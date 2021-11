Leipzig

Der Blauschimmelkäse gehört zu den persönlichen Favoriten. „Es gibt eine Sorte vom Schaf aus Creuzburg und einen von der Kuh aus Magdeburg“, erklärt Marion Clerc. Es ist Wochenende, die junge Frau steht an der Käsetheke des Samstagsmarktes in Plagwitz und macht der Kundschaft die Produkte schmackhaft. Das passiert nur noch selten, denn mittlerweile ist Clerc für die Organisation des Marktes sowie das Catering-Unternehmen Heldenküche verantwortlich. Doch das Abweichen vom Üblichen gehört für sie dazu – und ist ein Grund dafür, dass es die Käsetheke gibt.

Clerc, 1988 in Versailles bei Paris geboren, studierte zunächst Geografie und Volkswirtschaftslehre in der französischen Hauptstadt, ehe sie sich zu Nachhaltigkeits-Management umorientierte. Nach dem Master-Abschluss arbeitete sie zwei Jahre im öffentlichen Dienst mit dem Auftrag, Nachhaltigkeit bei der Raumentwicklung voranzutreiben – bis sie merkte, dass ihr der Job in einem großen Unternehmens-Apparat nicht liegt. „Deshalb bin ich 2015 zu einem kleinen Lebensmittelhandel gewechselt, habe verkauft und vor allem organisiert“, erzählt sie.

Nach Leipzig ohne Sprachbarriere

Ein Jahr später rief Leipzig. Ihr Freund hatte an der Pleiße einen Job bekommen und Marion Clerc Lust, sich auf eine neue Umgebung einzulassen. „Ich kannte die Stadt nicht, aber nach kurzer Eingewöhnung gefiel sie mir sehr.“ Sprachbarrieren gab es nicht, denn Deutsch lernte sie bereits als Dreijährige, als ihre Eltern für knapp acht Jahre berufsbedingt in Deutschland lebten.

Zwölf Monate lang arbeitete sie als Verkäuferin in der Patisserie des Café Maître – bis sie Claudia Friedrich kennenlernte, die ein paar Jahre zuvor ihr Kleinunternehmen Heldenküche aufgebaut hatte. Das bietet Privatpersonen und Unternehmen Koch-Events und Genussveranstaltungen zu verschiedenen Anlässen an. In ihrem darin eingebetteten Sozialprojekt „Zum Wohl“ kocht Friedrich mit Kindern und Jugendlichen in Heimen, mit Senioren, Geflüchteten oder Menschen mit Behinderungen.

Einstieg in die Heldenküche

„Wir haben uns auf Anhieb wunderbar verstanden“, so Clerc, „und nachdem ich ihr ein paar Male bei Veranstaltungen geholfen habe, bot Claudia mir an, bei der Heldenküche einzusteigen.“ 2018 machten die beiden Frauen aus dem Einzelunternehmen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und legten als Mieterinnen auf dem Gelände von Egenberger Lebensmittel los. Neben ihrem großen Interesse für gesunde Ernährung kann Clerc hier auch ihren Nachhaltigkeits-Hintergrund einbringen – ganz groß geschrieben wird die Kooperation mit regionalen Produzenten: einerseits kurze, umweltschonende Wege, andererseits Obst, Gemüse und mehr in hoher Qualität.

Das Engagement für Schonung von Ressourcen und gesunde Produkte führte zum nächsten Schritt: Im Auftrag von Thilo Egenberger und Julia Wolff organisiert die Heldenküche den Samstagsmarkt, der im August 2019 eröffnete. Dass es hier ausschließlich frische und saisonale Ware von Erzeugerinnen und Erzeugern aus der Region gibt, schloss im wahrsten Wortsinn eine Leipziger Markt-Lücke.

Herzensprojekt Käsetheke

Die drohte allerdings auch in puncto Käsetheke, denn die angesprochenen Produzierenden konnten eine regelmäßige Präsenz in der Plagwitzer Markthalle nicht garantieren. „Deshalb kam ich auf die Idee, dass wir als Heldenküche selbst eine Theke anbieten“, sagt Clerc und gibt lächelnd zu: „Es wurde für mich ein Herzensprojekt, obwohl ich mich erst in diesen Bereich einarbeiten musste.“

Der Ort fand schnell sein Publikum, und die Jung-Unternehmerin eignete sich immer mehr Wissen und seine Finessen zum Thema Käse an. Im vergangenen März absolvierte sie Kurse als Käse-Conseillère, also -Beraterin. „Das macht richtig Spaß und hat auch meinen eigenen Konsum verändert.“ Konnte sie früher mit Ziegenkäse nichts anfangen, hat sie inzwischen Sorten gefunden, die sie als Delikatesse liebt. „Die vom Ziegenhof Schleckweda beispielsweise sind köstlich“, schwärmt Clerc.

Umbrüche gemeistert

Zwei Zäsuren sorgten – abgesehen von Corona – in der Heldenküche für Veränderungen: Claudia Friedrich zog Anfang 2020 nach Schweden, regelt aber von dort via Home Office weiter die Geschäfte in der Heimat und veranstaltet Online-Kochkurse. Und vor 15 Monaten wurde Marion Clerc Mutter einer Tochter. Mittlerweile arbeitet sie wieder 30 Wochenstunden und regelt vor Ort die Heldenküchen-Belange, verstärkt von nun vier Angestellten.

Das Areal hat sich vor allem bei der Klientel etabliert, der bewusste Ernährung und Stärkung des Regionalen wichtig sind. „Viele schätzen die familiäre, ungezwungene Atmosphäre bei uns“, ergänzt Clerc. Einen bedeutenden Anteil daran haben Claudia Friedrich und sie selbst. Marion Clerc ist eine offene, freundliche Frau, die wie ein Katalysator für positive Grundstimmung wirkt.

Bio-Gänse vorbestellen

Nun naht das Weihnachtsfest. In der Wochen davor können auf dem Samstagsmarkt wie im Vorjahr Weihnachtsbäume gekauft werden, und wer mag, kann bereits Bio-Gänse zum Fest vorbestellen. Auf längere Sicht wünscht sich das Marktteam mehr Stände, Kochkurse, Treffen mit Produzentinnen und Produzenten sowie einen weiteren Öffnungstag.

Der Zeitgeist arbeitet dem Team dafür in die Hände. „Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ökologie wächst spürbar“, stellt die Leiterin fest. Darin sei Deutschland ihrem Heimatland ein Stück voraus. Auf der anderen Seite sieht sie Frankreich hinsichtlich der Qualität von Lebensmitteln und den Umgang damit vorn. Nicht zuletzt in puncto Käse und dessen Geheimnissen. Aber die kann sie ja jetzt vor Ort verraten – auch, was den Blauschimmel angeht.

Der nächste Markt ist am Samstag von 9 bis 14 Uhr in der Plagwitzer Markthalle, Markranstädter Straße 8.

Von Mark Daniel