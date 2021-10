Leipzig

In neun namhaften Restaurants in Leipzig und Markkleeberg kommt vom 1. bis 14. November ein „Heimatmenü“ auf die Teller. Zwei Wochen lang rücken die Wirte regionale Zutaten und Rezepte in den Blickpunkt. Sie durften sich dafür jeweils fünf saisonale Produkte von Bauern und Produzenten „um die Ecke“ aussuchen. Im Restaurant Max Enk beispielsweise wird Wermsdorfer Stör verarbeitet, im Macis  Schwarzkohl vom Hofgut Kreuma. Im Techne Sphere (Niemeyer-Kugel) in Plagwitz kommen Eier vom Geflügelhof Fiebig zum Einsatz, im Café Grassi Mangalitza-Schwein aus Taucha und Bennewitzer Quark (für Quarkkäulchen). Die Aktion läuft außerdem im Restaurant Drogerie in Gohlis, in der „Die Bar“ im Hotel The Westin, im Café der Hochschule für Grafik und Buchkunst, in der Weinbar Renkli sowie in der Weinbeißerei in Markkleeberg. Auch die Restaurants Raffinesse und Klosterschänke in Grimma machen mit. Die passenden Getränke zu den Drei- oder Vier-Gänge-Menüs kommen ebenfalls von hiesigen Winzern, Bierbrauern und Brennern.

Lange Transportwege sind überflüssig

Die „Heimatmenüs“ sind Bestandteil der Initiative „Heimatgenuss“, die aktuell in ganz Mitteldeutschland läuft. Genussbotschafter für das Bundesland Sachsen ist Heiko Arndt (42) vom Café im Grassi. Die Frage, woher die Lebensmittel kommen, die er jeden Tag in der Küche verarbeitet, bestimmt mehr und mehr seinen Berufsalltag und den seiner Kolleginnen und Kollegen. Viele Köchinnen und Köche arbeiten inzwischen mit Partnern, die alte Gemüsesorten und traditionelle Tierrassen neu züchten, bestellen bei regionalen Ziegenhöfen, Imkereien, Gemüse-Kooperationen, Getreide- und Ölmühlen, Käsereien, Fleischereien oder Bäckereien. All das macht lange Transportwege und aufwändige Kühlketten überflüssig und schont das Klima. Eine wachsende Zahl von Menschen legt Wert auf solche Produkte. Die Erzeuger mit den Köchen und letztlich auch den Konsumenten zusammenzubringen, ist Ziel von „Heimatgenuss“. Die Initiative ging im September an den Start, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. In der Metropolregion Mitteldeutschland sowie im Burgenlandkreis wurde sie zum Sieger im Ideenwettbewerb „Unternehmen Revier“ gekürt.

Auch die Restaurants Macis und Max Enk in der Leipziger Innenstadt, Weinbeißerei in Markkleeberg und die Weinbar Renkli in der Südvorstadt bringen „Heimatmenüs“ auf die Teller. Die Köche Olaf Herzig und Max Henry Müller vom Macis sowie Torsten Hempel vom Max Enk (obere Fotos) unterstützen die Aktion, ebenso wie Alexander Lehwald von der Weinbeißerei sowie Faith Demirbas und Younis Adams von der Weinbar Renkli (untere Fotos). Quelle: privat, Ydo Sol, André Kempner, Anne-Katrin Hutschenreuter

Picknick-Safaris und Kochkunstfest

In Sachsen-Anhalt standen die „Heimatmenüs“ bereits seit 18. Oktober auf den Speisekarten. Ab 1. November folgt Sachsen, und ab 15. November setzt Thüringen den Schlusspunkt. Danach geht die Aktion „Heimatgenuss“ in den Schaufenstern von Fachgeschäften, Hofläden, Kultur- und Gastronomieorten weiter. Für das kommende Jahr sind Picknick-Safaris und ein großes Kochkunstfest mit allen beteiligten Regionen geplant. Initiatoren sind Christine Klauder aus Jena und Thomas Marbach aus dem Landkreis Leipzig. Christine Klauder hat mehrere Genussführer geschrieben und die mitteldeutschen Salondinner ins Leben gerufen, bei denen gehobene Tafelkultur zelebriert wird. Thomas Marbach ist gelernter Koch; mittlerweile entwickelt er deutschlandweit Konzepte und Aktionen für die Gastronomie, ist im nationalen Slow-Food-Genussführer-Beirat sowie Vorstand im Leipziger Ernährungsrat.

Von Kerstin Decker