Seit Tagen helfen Freiwillige am Hauptbahnhof Leipzig ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine – nun legt auch endlich die Stadt Leipzig los. Und macht doch am Neuen Rathaus am Wochenende erstmal Pause. Mehr Pragmatismus, bessere Kommunikation und beherztes Anpacken wären auch von staatlicher Seite dieser Tage vonnöten, meint Hannah Suppa in ihrem Kommentar.