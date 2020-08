Fluglärm: Bürgerinitiativen schließen sich zusammen

Schkeuditz

Derzeit werden in Schkeuditz vermehrt Unterschriften gesammelt – gegen den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle. Um stärker auftreten zu können, hat sich ein Aktionsbündnis gegründet, dem verschiedene Bürgerinitiativen gegen Fluglärm angehören. Zudem sind darin Akteure von Fridays for Future, Health for Future, Am Boden bleiben und Extinction Rebellion organisiert.

Bisher haben 2500 Menschen unterschrieben

„Die Belastung durch nächtlichen Fluglärm ist für die Betroffenen nicht hinnehmbar“, sagt Aktionsbündnis-Initiatorin Anna Kaleri, die für die Grünen im Leipziger Stadtrat sitzt. Noch mehr Fluglärm „geht gar nicht.“ Auch mit Blick auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels sei ein Ausbau „das absolut falsche Zeichen“. Deshalb unterstütze das Aktionsbündnis die Petition „Kein weiterer Ausbau des Frachtflughafens Leipzig-Halle“ der Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“. Bisher haben etwa 2500 Menschen die Petition unterzeichnet – und damit ist etwa die Hälfte des Sammelziels erreicht.

Flyer soll Bürger aufklären

Um die Bürger von ihrem Anliegen zu überzeugen, verteilen die Initiatoren einen Flyer, der aufzeigen soll, was der Ausbau des Flughafens für die Anwohner bedeutet. Darin steht unter anderem, dass DHL den Einsatz „größerer (und damit lauterer und schadstoffintensiverer) Frachtmaschinen“ plane. Allerdings ist DHL gerade dabei, die Flotte umzurüsten und zu erneuern – und hat dazu bereits vor zwei Jahren 14 neue 777-Boeings bestellt, die nach und nach ausgeliefert werden.

„Kohlendioxid-Ausstoß wird steigen“

Zudem sei der Flughafen ein Klimakiller. „Wir haben den Verursacher hoher Kohlendioxid-Emissionen direkt vor der Haustür“, so Kaleri. „Das muss gestoppt werden.“ Die Petenten gehen davon aus, dass in Sachsen etwa 25 Prozent der Emissionen im Verkehrssektor auf den Luftverkehr zurückgehen. „Der klimaschädliche Kohlendioxid-Ausstoß betrug 2018 etwa 6,2 Millionen Tonnen. Er wird durch den Frachtflugausbau auf zehn Millionen Tonnen steigen“, heißt es im Infoflyer.

DHL plant Ausbau des Drehkreuzes

Wie berichtet, plant DHL den Ausbau des Drehkreuzes, der Flughafen investiert insgesamt etwa 500 Millionen Euro. Der Flughafen in Schkeuditz ist das europäische Drehkreuz für DHL, zudem gibt es einen Hub in den USA und in Asien. Bei einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung im Januar gab es bereits massive Proteste.

Von Linda Polenz