spicy Curry“-Snack, der mit Chili, Kurkuma, Paprika und Ingwer meine Sinne belebt, wühle ich mich durch die Gin-Auswahl. Ich wähle einen Klassiker, der nur mit drei Gewürzen (auch Botanicals genannt) auskommt. Der Brick Gin mit Wacholder, Zitrone und Pfeffer schmeichelt meinem Gaumen.

Die Dachterrasse vom Motel One am Augustusplatz bietet nur reinen Barbetrieb, aber die Snacks machen auch glücklich. Quelle: Regina Katzer

Wer wird hier glücklich? Wer nach der Arbeit einen Absacker mit traumhafter Kulisse genießen will, der ist hier genau richtig. Coronabedingt gibt es derzeit nur 35 Plätze auf der Terrasse, um den Tag ausklingen zu lassen.

Mit einem traumhaften Sonnenuntergang geht mein Test auf der Dachterrasse vom Motel One zu Ende. Quelle: Regina Katzer

Sternchen: 5

Adresse: 04103 Leipzig, Grimmaischer Steinweg 1

Öffnungszeiten: Wochentags 17 bis 24 Uhr, Wochenende 16 bis 1 Uhr

Bar Cabana Dachterrasse Innside by Meliá

Was gibt’s hier? Die große Hotel-Dachterrasse vom Innside by Meliá ist frei zugänglich für die Leipziger und Touristen. Um ganz sicher einen Platz an der Sonne zu finden, ist eine Reservierung zu empfehlen. Das Essen wird serviert, für die Getränke gilt Selbstbedienung. DJs und Livemusiker sorgen von Mittwoch bis Samstag für eine chillige Atmosphäre am Abend.

Wie fühlt sich’s hier an? Die Gäste haben sich in Schale geworfen. Bei den Frauen dominieren luftige Sommerkleider, die Männer tragen Hemden. Die Aussicht ist toll, die Servicekräfte nett und die Stimmung an einem lauen Samstagabend sehr gut – wenn auch mit einer Kritik an der Gastronomie.

In der ersten Reihe sieht man besser: Heiß begehrte Plätze in der Bar Cabana über den Dächern der Innenstadt. Quelle: André Kempner

Das Besondere: Die Skyline verzückt das Publikum. Die Sitzplätze vorn an der Brüstung mit Blick auf die Thomaskirche sind sehr beliebt.

Wie schmeckt’s? Während die Sonne hinter den Wolken verschwindet, stehen wir an der Bar und warten geduldig, unsere Bestellung aufzugeben. Wir entscheiden uns für eine Strawberry Basil Smash und einem alkoholfreien Blue Mary Smash. „Die lieblosesten Cocktails, die ich je sah“, sagt meine Begleitung traurig. Einfach wässrig, nur die Früchte schmecken lecker.

Bar mit Aussicht: Mit einem alkoholischen (l.) und einem alkoholfreien Cocktail stoßen wir auf den Abend an. Quelle: Regina Katzer

Wer wird hier glücklich? Zum Glück gibt es rundum viel zu entdecken, die Musik ist chillig und passt zum Sommerfeeling. Bevor das Sandmannlied gegen 23.20 Uhr das Ende ankündigt, holen wir uns noch ein Glas Sauvignon Blanc, um den Abend ausklingen zu lassen.

Sternchen: 3,5

Adresse: 04109 Leipzig, Gottschedstraße 1

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag ab 16.30 Uhr (April bis Oktober)

Galeria Restaurant mit Dachterrasse

Was gibt’s hier? Der appetitlich gestaltete Selbstbedienungsbereich in der obersten Etage des Kaufhauses hält alles bereit: Von der süßen Verführung mit Eis, Kuchen und Torten über Pasta, frische Salate, einen Gemüsegarten bis zur Tagesempfehlung mit frisch zubereiten Speisen.

Wie fühlt sich’s hier an? Die Sonne blinzelt aus den Wolken, von der Hektik der Stadt ist nichts zu spüren. Das Servicepersonal ist sehr aufmerksam und zuvorkommend.

Mittagessen mit Aussicht - Blick von der Dachterrasse Galeria-Kaufhof in Leipzig Quelle: Regina Katzer

Das Besondere: Mittendrin statt nur dabei, mein erster Gedanke. Ich genieße die Aussicht bis zu den Höfen am Brühl, und kann fleißigen Leipzigern beim Arbeiten in ihren Geschäftsräumen zusehen.

Wie schmeckt’s? Ich habe meine Hausmannskost auf einem vorgewärmten Teller selbst zusammengestellt: Knusprige Bratkartoffeln, perfekt gebratene Champignons mit Zwiebeln und ein gut gewürztes Beefsteak. Nur die Möhrchen waren für meinen Geschmack ein wenig zu weich. Dazu gab es eine leckere, erfrischende Rhabarber-Limo.

Schnelles Mittagsmahl an der frischen Luft – mit Gemüse, Beefsteak und einer leckeren Brause. Quelle: Regina Katzer

Wer wird hier glücklich? Touristen, die sich einen Überblick von Leipzigs Innenstadt verschaffen. Betagte Damen, die von ihren Einkäufen in der City bei Kaffee und süßem Gebäck verschnaufen. Büroleute, die ihren Kopf freipusten lassen und die Mittagspause unter freiem Himmel genießen.

Schattige Plätze mitten im Grünen oder an der Brüstung mit Blick in die Stadt – das bietet der Außenbereich des Restaurants Galeria. Quelle: André Kempner

Sternchen: 4

Adresse: 04109 Leipzig, Neumarkt 1

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend 11 bis 17 Uhr

Von Regina Katzer