Leipziger Forscher entwickeln Arznei gegen West-Nil-Virus

Leipziger Wissenschaftler forschen am West-Nil-Virus und sind an der Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten beteiligt. Das hiesige Fraunhofer Institut für Zelltherapie und Immunologie (Izi) arbeitet seit Mai an einem Medikament – zusammen mit einer holländischen Firma. Die Suche nach einem Impfstoff ist in den vergangenen Jahren allerdings ins Stocken geraten.

Dabei war die Impfstoffforschung am Izi durchaus weit gediehen, wie der Biologe Sebastian Ulbert im vergangenen Jahr in einem LVZ-Interview erklärt hatte. Der Wissenschaftler forscht seit 2007 an dem Virus. Das Izi hatte von 2011 bis 2014 ein internationales Forschungskonsortium koordiniert und dabei einen Impfstoff entwickelt. Doch seitdem liegt der Impfstoff-Kandidat in der Schublade – es fehlt das Geld für klinische Studien. Denn: Die Infektionszahlen in westlichen Industrienationen bewegten sich bisher auf niedrigem Niveau – für Pharmafirmen gab es kaum Aussicht auf ein lukratives Geschäft. Das könnte sich nun ändern, wenn sich das West-Nil-Virus mit dem Klimawandel auch auf der Nordhalbkugel weiter ausbreitet.

Dr: Sebastian Ulbert erforscht seit 2007 das West-Nil-Virus. Quelle: André Kempner

Vogelzug bringt Erreger nach Ostdeutschland

Der Erreger wurde 1937 erstmals in Uganda nachgewiesen, später in anderen Ländern Afrikas und Asiens. Er wird vor allem durch Mücken übertragen. Zentraler Wirt sind aber Vögel – und die bringen es aus dem Süden mit nach Europa. Auf einer Karte des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ( ECDC) ist ersichtlich, dass sich das Virus in den vergangenen Jahren vor allem in Südosteuropa ausgebreitet hat. Viele Zugvögel überqueren das Gebiet auf dem Weg vom Winterquartier in Afrika zurück nach Deutschland. Ostdeutschland liegt also in der Einflugschneise der Zugvögel. Das könnte der Grund dafür sein, dass der Erreger dort und damit auch in Leipzig auftritt.

Klimawandel treibt das Virus auf die Nordhalbkugel

In unseren Breitengraden hatte der Erreger lange Zeit keine Möglichkeit, sich effektiv auszubreiten. Mit dem Klimawandel ändert sich das. Nur bei längeren und sehr heißen Temperaturen kann sich der Erreger in der Mücke so stark vermehren, dass diese es bei einem Stich über ihren Speichel weiter auf den Menschen überträgt, erklärt Professor Christoph Lübbert, Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am UKL und Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg.

RKI beobachtet Häufung von Fällen in Leipzig

„Es gab in Sachsen 2019 Nachweise bei Menschen – auch in Leipzig“, erklärt Mareike Degen vom Robert-Koch-Institut ( RKI) auf Anfrage. „Erkrankungsfälle treten besonders da auf, wo die Übertragungen zwischen Mücken und Vögeln gut funktionieren und wo Menschen häufig von Mücken gestochen werden.“ Leipzig mit seinem Auwald und den vielen Seen bietet dafür ideale Bedingungen.

20 Prozent zeigen Symptome

Die Erkrankung verläuft in den meisten Fällen unauffällig. Etwa 20 Prozent der Infizierten entwickeln grippeähnliche Symptome, die etwa drei bis sechs Tage andauern. Nur jeder Hundertste erkrankt schwer und erleidet etwa eine Hirnhautentzündung. Betroffen seien hauptsächlich Betroffene im hohen Alter oder mit Vorerkrankungen. Die Inkubationszeit liegt bei zwei bis 14 Tagen.

Schwere Krankheitsverläufe bei Pferden

Heftiger sind Tiere von Erkrankungen durch das Virus betroffen. 2019 erfasste das Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit (FLI) mehrere Infektionen bei Pferden. Bei 22 bis 44 Prozent der infizierten Tiere könne die Erkrankung tödlich verlaufen. Zum Glück gibt es für Pferde bereits drei zugelassene Impfstoffe. Und für die zentralen Wirtstiere ist der Erreger ohnehin ein Problem: „Eine Reihe von Vogelarten, wie etwa Meisen, Sperlinge, Eulen und Greifvögel, ist sehr empfänglich, so dass es zu massiven Epidemien mit Todesfällen kommen kann“, so Elke Reinking vom FLI.

Es droht keine Epidemie bei Menschen

Die gute Nachricht: Anders als bei den Vögeln droht den Menschen hierzulande durch das Virus keine Epidemie – wegen des komplizierten Infektionsweges über Mücken und weil eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung praktisch ausgeschlossen ist. Meldepflichtig ist die Erkrankung aber dennoch, wie eine Sprecherin des Leipziger Gesundheitsamtes erklärte. In den kommenden Jahren dürfte Mückenschutz, etwa über Sprays, eine größere Rolle für die Vorbeugung spielen. Außerdem gilt: Tote Vögel nicht anfassen. „Das Virus steckt im Lymphsystem, im Blut und in der Haut toter Vögel“, erklärt Chef-Infektiologe Christoph Lübbert. „Wer einen toten Vogel mit hoher Viruskonzentration anfasst und eine kleine Hautwunde hat oder sich hinterher ins Gesicht greift, kann sich theoretisch anstecken.“ Es seien Einzelfälle von Vogelzüchtern bekannt, die so krank wurden.

Von Pauline Szyltowski und Björn Meine