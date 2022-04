Leipzig

An die Schäler, fertig, los: Zum öffentlichen Spargelschälen lädt der Internationale Kochkunstverein zu Leipzig am Samstag, 7. Mai, ein. Die Profiköche stehen von 10 bis 14 Uhr auf dem Wochenmarkt am Richard-Wagner-Platz und schälen ganz frisch geernteten Kyhnaer Spargel. Direkt vom Fleck weg wird der „König der Gemüse“ an das Publikum verkauft. Etwa 80 bis 100 Kilogramm Spargel sollen küchenfertig zubereitet und an den Mann oder die Frau gebracht werden.

Spargelsuppe für den kleinen Hunger

Wer Hunger oder Appetit hat, kann auch an Ort und Stelle ein frisch zubereitetes Spargelsüppchen löffeln. „Wir planen noch weitere Aktionen. Eventuell werden wir vorführen, wie man eine richtige Sauce Hollandaise selbst zubereitet“, sagt Maik Quinque (45), Erster Vorsitzender des Internationalen Kochkunstvereins zu Leipzig 1884. An der diesjährigen Spargel-Aktion wollen sich 20 Weißmützen in ihrer Dienstkleidung beteiligen, sowohl altgediente als auch neue Mitglieder des Kochkunstvereins.

Mehrere Jahre lang fand die Spargelschäl-Aktion des Kochkunstvereins zu Leipzig vor der Galeria Kaufhof statt. Quelle: Volkmar Heinz

Traditionsveranstaltung seit 1990

Das Spargelschälen wurde bereits 1990 – mit der Wiedergründung des Vereins nach der Wende – ins Leben gerufen und ist seither fast noch nie ausgefallen – zuletzt im Corona-Jahr 2021. In den ersten zehn Jahren wurde es als großes Spektakel zum Auftakt des Leipziger Stadtfestes ausgerichtet. Damals waren immer 50 bis 60 Küchenprofis am Start, die mehr als eine Tonne Spargel bewältigten. Später zog die Veranstaltung unter die Arkaden der Galeria Kaufhof, zuletzt fand sie 2020 im kleineren Rahmen in der Mädler-Passage statt. „Die Köche freuen sich auf das Event. Es geht um den Spargel und um die Tradition“, so Maik Quinque.

Spektakel auf den Leipziger Markttagen

Das weltgrößte Leipziger Allerlei wurde 2021 auf dem Markt zubereitet. Quelle: Andre Kempner

Zuletzt hatte der Leipziger Köcheverein mit dem weltgrößten Leipziger Allerlei für Schlagzeilen gesorgt, das im September 2021 auf dem Leipziger Markt zubereitet und gegessen wurde. Auch in diesem Jahr will sich der Verein an den Leipziger Markttagen beteiligen, dann soll es eine Aktion mit Quarkkäulchen geben.

Von Kerstin Decker