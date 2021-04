Leipzig

Notbremse. Covid-Bettenkapazität: Es sind abstrakte Begriffe, die verdeutlichen sollen, wann die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems erreicht ist. Doch die Situation in Sachsens Krankenhäusern entwickelt sich bereits jetzt schon dramatisch. Die LVZ hat Leipziger Pflegerinnen und Pfleger gefragt, wie schwer ihr Arbeitsalltag ist. Was sie tagtäglich auf Covid-Stationen und in der Intensivpflege erleben, schildern sie hier.

„Der Dauerstress führt zu Überforderung und Unzufriedenheit“: Intensivpflegerin Jessica Heller (31) über ihre derzeitige Arbeitsbelastung in der Behandlung schwerstkranker Covid-Patienten. Quelle: Christian Modla

Jessica Heller (31) ist Intensivpflegerin am Uniklinikum Leipzig und engagiert sich gleichzeitig in der CDU. „Es kommt im Grunde jeden Tag jemand mit Atemwegsversagen und Corona-Verdacht auf Intensivstation“, berichtet sie. Mittlerweile sehe sie dort immer jüngere Menschen – oftmals schon Mitte 50, ohne nennenswerte Vorerkrankungen. Diese lägen teilweise 30 bis 50 Tage auf der Intensivstation und müssen lange Zeit davon beatmet werden. Und selbst, wenn die künstliche Beatmung eingestellt werde, ginge es ihnen noch immer sehr schlecht, schildert Heller. „Die Covid- und Post-Covid-Patienten, die wir betreuen, haben selbst dann noch einen hohen Pflegebedarf, wenn sie nicht mehr beatmet werden. Die schaffen es teilweise nicht allein, sich an den Bettenrand zu setzen.“

„Psychische Belastung übersteigt noch die körperliche“

Was sich derzeit auf den Intensivstationen abspiele, habe nichts mehr mit dem eigentlichen Betrieb zu tun, meint die 31-Jährige. „Der Dauerstress in der Pflege führt oft zu Situationen der Überforderung und Unzufriedenheit, weil man ständig Angst hat, etwas vergessen oder übersehen zu haben. Das ist eine psychische Belastung, die die körperliche noch übersteigt und viele Pflegekräfte gerade jetzt dazu bringt, den Beruf an den Nagel zu hängen. “

Es dürfte nicht wieder dazu kommen, dass geplante Operationen von Patienten, die zum Teil lange auf ihre OP gewartet haben und teilweise unter starken Schmerzen leiden, verschoben werden, um Betten für Covid-Patienten freizuhalten. „Das ist im Grunde der Punkt“, sagt Heller, „an dem wir in den harten Lockdown gehen müssten, um den Druck von den Kliniken zu nehmen und Nicht-Covid-Kranke nicht zu vernachlässigen.“

„Schon vor Corona war Pflegesituation nie rosig“

Dass in Sachsen jetzt alle Entscheidungen darüber, welche Corona-Einschränkungen oder Lockerungen ergriffen werden, nicht nur von der Inzidenz, sondern vor allem auch von der Kapazität der Krankenhäuser abhängig gemacht werden, hält sie für richtig. „Diese Regelung muss meiner Meinung nach auch ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden.“ Schließlich müsse die Politik dafür sorgen, dass schneller geimpft wird und die Impfbereitschaft generell steigt. Heller: „Nur das wird letztlich die Einschränkungen überflüssig machen und unseren gewohnten Alltag zurückbringen. Allerdings darf die Kraftanstrengung der Politik für die Pflege auch dann nicht aufhören, denn auch vor Corona war die Situation in Deutschland nie rosig.“

Die Intensivpflegerin Sabine Sametschek bekam am 14. April 2021 endlich eine Impfung. Die 55-Jährige hatte sich wochenlang um eine Impfung bemüht und keine bekommen. Nachdem die LVZ den Missstand offen legte, erklärte sich eine Ärztin bereit, ihr zu helfen. Quelle: Dirk Knofe

„Viele haben längst die Segel gestrichen“

Sabine Sametschek (55) betreut als ambulante Intensiv-Krankenschwester schwerst kranke Menschen bei ihnen zu Hause. Auch sie spürt immer stärker die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihre Arbeit. Normalerweise betreue sie mit drei anderen Pflegekräften eine Person. Mittlerweile seien sie manchmal nur noch zu zweit. Zwölf-Stunden-Schichten seien durchaus normal, berichtet Sametschek. „Es gibt an allen Stellen in der Intensivpflege zu wenig Personal. Viele haben in den vergangenen Monaten unter den enormen Belastungen die Segel gestrichen.“ Ihre aktuell zu betreuende Patientin bekomme die Folgen ebenfalls zu spüren. Sie muss am Donnerstag für eine Operation ins Krankenhaus. Weil jedoch aktuell an vielen Stellen Versorgungsknappheit herrscht, wird sie kurz nach der Operation wieder zurück nach Hause gebracht. „Normalerweise wäre sie noch zwei bis drei Tage unter Beobachtung in der Klinik.“

Von der Politik fühlt sich Sametschek schon länger im Stich gelassen. Schlechte Arbeitsbedingungen, Überstunden und schlechte Bezahlung: „Es wird immer wieder Besserung versprochen und letztlich tut sich nichts.“ Sametschek selber arbeite seit einer Weile nicht mehr Vollzeit, um wenigstens ein bisschen Ausgleich zu bekommen. Mit all den Überstunden sei es letztlich immer noch ein Vollzeitjob. Die Folgen seien verheerend, fasst die 55-Jährige zusammen. „Jede zweite Pflegerin oder Pfleger, den ich kenne, nimmt mittlerweile Antidepressiva, Schlaftabletten oder geht in Psychotherapie.“

Beatrix Halama (47) ist Abteilungsleiterin Intensivstationen und stellvertretende Pflegedirektorin am Herzzentrum Leipzig. Quelle: Christian Hüller

Wann sie das letzte Mal ein wenig durchatmen konnte? Das muss zu Ostern gewesen sein, sagt Beatrix Halama (47). In der Woche darauf ging es wieder los: Die Leipziger Inzidenz stieg. Also tat die stellvertretende Pflegedirektorin am Herzzentrum, was sie schon vor der ersten und der zweiten Welle getan hat: Sie stockte ihre Corona-Intensivstation auf. Und unter den Pflegekräften an ihrer Klinik ging plötzlich wieder die Angst um. „Bitte nicht noch einmal so, wie es Weihnachten war“, sagten Kolleginnen. Zu Weihnachten liefen die Intensivstationen über, nicht nur in Leipzig. Pflegekräfte konnten ihre Familien nicht sehen. Stattdessen sahen sie Menschen beim Sterben zu.

Wir verstehen die Krankheit immer besser

Aber immerhin: Nach mehr als einem Jahr Corona klappt manches auf Corona-Station im Herzzentrum immer besser. „Das Aufstocken der Intensivstation gelingt uns immer schneller“, sagt Halama. Man wisse mittlerweile sehr genau, wann die Betten reichen – und wann nicht. Aktuell sehe es im Herzzentrum so aus: 14 Corona-Patienten liegen auf Intensivstation, fast alle werden beatmet. Insgesamt kann problemlos auf 32 Betten aufgestockt werden, innerhalb eines Tages. „Wir verstehen die Krankheit immer besser, wir haben immer weniger Angst“, sagt Halama.

Es gibt Dinge, auf die hat Halama keinen Einfluss. Da kann sie sich noch so bemühen: Wie viel Stress, Angst und Sorge sie auf der Station hat, hängt letztlich davon ab, wie viele sich draußen in Leipzig infizieren. Wie viele fahrlässig sind, vielleicht ignorant. Und natürlich, welchen Weg die Politik wählt. „Ich verfolge die politischen Runden sehr genau“, sagt Halama, „und für manche Entscheidungen fehlt mir persönlich das Verständnis.“ Ihre Meinung? Lockdown, die Notbremse – und zwar jetzt. Besser heute als morgen. Das Abwarten der Politik finde sie „frustrierend“, sagt sie. Sie weiß: Je länger die Politik wartet, desto mehr hat sie bald zu tun. „Mein Wunsch wäre da eine klarere Linie. Nur ein schneller Lockdown würde uns letztlich entlasten.“

Eines will Halama um jeden Preis vermeiden: Ein zweites Weihnachten.

Blick in die Corona-Intensivstation des Klinikum St. Georg Quelle: Björn Meine

Es ist Mittwoch, kurz nach 14 Uhr, als Arnhild Tontsch (33) die Covid-Intensivstation des Leipziger Klinikum St. Georg betritt. Neun Tage hat sie am Stück gearbeitet, dann anderthalb Tage frei. Heute geht es wieder bis 22:30 Uhr, in einem der Zentren der Pandemie.

Dass Deutschland auf eine dritte Corona-Welle zusteuert, bemerkte Arnhild Tontsch schon früh: Als sie, vor einigen Wochen, Angebote aus anderen Kliniken bekam. Die 33-Jährige ist seit Beginn der Pandemie als Zeitarbeiterin auf Covid-Intensivstationen in der gesamten Republik im Einsatz. Nach Nürnberg und Halle arbeitet sie jetzt in Leipzig. Doch nun erreichten sie wieder neue Anfragen, aus Hamburg oder Bonn. „Wir bekommen am St. Georg immer neue Schutzanzüge und FFP3-Masken – das ist anderswo nicht selbstverständlich“, sagt sie. Ein Wechsel nach Bonn kommt für Tontsch daher nicht in Frage. Eher schon, sagt Tontsch, denke sie daran, einen ganz anderen Job zu machen. Warum?

„Das zerreißt einem das Herz“

Tontsch erzählt die Geschichte des 70-jährigens Mannes, der auf ihre Corona-Intensivstation kam. Anfangs, einige Tage lang, ging es ihm noch gut. Er erzählte Tontsch aus seinem Leben. Wie er seine Frau kennenlernte, wo er überall gearbeitet hat. Dann verschlechterte sich sein Zustand. Und die Ärzte entschieden, den Mann zu intubieren. Kurz vor der Narkose reichte ihm eine Schwester das iPad, das auf der Coronastation bereitliegt. Und der Mann, so erzählt es Tontsch, rief seine Frau per Videoanruf an. Und er verabschiedete sich von ihr. „Wir Pflegekräfte und die Ärztinnen und Ärzte standen um das Bett herum und sahen zu“, sagt Tontsch. „Das zerreißt einem das Herz, manche weinten.“

Ans Aufhören, sagt Tontsch, denke sie immer dann, wenn sie das Gefühl habe, die Politik tue nicht alles, um das Virus einzudämmen. „Momentan ist offenbar Abwarten die Strategie“, sagt sie. Sie sei eine Verfechterin von „Zero Covid“, also: Eines konsequenten Lockdowns. Der Schließung aller Arbeitsstätten, Büros und Betriebe. „Was bringt es der Wirtschaft, wenn Menschen sterben?“, sagt sie.

Die Patienten, die zu ihr auf Station kommen, erzählt Tontsch, werden immer jünger – denn von den Älteren sind viele geimpft. Vor einem Jahr waren sie 70, 80 Jahre alt. Jetzt eher 50 oder 60. Manche von ihnen sterben. Und der 70-Jährige, der sich von seiner Frau verabschiedete? „Er hat es leider nicht geschafft“, sagt Tontsch.

Von Josa-Mania Schlegel, Klaus Staeubert, Max Hempel