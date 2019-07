Leipzig

„Ich will“ lautet nicht nur einer der bekanntesten Titel von Rammstein – es war auch die Reaktion zahlreicher Nutzer von LVZ.de auf das Gewinnspiel, das wir in der vergangenen Woche starteten: Wir verlosen 2x2 Tickets für das Rammstein-Konzert am 30. Mai 2020 in Leipzig. Allerdings nicht, ohne eine kleine Gegenleistung zu erwarten. Die Aufgabe: Stellen Sie den Titel eines Rammstein-Songs in einem Foto dar.

Kreativität war also gefragt - und mehr als 1000 Menschen folgten unserem Aufruf. „Reise, Reise“, „ Amerika“, „Mein Teil“, „Sonne“, „Engel“, „Puppe“: Nahezu jeder Rammsteintitel war unter den Einsendungen vertreten. Nun hat die LVZ-Jury getagt und in einem langwierigen Entscheidungsprozess die zehn Favoriten für die Finalrunde ermittelt.

Und jetzt sind erneut Sie gefragt, liebe Nutzer! Welcher unserer Favoriten hat den Gewinn verdient? Die besten zehn Beiträge, die die LVZ-Jury überzeugen konnten, finden Sie in der folgenden Galerie – darunter kann direkt abgestimmt werden. Die Abstimmungsfrist endet am 23. Juli um 20 Uhr.

Zur Galerie Die zehn Finalisten des Rammstein-Gewinnspiels der LVZ stehen fest. Hier ansehen und anschließend abstimmen!

Hier können Sie abstimmen!

Welches Foto soll gewinnen? Diese zehn Fotos zeigen Rammstein-Songs. Welches soll gewinnen? 1: "Asche zu Asche" von Yvonne Dietsch 2: "Mutter" von Bettina Müdling 3: "Sex" von Madeleine Köppig 4: "Puppe" von Thomas Liebert 5: "Reise, Reise" von Anja Glöß 6: "Deutschland" von Bastian Pur 7: "Keine Lust" von Marie Vogel 8: "Tattoo" von Alena Leistner 9: "Donaukinder" von Lina Carstensen 10: "Wiener Blut" von Felix Kraus Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Welches Foto soll gewinnen? Welches Foto soll gewinnen? So haben unsere Leser abgestimmt 1: "Asche zu Asche" von Yvonne Dietsch

2: "Mutter" von Bettina Müdling

3: "Sex" von Madeleine Köppig

4: "Puppe" von Thomas Liebert

5: "Reise, Reise" von Anja Glöß

6: "Deutschland" von Bastian Pur

7: "Keine Lust" von Marie Vogel

8: "Tattoo" von Alena Leistner

9: "Donaukinder" von Lina Carstensen

10: "Wiener Blut" von Felix Kraus Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Viele andere einfallsreiche Werke, die es in die engere Auswahl geschafft haben, wollen wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Vielen Dank an alle Teilnehmer für ihre tollen Beiträge!

Zur Galerie Weitere kreative Beiträge zum Rammstein-Gewinnspiel von LVZ.de

von CN