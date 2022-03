Leipzig

Normalerweise wird in der Turnhalle des Gerda-Taro-Gymnasiums im Leipziger Stadtteil Zentrum-Süd jeden Tag Handball gespielt. Unter der Woche trainieren zehn Mannschaften der SG Leipziger Verkehrsbetriebe (SG LVB) in der Dreifeldhalle, am Wochenende trägt der Verein dort seine Punktspiele aus. Seit Donnerstag ist beides nicht mehr möglich: Die Halle nahe der Galopprennbahn Scheibenholz ist für Vereine und Schulsport gesperrt, die Stadt richtet darin ein neues Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein.

Die SG LVB ist einer von zwei Vereinen, die normalerweise in der Halle trainieren. „Wir versuchen trotz der Sperrung das Notwendigste hinzubekommen“, sagt Nico Krause, Abteilungsleiter für den Handball bei der SG LVB. Das heiße: Der Verein wolle jeder seiner zehn Handball-Mannschaften wenigstens eine Trainingseinheit anbieten, vor allem den fünf Jugendmannschaften. „Nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie ist es ohnehin schwer, im Jugendbereich Anschluss zu finden“, sagt Krause und meint das nicht nur sportlich. Es gehe auch um Zwischenmenschliches.

Grundsätzlich unterstützt der Verein Krauses Worten zufolge das Ansinnen, dass in der Sporthalle nun den Menschen aus der Ukraine geholfen werden soll. Die SG LVB selbst bekommt ihrerseits Hilfe von anderen Vereinen der Stadt. So haben der SC DHfK und die Handballer des SV Lokomotive Leipzig-Mitte Trainingszeiten und Hallen angeboten.

Auch drei weitere Schulen betroffen

Auch aus der Stadt kommt Unterstützung für die Umorganisation des Trainings. Aus dem Sportamt heißt es, dass für die geplanten Punktspiele der SG LVB am Wochenende die Sporthalle der Schule am Palmengarten bereitstehe. An Lösungen für die Spiele danach werde gearbeitet. Dem Amt zufolge fällt aufgrund der Corona-Pandemie derzeit ohnehin manches Spiel aus, man könne also auf andere Hallen ausweichen. Dagegen werde es schwierig, die Trainingszeiten von montags bis freitags im vollen Umfang zu ersetzen.

Neben den Vereinen können auch die Schüler ihre Turnhalle auf unbestimmte Zeit nicht mehr nutzen. Das betrifft nicht nur die 960 Kinder und Jugendlichen, die die Gerda-Taro-Schule besuchen. Auch einzelne Klassen der Schule am Floßplatz, der Petrischule und der Thomasschule werden in der Halle unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler können dem Schulamt zufolge aber auf den Sportplatz des Gerda-Taro-Gymnasiums ausweichen. Zudem könnten die Schulen auch andere Sportangebote nutzen, hieß es, um den ausgefallenen Sportunterricht zu ersetzen. Die Kosten dafür werden demnach von der Stadt Leipzig über das vom Stadtrat bewilligten Ukraine-Budget gedeckt.

