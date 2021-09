Leipzig

Sie muss den Löffel nicht abgeben, sondern kann weitermachen: Hobbyköchin Tanja Kirmse aus Leipzig hat am Mittwochabend den Einzug in die neunte Staffel der Kochshow „The Taste“ von Sat.1 geschafft. Gleich zwei TV-Köche waren von ihr überzeugt und wollten sie in ihr Team holen: Frank Rosin und Alexander Herrmann.

Die 34-jährige Grafikdesignerin entschied sich für das gelbe Team von Alexander Herrmann – und begab sich damit auf die Spuren ihrer Chefin Lisa Angermann. Die Profiköchin war 2017 bei „The Taste“ am Start, wurde ebenfalls von Alexander Herrmann gecoacht und erkämpfte sich mit ihm zusammen den Sieg. Mittlerweile hat Lisa mit ihrem Mann ihr eigenes Restaurant „Frieda“ in Gohlis eröffnet, das Anfang 2021 mit einem Michelin-Stern dekoriert wurde. Tanja Kirmse hilft seit zwei Jahren nebenberuflich in der „Frieda“ und assistiert sowohl in der Küche als auch im Service.

Die Coaches der neunten Staffel von „The Taste“ (von links): Frank Rosin, Alexander Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann. Quelle: SAT.1/Jens Hartmann

Auf dem Löffel: Erbse und Saibling

Bei „The Taste“ reichen die Kandidaten nur einen Genuss-Löffel bei der Jury ein. Tanjas Löffel bestand im Wesentlichen aus Erbse und Saibling: „Ich wollte meinen Garten und die Erinnerungen an die Kindheit auf den Löffel bringen, und das funktionierte am besten mit der Erbse.“ Sie ist bei Schmölln im Altenburger Land aufgewachsen und verbringt seit ihrer Kindheit viel Zeit auf dem Hof ihrer Großeltern und ihres Vaters. Nur wenige Male bereitete sie das Gericht vorher zur Probe zu, das Ergebnis kam in der Blindverkostung sehr gut an.

Tanja Kirmse (rechts) hilft seit zwei Jahren im Restaurant „Frieda“ von Lisa Angermann in Gohlis. Quelle: Andre Kempner

Tim Raue war’s aromatisch zu brav

Dennoch gelang es ihr nicht, den Berliner Zwei-Sterne-Koch Tim Raue („Kitchen Impossible“, „Top Chef“) zu überzeugen: „Ich fand den Löffel sehr schön, aber aromatisch war mir das sehr brav. Das hat nicht gereicht, um dir bei mir einen Platz anzubieten.“ Frank Rosin, Zwei-Sterne-Koch aus Dorsten („Rosins Restaurants“), war dagegen völlig anderer Meinung: „Ich finde, dass das ein extrem schöner, harmonischer, sensibler Löffel war. Das, was du gemacht hast, war so auf den Punkt, dass ich gesagt habe: Diesem Löffel und dieser Persönlichkeit möchte ich eine Chance geben!“ Und auch der Nürnberger Starkoch Alexander Herrmann („Kochduell“, „Die Küchenschlacht“) war begeistert: „Liebe Tanja, der Löffel war von hinten bis vorne für mich durchdacht, ich habe ihn verstanden, ich habe mich gefreut, ich habe eingeloggt und gesagt: Natürlich!“ Auch vom dritten Profikoch in der Jury, Alexander Kumptner, gab es Zustimmung: „Für mich ist der Hauptakteur auf dem Löffel die Erbse und die ist wirklich schön getroffen.“

Für den Sieg gibt’s 50.000 Euro

Die Leipzigerin ist glücklich über ihr Weiterkommen: „Das war unfassbar, als sie gesagt haben, dass man genau das aus diesem Löffel raushört, was ich bin.“ Wie es für sie bei „The Taste“ weitergeht, erfährt das Publikum am kommenden Mittwoch, 8. September, ab 20.15 Uhr in Sat.1. Die Show ist längst abgedreht und wird jetzt erst ausgestrahlt. Das Finale läuft am 27. Oktober. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann sich auf 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch freuen.

Von Kerstin Decker