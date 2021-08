Leipzig

In der Leipziger Südvorstadt kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einer Wohnung in der Körnerstraße. Laut Feuerwehr entstand das Feuer auf dem Balkon der Wohnung im ersten Stock einer Wohnung in der Körnerstraße und breitete sich von dort in die Wohnung aus.

Der Brand entstand wohl auf dem Balkon der Wohnung. Quelle: Dirk Knofe

Kurz nach halb fünf betrat die Feuerwehr die Wohnung und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch wurden drei Menschen – ein Erwachsener und zwei Kinder im Alter von ein und drei Jahren – verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Wohnung wurde durch das Feuer so stark verrußt, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist.

Von LVZ Redaktion