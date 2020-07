Leipzig

Lust auf ein ausgiebiges Frühstück? Egal ob ein klassischer Brötchen-Teller, süße und herzhafte Optionen beim Brunchen oder internationale Spezialitäten wie Shakshuka und Englisch Breakfast – viele Leipziger Restaurants und Cafés haben ein Frühstücksangebot. Damit verbunden die Frage: Wo gibt es was – und wo schmeckt es am besten?

Die LVZ hat ihre Leser in einer Umfrage um ihre Meinung gebeten, rund 1300 haben sich beteiligt. Das – nicht repräsentative - Ergebnis ist eine Auswahl an Klassikern und Geheimtipps, vom Zentrum bis in die äußeren Bezirke. Die Top 10 der beliebtesten Frühstückscafés der LVZ-Leser in Leipzig im Überblick:

1. ALEX

Sowohl unter der Woche als auch am Sonntag bietet das Alex mitten in der Leipziger Innenstadt ein buntes Frühstücksbuffet. Für etwa zehn Euro kann aus Süßem und Herzhaftem gewählt werden, sonntags kommen warme Gerichte hinzu.

– Frühstücksbuffet, Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, Samstag, 8 bis 13 Uhr, Sonntagsbrunch 9 bis 14.30 Uhr, Salzgäßchen 3, 04109 Leipzig, mehr im Internet

2. Café Maître

Frühstück mit französischem Flair und einem Twist gibt es im Café Maître auf der Karl-Liebknecht-Straße. In der Karte finden sich sowohl der Klassiker – Croissant, Konfitüre und Café au Lait – als auch eine Auswahl an außergewöhnlichen Platten, unter anderem mit Algenbutter, salziger Karamellcreme oder veganem Seitan. Dazu gibt es Eierspeisen wie Omelettes oder Spiegelei im Loch und Kuchen und Gebäck aus der hauseigenen Bäckerei.

– Frühstück à la carte, Montag bis Freitag ab 8 Uhr, Samstag und Sonntag ab 9 Uhr, Karl-Liebknecht-Straße 62, 04275 Leipzig, mehr im Internet

3. Milchbar Pinguin

Säfte, frisches Obst, Salate, Porridge, Joghurt & Co. sind auf dem Buffet in der sonst meist für Eiscreme bekannten Milchbar Pinguin unweit des Leipziger Markts im Angebot. Am Sonntag gibt es ab 12 Uhr zusätzlich warme Speisen.

– Frühstücksbuffet, Montag bis Samstag 9 bis 12 Uhr, Sonntag 10 bis 14 Uhr (bitte 48 Stunden vorher reservieren), Katharinenstraße 4, 04109 Leipzig, mehr im Internet

4. Brot & Kees

In der Nähe vom Cospudener See stehen täglich neben Brot und Brötchen, Käse und Wurst auch Obst, Kuchen und selbstgemachte Aufstriche auf dem Buffet. Am Wochenende wird das Angebot um regionale und saisonale Spezialitäten erweitert. Dazu gibt es Bio-Kaffee.

– Frühstücksbuffet, Dienstag bis Sonntag, 9 bis 12 Uhr, Dezember und Januar vollständig geschlossen, Kees’scher Park 1, Zufahrt Lauersche Straße, 04416 Markkleeberg, mehr im Internet

5. Café Grundmann

Das Ambiente eines Wiener Kaffeehauses und Vielfalt auf dem Frühstücksteller können Gäste im Café Grundmann genießen. Die Frühstücke sind nach Städtenamen benannt – in Oslo gibt es marinierten Matjes und karamellisierten Käse, in Tel Aviv Hummus und Labneh, in Zürich Knäckebrot, Müsli und Joghurt.

– Frühstück à la carte, Montag bis Sonntag ab 9 Uhr, feiertags geschlossen, August-Bebel-Straße 2, 04275 Leipzig, mehr im Internet

6. Hotel Seeblick

Jeder Leipziger weiß, dass das Hotel Seeblick kein Hotel ist und auch keinen Seeblick bietet – dafür ist es für eine große Frühstücks-Auswahl bekannt und bestens für Langschläfer geeignet. Täglich bis 16 Uhr gibt es Pancakes, Porridge, englisches Frühstück, Lachs, Bagels, Croissants. Vieles ist auch vegan oder vegetarisch erhältlich.

– Frühstück à la carte, Montag bis Sonntag 9 bis 16 Uhr, Karl-Liebknecht-Straße 125, 04275 Leipzig, mehr im Internet

7. Glashaus im Clarapark

Mitten im Grünen serviert das Glashaus im Clarapark ein klassisches Frühstücksbuffet. Samstags ist auch Rührei inklusive, sonntags wird zusätzlich um warme Gerichte erweitert.

– Frühstücks-Buffet, Montag bis Samstag 9 bis 12 Uhr, Sonntag 10 bis 14 Uhr, Karl-Tauchnitz-Straße 26, 04107 Leipzig, mehr im Internet

8. Café Luise

Schwedisch, Englisch, Vital oder Anti-Stress: Die Frühstückskarte im Café Luise ist vielfältig und hat auch süße (Pancakes) und herzhafte (Bauernfrühstück) Angebote. Sonntags gibt es für gewöhnlich statt à la carte ein Brunchbuffet – wegen der Corona-Pandemie ist es das vorerst nicht im Angebot.

– Frühstück à la carte, Montag bis Sonntag 9 bis 15 Uhr, Bosestraße 4, 04109 Leipzig, mehr im Internet

9. Süß + Salzig

Im süß + salzig im Westen der Stadt gibt es eine eher kleine Auswahl, die dennoch sowohl veganes, vegetarisches und omnivores Frühstück abdeckt. Weil sonntags derzeit kein Buffet möglich ist, sind neu Pancakes im Angebot.

– Frühstück à la carte, Mittwoch bis Sonntag 10 bis 14 Uhr, Merseburger Straße 44, 04177 Leipzig, mehr im Internet

10. Dankbar Kaffee

Die regelmäßig wechselnde Frühstückskarte lässt vor allem Herzen experimentierfreudiger Foodies höher schlagen: Pochierte Eier, Shakshuka oder Smoothies Bowls werden in den Räumen einer ehemaligen Fleischerei serviert, Brot und andere Produkte wie Obst und Gemüse kommen von Leipziger Produzenten.

– Frühstück à la carte, täglich ab 9 Uhr, Jahnallee 23, 04109 Leipzig, mehr im Internet

Die Top 10 aus dem Voting der LVZ-Leser sehen Sie auf dieser Karte:

