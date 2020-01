Kunstherz rettet vorerst sein Leben: Nils’ tapferes Warten auf ein neues Herz

Leipzig

Nach seinen Zielen befragt, formuliert Nils Schütze klar: Fußball will er wieder spielen, Ski fahren und reisen. „ Amerika steht ganz oben auf der Liste – dort muss es toll sein“, sagt der 18-Jährige. Dabei blickt er sehnsuchtsvoll aus dem großen Fenster hinaus in den kalten Februarhimmel und stellt die Rückenlehne in seinem Bett aufrecht. Er versucht zu lächeln, doch so richtig gelingen will ihm das nicht.

Seit nunmehr drei Monaten ist das Herzzentrum Leipzig das neue Zuhause des Grimmaers. Am Bett neben Nils sitzt Mutter Gritt Schütze. Sie ordnet die vielen Kabel und Schläuche. Weil sich Nils Situation massiv verschlechtert hatte, verlegten ihn seine Ärzte auf die Transplantationsstation. Das war nach dem Weihnachtsfest am 26. Dezember. Schon einen Tag später Notfall-Kunstherz-Implantation. „Seitdem sorgt ein Kunstherz dafür, dass Nils am Leben ist“, sagt die 49-Jährige und unterdrückt die Tränen. Ein großes für die rechte und ein etwas kleineres Kunstherz für die linke Herzkammer.

Das eine ähnelt einem Kaffeeautomaten auf zwei großen Rädern. Schläuche führen zu einer kleinen Pumpe und weiter durch die Bauchdecke. Dort sind sie verbunden mit der linken Herzkammer. Das zweite Kunstherz für die rechte Herzkammer ist wesentlich kleiner und kann wie eine Tasche mit Trageriemen genutzt werden. Einmal, als er dringend auf Toilette musste, erzählt der 18-Jährige, habe er das kleinere Kunstherz im Bett vergessen. Ein „irrer Schmerz“ sei das gewesen, als sich die Kabel spannten und ihn zum Stehen brachten.

Auch mit Kunstherz hat Nils ständig Komplikationen

Trotz seines Kunstherzens ist die Situation von Nils weiter kritisch. Ihn nach Hause zu schicken wäre unverantwortlich, sagt Professor Diyar Saeed, der das Herztransplantations- und Kunstherz-Programm am Herzzentrum Leipzig leitet. Der Junge müsse ständig überwacht werden; er brauche dringend ein Spenderherz. Im Allgemeinen lasse es sich mit einem Kunstherz ganz gut leben, sagt der 42-jährige Mediziner. „Die Überlebenschancen für Kunstherzpatienten liegen ein Jahr nach der OP bei 80 bis 90 Prozent.“ Aber bei Nils würden immer wieder Komplikationen auftreten.

Im Zimmer von Nils steht neben dem Fernseher die Playstation. Hin und wieder spiele ihr Junge, um auf andere Gedanken zu kommen, sagt Mutter Gritt. Seine Leidenschaft für den Fußball dürfe er aber nicht mehr an der Konsole ausleben. „Das haben ihm die Schwestern verboten. Er würde sich zu sehr aufregen.“

Loch im Herzen – ein Virus war schuld

Auch die Großeltern und Bruder Tom sind an diesem Februartag ins Herzzentrum gekommen. Der Junge sei ein Kämpfer, erzählt Oma Christel Schütze. Das mit dem Herzen habe im Alter von vier Jahren begonnen. Die Ringelröteln waren damals im Kindergarten ausgebrochen. Das Virus sorgte bei Nils für ein Loch im Herzen. Später habe sich das wieder verwachsen. Kein Thema mehr bis zur neunten Klasse. Körperliche Anstrengungen fielen dem Jungen zusehends schwerer. Es folgte die Befreiung vom Sportunterricht.

Im Februar vor einem Jahr setzten die Ärzte dem Jungen einen Defibrillator ein. Nils habe alle Prüfungen in der zehnten Klasse absolviert, sagt die Oma stolz. Danach nahm er die Lehre in einem Grimmaer Betrieb auf. Elektroniker für Betriebstechnik. „Er hat sich da richtig wohlgefühlt, super Klima.“ Doch dann strengten ihn einfachste Bewegungen mehr und mehr an. „Wenn die anderen zur S-Bahn spurteten, musste er auf die nächste warten.“

Am 15. Oktober 2019 – Nils Mutter erinnert sich noch genau – habe ihn die Hausärztin in die Kinderkardiologie überwiesen. Dort diagnostizierten die Ärzte Linksherzinsuffienz, also Herzschwäche mit Beschwerden schon bei leichterer Belastung. „Nils wollte auch nach der Diagnose nicht im Krankenhaus bleiben. Jetzt sieht er das wohl etwas anders.“

Eurotransplant entscheidet über Dringlichkeit

Sein Name steht auf der Liste von Eurotransplant. Die Organisation mit Sitz in den Niederlanden entscheidet, wer ein Spenderherz bekommt. Je gesünder ein Patient - abgesehen von seinem Herzfehler -, desto besser seien seine Chancen auf eine Transplantation. „Empfänger und Spender müssen die gleiche Blutgruppe haben und etwa gleich groß und schwer sein“, sagt Professor Saeed.

Deutschlandweit warten mehrere hundert Patienten auf ein Spenderherz. Allein im Herzzentrum sind es etwa 50 hochdringlich Betroffene, sechs davon befinden sich wie Nils auf der Transplantationsstation. Bis zu einem Jahr und länger kann das Warten dauern, sagt der Arzt, der bereits am Herzzentrum Bad Oeynhausen, der Cleveland Clinic und der Northwestern University in Amerika sowie der Uniklinik Düsseldorf tätig war. Nicht selten komme der Anruf von Eurotransplant zu spät. „In Deutschland haben viel zu wenige einen Spenderausweis, das ist fatal.“ Viele Deutsche wüssten gar nicht, dass der Großteil der Organe, die für Deutsche gespendet werden, aus anderen EU-Ländern kommt. „Aus Ländern, die die Widerspruchslösung schon haben.“ Dass der Bundestag sich gerade gegen diese weit verbreitete Regelung ausgesprochen habe, mache ihn traurig und auch ein wenig wütend. „Damit lässt die Politik all die Patienten, die warten und hoffen, im Stich.“

Leipziger Ärzte holten in Rumänien und Norwegen Spenderherzen

Während der Arzt das sagt, schaut er abwechselnd immer wieder auf die zwei Telefone, die er mit sich trägt. Eurotransplant könne jederzeit fündig werden. „Dann geht es los.“ Trifft beim Herzzentrum die Nachricht ein, dass ein passendes Spenderherz gefunden ist, reisen die Ärzte in die Klinik, wo der Spender liegt. Die Organisation der Reise, die Absprache mit den Krankenhäusern, mit den Flughäfen und den Transportunternehmen – all das liege in Händen der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Um an ein rettendes Herz zu gelangen, sei man auch schon nach Rumänien und Norwegen gereist. „Das waren die bisher am weitesten entfernten Länder“, sagt Saeed. In der Regel würden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um an ein Spenderherz zu gelangen. Manchmal, wie vor wenigen Wochen, musste der Flieger allerdings am Boden bleiben, weil ein schweres Unwetter aufgezogen war. Die Transplantation fiel ins Wasser.

Für Nils Zimmernachbarn konnte der Flieger vor wenigen Tagen abheben. Seit Juni hatte der 38-Jährige auf ein passendes Spenderherz gewartet. Einem weiteren Patienten im Herzzentrum habe man Silvester ein neues Herz transplantiert. Nils könnte der nächste sein. „Ich denke, dass klappt bald“, sagt er und lächelt dabei, als wolle er andere Gedanken nicht zulassen.

Von Andreas Dunte