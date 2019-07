Leipzig

Es ist buchstäblich ein Schatz in der Deutschen Nationalbibliothek: der Nachlass des gebürtigen Leipzigers Jan Tschichold (1902-1974). Seine 1925 veröffentlichte Schrift „Elementare Typographie“ gilt als Schlüsselelement der Neuen Typographie. Seine Erben schenkten der Nationalbibliothek bereits 2015 eine Sammlung mit 176 großformatigen Kisten. Nun hat die Nationalbibliothek Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bekommen, die die Digitalisierung und Erschließung des Nachlasses von Jan Tschichold fördert.

Nachlass wird rege genutzt

„Damit retten wir den Nachlass von Tschichold für die Nachwelt“, betont Stephanie Jacobs, die Chefin des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek, das gerade eine Sonderschau zu diesem „Jahrhunderttypographen“ zeigt. Denn der Nachlass werde rege genutzt – auch von Studenten, Künstlern und Wissenschaftlern. „In den letzten Jahren gehörte er zu den meistgenutzten Nachlässen des Museums“, ergänzt Stephan Jockel, der Sprecher der DNB. Was heißt: Die Gefahr besteht, dass die Originale stark in Mitleidenschaft gezogen werden. „Die Digitalisierung ist ein guter Weg, um vielen Menschen einen Einblick in den Nachlass zu ermöglichen und ihn dabei bestmöglich zu schonen.“

In einem achtzehnmonatigen Projekt werden daher ausgewählte Teile des Nachlasses digitalisiert und erschlossen. Das Projekt wird mit circa 110 000 Euro gefördert. Über das Portal der DNB werden die Digitalisate weltweit im Netz zugänglich gemacht.

Den Arbeiten von Jan Tschichold widmet die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig eine Ausstellung. Quelle: André Kempner

Sonderschau würdigt Tschichold

Die Sonderschau würdigt vor allem die Leipziger Jahre des Typographen, Plakatdesigners und Buchgestalters, der sich von seiner Heimatstadt inspirieren ließ und in dieser ziemlich unbekannt ist. Um das zu ändern, soll Ende August an seinem Geburtshaus in der Schorlemmerstraße eine Gedenktafel angebracht werden. Es ist ein Beitrag zum Bauhaus-Jahr. Obwohl Tschichold nie am Bauhaus tätig war, gilt er als wichtigster Vertreter der Typographie jener Zeit. Seine Entwürfe sind Klassiker des Grafik-Designs.

1933 emigrierte Tschichold in die Schweiz, wo er sich der traditionellen Typographie zuwandte. Er arbeitete als Buchgestalter für verschiedene Verlage, darunter auch in England. Er entwickelte seine wichtigste Schrift: die Sabon. 1965 erhält Tschichold sogar den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig für seine Verdienste. „Der Nachlass enthält Arbeiten aus allen Lebensphasen“, betont Jacobs, die gemeinsam mit Patrick Rössler ein bilderreiches Buch herausgegeben hat, das es für 24 Euro an der Museumskasse gibt.

Die Ausstellung, Deutscher Platz 1, ist bis zum 6. September Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr und Donnerstag 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Mathias Orbeck