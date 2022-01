Kommentar: Sachsens Landesregierung verkompliziert durch Bürokraten-Unsinn die Pandemie

Leipzig

In zwei Jahren Pandemie hat man oft genug den Ruf nach Vereinfachungen gehört. Unverständliche Behördensprache, hochkomplexe Verordnungen, Überforderung bei der Umsetzung – selbst die Ministerinnen und Minister mussten sich nicht nur einmal korrigieren, weil sie ihre eigenen Entscheidungen falsch oder nicht genau genug interpretiert haben. Warum immer alles so kompliziert?

Und dann kam das All-Inclusive-Bändchen als kleiner Hoffnungsträger für ein bisschen Erleichterung. Die Vorstellung – charmant (und in vielen Städten bewährt): Ein Bändchen, ein Stempel oder irgendein Nachweis als Erkennungsmerkmal, dass Impfstatus und Personalien geprüft wurden und der Inhaber berechtigt ist, in den Läden der Leipziger Innenstadt einkaufen zu gehen. Ohne eben die Kontrollprozedur in jedem Laden wiederholen zu müssen. Gute Idee! Lief in den Höfen am Brühl und im Paunsdorf Center bislang ja auch problemlos.

Bislang. Dann bekam die Landesregierung Wind vom Modell und stellte einen Widerspruch mit dem entsprechenden Passus in der Schutzverordnung fest. Aus der Verordnung ergebe sich die Pflicht, dass der jeweilige Ladeninhaber die Nachweise zu kontrollieren hat.

Angepasst werden kann dieser Absatz offenbar nicht – wie es jede zweite Woche mit anderen Paragrafen und Unterregelungen dauernd passiert. Stattdessen hält man an der Belastung von Händlern und Kunden fest, denen man aus Dresden jede Woche das Versprechen zuruft, alles Erdenkliche und in der Macht stehende zu tun versucht... und so weiter. Statt hier rechtliche Lösungen zu finden, stoppt die Landesdirektion nun das Bändchen in PC und Höfen. Jetzt dürfen die Ladeninhaber wieder selber kontrollieren. Und keiner versteht warum.

Von Thomas Lieb