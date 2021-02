Der Gastronomie geht es nicht gut. „Aber es gibt Leute, denen es noch viel schlechter geht“, sagt der Gastronom André Münster. Deshalb hat er am Sonntag mit Kesselgulasch und Panna Cotta eine Notschlafstelle besucht – und erfahren, dass der Lockdown für die wohnungslosen Männer dort sogar ein paar Vorteile bringt.

Kesselgulasch aus dem „Münsters“: Thomas Kalter und Maxeen Demsar haben am Sonntag in der Notschlafstelle für wohnungslose Männer in der Torgauer Straße Essen verteilt. Quelle: Christian Modla