Die Autoindustrie ist in stetigem Wandel und sucht Nachwuchs. An einer eigens dafür eingerichteten Akademie in Leipzig hat am 1. November die Ausbildung zu Spitzen-Ingenieuren für die Branche begonnen. Der Technikdienstleister Akka geht mit 15 Talenten an den Start. Weitere Bewerber werden gesucht.