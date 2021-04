Leipzig

Autofahrer müssen künftig bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) tiefer in die Tasche greifen – was halten Sie davon? Diese Frage hat am Sonntag den Nerv der LVZ-Leser getroffen: Bis 18 Uhr hatten 1644 Leser ihre Stimme abgegeben. 51,7 Prozent votierten dafür, dass nicht nur Autofahrer, sondern auch Radfahrer bei Verstößen gegen die StVO tiefer in die Tasche greifen sollten. 20,4 Prozent der Leser stimmten der Option – Die Strafen können nicht hoch genug sein – zu. 22,6 Prozent meinten, dass die Erhöhung der Bußgelder eine Unverschämtheit sein – alles werde teurer. 5,3 Prozent der Leser sahen das Thema gelassen: Sie gaben an, dass ihnen die Diskussion egal sei, weil sie kein Auto fahren würden.

Umfrage-Ergebnisse zum neuen Bußgeldkatalog Quelle: LVZ

Massive Anhebung der Bußgelder

Zum Hintergrund: Nach monatelangem Tauziehen haben sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern überraschend auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Der sieht in vielen Punkten massive Anhebungen der Bußgelder für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) vor. Die Einigung wurde am Freitag bei der Verkehrsministerkonferenz (VMK) unter dem Vorsitz Bremens verkündet. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprach von einem „Riesendurchbruch“ und einem fairen Kompromiss. Wann die Regelungen in Kraft treten, ist auch aufgrund technischer Fragen noch nicht ganz klar. Am 17. September soll sich der Bundesrat mit dem Thema befassen.

Fahrverbote sind vom Tisch

Die umstrittene Verschärfung für die Fahrverbote ist zwar vom Tisch: „Es geht an den Geldbeutel, aber nicht an den Führerschein. Die Verhältnismäßigkeit ist gewahrt“, so Scheuers Kommentar. Dafür wurden die Bußgelder für Raser teils verdoppelt und zudem neue Tatbestände eingeführt. Wer bei einem Stau keine Rettungsgasse bildet oder diese sogar selbst nutzt, muss künftig mit einem Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.

Eine Radfahrerin umfährt ein auf dem Radweg stehendes Auto. Quelle: Alexander Heinl/dpa

Zuparken von Radwegen wird teuer

Autofahrer, die ihr Fahrzeug im allgemeinen Halte- oder Parkverbot abstellen, werden laut Katalog unter dem Scheibenwischer künftig ein Knöllchen von bis zu 55 Euro statt wie bisher bis zu 15 Euro finden. Schlechte Nachrichten auch für Raser: Wer innerorts 16 oder 20 Stundenkilometer (km/h) zu schnell fährt und geblitzt wird, der zahlt statt 35 bald 70 Euro. Je schneller, desto teurer: Autofahrer, die etwa mit 91 km/h statt der erlaubten 50 km/h durch die Stadt rasen, zahlen, wenn sie erwischt werden, 400 statt 200 Euro, und so weiter.

„Das mag für diejenigen, die es trifft, sehr schmerzhaft sein, das soll es aber auch. Die Menschen erwarten, dass wir sie vor solch einer Raserei schützen“, sagte die Vorsitzende der VMK, Bremens Verkehrs- und Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne).

Fahrrad-Lobby begrüßt Entwicklung

Aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) war die Einigung überfällig. „Die völlig unnötige Debatte über vermeintlich zu hohe Strafen für Auto-Raser hat ein ganzes Jahr lang die Sicherheit von Radfahrenden gefährdet“, so ADFC-Vizebundesvorsitzende Rebecca Peters. „Gut, dass das unwürdige Gezerre jetzt endlich beendet ist. Nicht auszudenken, wenn die Verkehrsministerien den Prozess bis in die nächste Legislatur verschleppt hätten.“

Von sil