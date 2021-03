Leipzig

Manchmal will man mehr, zum Beispiel zum Frühstück. Meist kommen bei der ersten Mahlzeit des Tages ja Standards auf den Tisch: Brötchen, Wurst und Käse, aufgepeppt von fruchtigen oder herzhaften Brotaufstrichen und sonntags einem Ei. Auf der Suche nach Abwechslung werde ich im Café Jeepney fündig. Das betreiben Janellsa Giel-Ludwig und Rico Ludwig an einer belebten Ecke auf der Georg-Schumann-Straße. Die junge Philippinin, zuhause groß geworden in einer Gastronomenfamilie, und ihr Mann, haben sich bei einem Praktikum in Singapur kennengelernt, bevor es beide nach Leipzig zog.

Ihre Wurzeln sind nun genau das, was dieses Café prägt: internationale Speisen, Gastfreundlichkeit und philippinische Originale wie Kaffee Barako. Übersetzt heißt das so viel wie starker Mensch. Er besteht aus Liberica- und Excelsia-Bohnen und wird hier handgefiltert. Jeepneys heißen auf den Philippinen übrigens Minibusse, die Einheimische als Hauptverkehrsmittel nutzen.

Frühstück mal anders

Während die meisten derzeit geöffneten Lokale mittags und abends Take-away und Lieferdienst anbieten, bringen die beiden auch ausgefallene Frühstücksideen unter die Leute: divers bestückte Brötchenteller und Pancakes in mehreren Varianten, zudem Rice Bowls, Cheese Cakes und Kuchen plus heiße Getränke aus Kaffee und Tee, ein kleineres Programm als sonst. Ich bestelle einen Tag im Voraus über die Website Pancakes mit Cheese and Bacon, Jeepneys Beste, Granola in a Cup sowie einen Crops Teller, dazu Kape Barako und philippinischen Kakao. Die ungewöhnlichen Namen schrecken nicht ab, sondern machen neugierig, zumal alles gut erklärt ist. Geliefert wird pünktlich 9 Uhr. Der Fahrer reicht zwei weiße Papiertüten über den Zaun und hält mir einen Kartenleser zum Bezahlen hin. Die beiden Getränke und ein Becher mit Joghurt plus gerösteten Getreideflocken (Granola in a Cup) stehen sicher in einem Papptray, der ebenso kompostierbar ist wie die hellen Schachteln mit den Frühstücksgedecken.

Die drei Pancakes erweisen sich als weniger fluffig wie sonst im Café erlebt. Dem herzhaften Geschmack, der auf dem Überbacken mit Speck sowie Gouda- und Cheddarkäse basiert, setzt Ahornsirup eine süßliche Note entgegen. Zu jedem Teller gehören jeweils zwei Brötchen, ein helles aus Dinkel sowie ein dunkles mit Körnern. Der Crops-Teller ist eine Variante mit veganen Brotaufstrichen auf der Basis von Avocado (sehr scharf!), Erdnussbutter (mit gemahlen Nüssen) sowie Guacamole. Fruchtige Marmelade, Butter, dunkle und helle Weintrauben sowie Tomaten- und Gurkenscheiben liegen appetitlich angerichtet daneben.

Der erste gute Eindruck hält auch bei Jeepneys Beste, was er verspricht: Hier spielen eine Auswahl an Käse sowie zwei Tranchen geräucherter Lachs mit Dill die Hauptrolle. Backpflaumen mit cremigem Cheddar im knusprig-warmen Speckmantel sind eine schöne Komponente dabei. Etwas irritierend wirken die frischen Beeren auf dem Granola-Becher mit zuckerfrei gerösteten Getreideflocken auf Naturjoghurt. Die Früchte passen so gar nicht zur Saison, zumal die Erdbeeren hart, geschmacksneutral und wenig inhaltsreich sind. Gezupfte Minzblätter hätten den Job, die Optik aufzufrischen, auch erledigt.

Den Kape Barako trinke ich original ohne Milch, um den Unterschied zu bekannten Sorten herauszuschmecken: Er ist kräftig, pur und erdig. In das zweite Getränk aus 100 Prozent philippinischem Kakao rühre ich nach dem ersten Schluck dann doch zwei Löffel Honig, die den starken, aromatischen Trunk (für mich) bekömmlicher machen.

Auszeit vom Alltag

Alles in allem bietet dieses Café Abwechslung vom Alltag, vor allem, wenn man einen Anlass dazu hat, denn mit knapp 45 Euro liegt das Frühstück so wie beschrieben im oberen, preislich akzeptablen Bereich, den die gebotene Qualität – bis auf die Beeren – rechtfertigt.

Was mache ich nun mit den ökologischen Verpackungen? Wieder aufheben? Ich will das jetzt mal genau wissen und deponiere Pappbecher und -schachteln auf dem Kompost im Garten. Mal sehen, was dort in den nächsten Wochen passiert.

Steckbrief Café Jeepney Adresse: Georg-Schumann-Straße 78, 04155 Leipzig, Tel. 69 86 66 80, www.jeepney-cafe.de Konzept: Café mit internationaler Küche sowie original philippinischen Kaffees und Kakaos. Extras: Frühstücks- und Lieferdienst bis 13 Uhr. Geöffnet: Aktuell Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 13 sowie von 14 bis 16 Uhr. Preise: Pancakes-Varianten 8,50 bis 11,90 Euro, Brötchenteller 5,50 bis 9,90 Euro, Mittagsgerichte ab 8,90 Euro, Kuchen und Desserts ab 2,90 Euro. Zahlung: bar, Girocard, Paypal. Gesamtnote: 6,25/10. Essen: 6,5. Service: 6. Ambiente: keine Bewertung. Fazit: Empfehlenswerte kulinarische Abwechslung vom Alltag.

Von Petra Mewes