Bundeswehr-Sanitäter wollen Zivilisten bei Terror enger beistehen

Leipzig

In schlimmsten Krisen für andere da sein, ohne sich unnötig selbst zu gefährden – das ist eines der Themen, über die sich rund 500 Wehrmediziner und -pharmazeuten aus dem In- und Ausland seit Donnerstag in der Leipziger Kongreßhalle austauschen. Drängender denn je ist dies durch den Terror in der Nachbarstadt Halle, wo zwei Menschen am Mittwoch durch die Kugeln eines rechtsextremen Amokläufers starben. „Hätte der Attentäter von Halle vor zwei Tagen Erfolg gehabt, dann hätten sie möglicherweise ihren Kongress abbrechen dürfen und wären in einen aktiven Einsatz gegangen“, rief Thomas Rechentin, der Sachsens Staatsregierung vertrat, den zumeist uniformierten Anwesenden ins Bewusstsein. Immerhin sei der Attentäter nach den Todesschüssen am 9. Oktoberin Richtung Leipzig gestartet, wo Zehntausende Menschen 30 Jahre Friedliche Revolution feierten.

Zivil-militärischer Austausch immer wichtiger

Auf die Tragödie von Halle ging auch Christoph Josten vom Leipziger Uniklinikum während des 50. Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie ein. „Viele Krankenhäuser müssen sich stärker auf für sie heute noch fremde Ereignisse und Schadenslagen einstellen“, sagte der Medizinische Vorstand der Uniklinik. Zivil-militärische Zusammenarbeit sei bei Katastrophen oder terroristischen Bedrohungslagen nicht nur zwischen Medizinern unabdingbar, sondern auch zwischen Behörden. Besonders in einem Föderalstaat wie Deutschland müsse man stärker aufeinander eingehen, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. „Dieser Austausch ist essenziell“, betonte Josten, da die Aufgabenfelder im zivilen und militärischen Bereich immer ähnlicher würden.

Schulterschluss auch mit Behörden nötig

Große Schnittmengen in beiden Bereichen sah auch der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer Erik Bodendieck, beispielsweise bei Naturkatastrophen, Terrorlagen oder Massenunfällen. Die Zivilmedizin werde künftig „nicht in der Lage sein, allein diese Katastrophen zu meistern. Wir müssen hier den Schulterschluss immer weiter üben“, forderte Bodendieck auch an die Adresse von Bund, Ländern und Kommunen.

Attentat gegen Freiheit des Glaubens

Der Leipziger Bürgerrechtler und Pfarrer Stephan Bickhardt rief den Kongressteilnehmern die Ereignisse des Herbstes 1989 aus seiner persönlichen Sicht in Erinnerung. Man müsse jederzeit für Humanität und gegen Fremdenangst einstehen. Bickhardt betonte, „dass mit dem Attentat von Halle doch wir alle gemeint sind: Nämlich all diejenigen, die für Glaubens- und Gewissensfreiheit einstehen wollen.“ In sein Gebet schloss der evangelische Würdenträger die Trauernden in Halle, Angehörige und Freunde der Opfer ebenso ein wie die jüdische Gemeinde der Saalestadt, „die durch eine antisemitische Straftat an Leib und Leben bedroht war.“ Der bekennende Pazifist schloss auch alle, die für stabilen Frieden sorgen, mit ein, zivile Konfliktvermittler ebenso wie deutsche Soldaten in Mali oder all die Hilfsdienste und medizinisches Personal.

Delitzscher Truppenarzt will mehr Transparenz

Wie dramatisch der Terror aus der Nachbarstadt Halle auf die Leipziger Tagesordnung drängt, habe keiner ahnen können, räumt auch Oberfeldarzt Christian Herrmann ein, der das Sanitätsversorgungszentrums an der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch leitet. Einmal mehr habe sich gezeigt, das Zivilmediziner und Sanitäter der Bundeswehr enger zusammenrücken sollten. „Wir können viel voneinander lernen“, sagt der 35-Jährige zu seinem Motiven, warum er am Leipziger Kongress teilnimmt. Neben unterschiedlicher Organisation, Budgetierung und Ausstattung sei beispielsweise auch Überwindung bürokratischer Hürden in vielen Bereichen ein abendfüllendes Thema. Ihm gehe es um mehr Transparenz der Sanitäter, sagt Herrmann, was letztlich auch eine Art Eigenwerbung sei. „Landes- und Bündnisverteidigung kann nur funktionieren, wenn die Bevölkerung ihren Staatsbürgern in Uniform den Rücken stärkt.“

Wiedersehen unter Kollegen

Dass ein beiderseitiges Interesse am zivil-militärischen Wissenstransfer besteht, zeigt allein schon der Mix von Uniformen aller Waffengattungen, Anzügen und Kleidern in der Kongreßhalle. „Die meisten Truppenärzte haben ein ziviles Studium absolviert“, erläutert der Delitzscher Oberfeldarzt Christoph Kühlhorn. Der Zahnmediziner will sich vor allem in den vielversprechenden Fachvorträgen fortbilden. Denn auch bei Soldaten sei der Behandlungsbedarf teilweise recht hoch. Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, sei der Zahnarztstuhl im Delitzscher Sanitätsversorgungszentrum gut ausgelastet. „Auf dem Leipziger Kongress können wir zudem viele unserer damaligen Dozenten und Kommilitonen wiedertreffen und uns nicht nur über fachliche Dinge unterhalten.“ Gern kommt der 36-jährige Zahnmediziner deshalb der einleitenden Aufforderung des Kongresspräsidenten, Generalarzt Andreas Hölscher, an die Teilnehmer nach: „Tauschen Sie sich aus mit Kollegen, Kameraden, Industriefachleuten. Pflegen Sie Kameradschaften und Freundschaften!“ Auch in dieser Hinsicht fühlen sich die Sanitäter aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und Kroatien, in Leipzig bestens aufgehoben.

Von Winfried Mahr