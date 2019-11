Es hat deutlich länger gedauert, doch bis Mitte Dezember soll die Vleischerei in der Eisenbahnstraße den Restaurant-Betrieb eröffnen. Für die Verzögerung hatten ungeplante Baumaßnahmen, aber auch firmeninterne Konflikte gesorgt.

Nach Verzögerungen und Konflikten - Vleischerei in der Leipziger Eisenbahnstraße eröffnet im Dezember