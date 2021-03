Leipzig

Am vergangenen Montag, am internationalen Frauentag, tauchten in ganz Leipzig weiße Leinwände auf. Auf ihnen: kurze Texte, Beschreibungen von Morden an Leipziger Frauen. Zum Beispiel Irmgard Z., die „von ihrem Ehemann in deren gemeinsamer Wohnung auf der Arthur-Hausmann-Straße getötet wurde“. Oder Sophia L., die „von einem ihr Unbekannten beim Trampen getötet wurde“.

Die insgesamt zwölf Leinwände hatte die Leipziger Gruppe „Keine Mehr“ mitunter an den jeweiligen Tatorten platziert. Und auf jeder von ihnen stand ein Satz: „Es heißt Femizid.“ Auch am Vorplatz der LVZ stand der Satz. Was bedeutet er?

Das Wort „Femizid“ war lange eher Kampfbegriff der radikalen Linken, bevor ihn auch breitere Gesellschaftsschichten verwendeten. Dahinter steht die Annahme, dass Frauen, im Gegensatz zu Männern, häufig aufgrund ihres Geschlechts getötet werden. Also beispielsweise weil sie ihren Partner verlassen. Oder weil sie einem Mann Sex verweigern. Allein im Jahr 2019 wurden in Deutschland 117 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht.

Nicht erfasst ist, wie viele weitere durch andere, unbekannte Männer starben, weil sie sich ihnen verweigerten. Genau das fordern Leipziger Gruppen, Juristinnen und Forscher. Einige verlangen sogar, dass der Begriff Femizid in den Mordparagrafen des Strafgesetzbuches aufgenommen werden soll. Sie argumentieren, dass Männer, die ihre Partnerin töten, vor Gericht häufig Verständnis und mildere Strafen erhielten. Ist das wahr?

„Der Mordparagraf kann Männern entgegenkommen“

Ja, sagt die Leipziger Juristin Barbara Wiedmer. Wenn Leipziger Jura-Studierende lernen, wie man Tötungsdelikte zu bewerten hat, dann kann es sein, dass sie in ihrer Arbeitsgruppe landen. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin lehrt und forscht an der Universität Leipzig. Ihre Promotion schreibt sie zum Thema sexuelle Übergriffe. „Der Mordparagraf § 211 ist anders als das restliche Strafgesetzbuch“, sagt sie, „weil er nicht die Tat beschreibt, sondern den Täter.“

Wenn Wiedmer in ihrer Jura-AG Tötungsdelikte durchgeht, geht es dann weniger um die Tat an sich, sondern um die Frage: Warum hat der Täter so gehandelt? Und hatte er Gründe für seine Tat, die sie nachvollziehbar erscheinen lassen? Befand er sich in einer Ausweglosigkeit, einer Notsituation? Oder, das wäre die andere Seite, hat er bloß aus „niedrigen Beweggründen“ gehandelt, also beispielsweise aus Mordlust?

„Es heißt Femizid“ hieß es auf Plakaten, die eine Gruppe am Weltfrauentag in Leipzig aufhängte. Quelle: André Kempner

Die Rechtssprechung sagt: Wenn keine niedrigen Beweggründe nachgewiesen werden können, ist es auch kein Mord. Wiedmer meint daher: „Tatsächlich kann der Mordparagraf Männern etwas entgegenkommen. Beispielsweise wenn ein Mann seine Frau tötet, weil sie ihn verlässt.“ Dann könnten ihre Studierenden argumentieren, sagt sie, dass Verzweiflung niedere Beweggründe ausschließt. Dass sie die Tat so „nachvollziehbar“ erscheinen lassen und der Täter mit einer geringeren Strafe davon kommt.

Brauchen Richter geschlechtersensible Weiterbildungen?

Gerichte können neben Verlustangst noch weitere Erklärungen finden, warum Männer ihre Partnerin töten. Die Gründe sind zahllos, sie sind auch schwer erträglich. Etwa: Weil die Partnerin den Mann auf eine demütigende Weise abwies. Oder: Weil die Partnerin eine Affäre hatte, die ihn eifersüchtig handeln ließ.

Umgekehrt sei es so, sagt Wiedmer, dass Frauen, die ihren Partner töten, viel häufiger als Mörderinnen verurteilt werden: „Weil sie ihn, meist aufgrund körperlicher Unterlegenheit, zum Beispiel vergiften oder im Schlaf umbringen.“ Solche Tötungen gelten vor Gericht als „heimtückisch“ – ein Kriterium, das sie als Mord einstuft und eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich zieht. „Es ist zum Teil schon schwer nachvollziehbar“, sagt Wiedmer.

Sollte man den „Femizid“ in den Mordparagrafen aufnehmen, damit beispielsweise Tötungen aus Eifersucht wie Morde gewertet werden? Nein, sagt die Juristin Wiedmer. Das wäre schon verfassungsrechtlich schwierig. Etwas anderes fände sie wichtiger: geschlechtersensible Weiterbildungen für Richterinnen und Richter. Auch sie selbst versuche das in ihrer Lehre zu beachten. „Wenn jemand seine Partnerin tötet, weil sie ihn verlassen möchte, dann schwingt da ein patriarchales Muster mit“, sagt sie.

„Ich wäre dafür, dass der Mordparagraf um Femizide erweitert wird“, sagt Anne Schettler, Mitglied im Deutschen Juristinnenbund und Vorsitzende von dessen Leipziger Regionalgruppe. „Schließlich werden auch Ehrenmorde härter bestraft.“ Und warum, so Schettler, sollten Besitzansprüche an Frauen in anderen Kulturen anders gewertet werden als bei einem Deutschen?

„Nicht in jedem Mann steckt ein Frauenmörder“

Jede Gesetzesänderung fängt im Bundestag an, für einen Femizid-Paragraphen bräuchte es dort also eine Mehrheit. „Die gibt es derzeitig aber nicht“, sagt Schettler. Der Grund? „Das Thema ist politisch aufgeladen. Viele sagen dann schnell: Was ist denn mit den Männern?“ Es stimmt, dass auch Männer von ihren Partnerinnen umgebracht werden. Aber die Fälle machen nur einen Bruchteil aller durch Gewalt getöteten Männer aus. Bei getöteten Frauen ist dagegen in jedem dritten Fall der Partner der Täter.

Schettler arbeitet als Referentin im Sächsischen Justiz- und Gleichstellungsministerium. Und dort, sagt sie, habe man sich mit dem Thema kürzlich befasst. Und man stieß auf Probleme. „Es stellte sich schwierig dar, den Tatbestand Femizid klar zu definieren“, sagt sie. „Die Juristerei braucht aber griffige Definitionen.“ Bei der nächsten Gleichstellungsministerinnenkonferenz der Länder im Juni soll das Thema erneut auf die Agenda. Und von dort vielleicht in den Bundestag.

Es gibt Forscherinnen und Forscher, die sagen: Gesetze verändern keine Menschen, das können nur Menschen selbst. Der Leipziger Autor und Männlichkeitsforscher Kim Posster wird an Universitäten eingeladen, um Vorlesungen über „kritische Männlichkeit“ zu halten. „Nicht in jedem Mann steckt ein Frauenmörder“, sagt er. „Aber die meisten Männer teilen eine gewisse Vorstellung von Weiblichkeit – eine gefährliche Mischung aus Begehren und Verachtung – die bei Femiziden in Extremform zu Tage tritt.“

Hören Männer Frauen genügend zu?

Männlichkeit, sagt Posster, stecke heute in einer Krise. Männer seien abhängig von Frauen, wollen sich aber möglichst unabhängig geben. Viele wüssten nicht, wie sie das ertragen sollen. So fühlten sich Männer laut Posster häufig von Frauen provoziert, die ihre selbst gewählte Unabhängigkeit zelebrieren. Das fange beim „Catcalling“ an, also beim Hinterherpfeifen von Frauen, die alleine unterwegs sind. Und setze sich fort in Clubs, wo Männer ein „Ich habe einen Freund“ viel eher als Abfuhr akzeptierten als ein „Ich habe kein Interesse“. Und manchmal, so Posster, resultiere es eben in Gewalt, in Femiziden.

„Wenn Männer etwas tun könnten“, sagt Posster, „dann beispielsweise über ihre schweigende Komplizenschaft nachdenken.“ So sollten Männer sich fragen: Schweige ich und sehe ich tatenlos zu, wenn ich frauenfeindliche Aussagen und Handlungen beobachte? Und höre ich ausreichend zu, wenn Frauen von ihnen erzählen?

„Kaum ein Mann würde sagen, dass er einmal übergriffig war“

Letztlich stelle sich auch die Frage, warum Männer eher selten von sich aus über männliche Gewalt reflektieren. Viele Männer, sagt Posster, wehren das Thema reflexartig ab – weil sie sich selbst angegriffen fühlen, ohne sich ihrer Schuld bewusst zu sein. Dabei sei es ja schon verwunderlich: „Praktisch jede Frau hat schon einen Übergriff oder sexuelle Gewalt erlebt – aber kaum ein Mann würde sagen, dass er jemanden kennt, der einmal übergriffig war.“

Eine Gefahr sieht Posster daher auch dort, wo man sie vielleicht nicht vermuten würde: in linken Milieus, wo sich Männern über die Richtigkeit ihres Handelns sehr sicher seien. „Sogar in linken Gruppen fehlt diese Auseinandersetzung oft, gerade weil als common sense gilt, dass man gegen Sexismus ist“, sagt er. Erst vor einigen Jahren hat sich in Leipzig eine Gruppe gegründet, die sich allein diese Aufgabe stellt: Sie hilft Betroffenen von Fällen sexueller Gewalt in der linken Szene.

Von Josa Mania-Schlegel