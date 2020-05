Vom Tischler zum Chef bei Ikea – Leipziger macht Karriere bei den Schweden

Leipzig/Delft

Die Grenze war gerade erst offen, da fuhr Konrad Grüss mit Freunden nach Berlin-Spandau. Während andere Geld umtauschten, um sich Bücher, Jeans oder Schallplatten zu kaufen, die es bis dahin in der DDR nur unter dem Ladentisch gab, zog es den gebürtigen Leipziger zu Ikea. „Mein erstes Möbelstück von Ikea war ein Regal. Nein, kein Billy“, lacht er ins Telefon. „Es war ein schwarzes Metallregal. Super schönes Design, modern, super praktisch.“ Und trotz des miserablen Umtauschkurses von DDR-Mark in D-Mark immer noch erschwinglich. Bei einem seiner vielen Umzüge hat es der heute 49-Jährige verschenkt.

Und umgezogen ist Konrad Grüss häufig ins seinem Leben. Zur Zeit lebt er mit seiner Familie im niederländischen Delft, dem Sitz von Ikea Systems. Grüss übernimmt ab 1. Juni die Führung von Inter Ikea Systems.

Anzeige

Leipziger war lange für Ikea in Russland zuständig

Das Unternehmen ist Eigentümer des Ikea Konzepts und weltweiter Ikea-Franchisegeber des Möbelkonzerns. Zuvor war er bei den Schweden bereits für das Expansionsgeschäft tätig, lebte einige Jahre in Moskau als stellvertretender Einzelhandelschef für den russischen Markt. Stationen waren ferner Köln, Berlin und natürlich Schweden selbst.

Weitere LVZ+ Artikel

Auf seine Karriere angesprochen, sagt er bescheiden, dass er einen für Ikea typischen Weg beschritten habe. Begonnen hat dieser vor 26 Jahren in Leipzig. Aufgewachsen sei er im Osten der Stadt. „Meine Eltern wohnten nahe dem Völkerschlachtdenkmal.“ Nach der Tischlerlehre hat Grüss in den Leipziger Theaterwerkstätten gearbeitet. Versuche, sich nach der Wende selbstständig zu machen, gingen schief. „Vielleicht sollte das so sein, denn 1994 kam ich zu Ikea, damals noch auf dem Agra-Gelände, später dann in Günthersdorf.“

Ostdeutsche Vergangenheit war nicht hinderlich

Ikea und er – „das hat von Anbeginn gepasst“. Die ständigen Weiterbildungen im Konzern, das offene Klima und gute Miteinander faszinierten ihn. Die ostdeutsche Vergangenheit sei nicht hinderlich gewesen. „Im Gegenteil. Mein Hunger nach Leben, meine Offenheit gegenüber Menschen unterschiedlichster Herkunft – all das konnte ich ausleben.“

Er bringe eine Fülle an Erfahrungen und Fachwissen mit, sagt Jon Abrahamson, der bisherige Geschäftsführer von Ikea Systems und der neue Chef der Inter Ikea Group. Grüss habe die außergewöhnliche Fähigkeit, Menschen und Unternehmen zu verbinden. Außerdem sei er der richtige, um die Franchise-Idee weiterzuentwickeln. Durch das Zutun von Grüss konnte das System in den letzten Jahren auf 50 Märkten weltweit erweitert werden. „Wir haben noch zahlreiche weiße Flecken auf der Weltkarte“, räumt der gebürtige Leipziger ein.

Schweden nehmen Südamerika in den Blick

Aktuell baue man gerade ein Team in Chile auf, um den Markt auf dem Kontinent zu erschließen. Einem Ikea-Store in Santiago de Chile sollen weitere in dem Andenstaat folgen. Auch in Peru und Kolumbien gebe es Interessenten, die als Franchisenehmer Ikea-Einrichtungshäuser betreiben wollen. Auf dem Expansionsplan stehen ferner der Oman, Luxemburg oder Staaten in Südostasien.

„Das Virus Sars-CoV-2 stellt uns gerade ein Bein. Unserem Engagement kann es aber nichts anhaben. Wir orientieren uns langfristig, lassen nicht gleich alles stehen und liegen und laufen davon“, sagt Grüss aus dem Homeoffice. Von zu Hause zu arbeiten sei in Ordnung. Auch seine Frau Hanna, eine Schwedin, arbeite im Homeoffice. Drei seiner fünf Kinder machten „ Homeschooling“. Wie das auf Deutsch heißt, falle ihm gerade nicht ein.

Zoo in Heimatstadt Leipzig ist einzigartig

Zu lange sei er schon nicht in mehr Deutschland gewesen. Das vermisse er sehr. Dann zählt er auf: Den Besuch der beiden erwachsenen Kinder in München beziehungsweise in Berlin. Und dann natürlich Leipzig. Die Eltern lebten zwar nicht mehr, aber Freunde gebe es in der Messestadt und anderen Teilen Sachsens. Erstmal in Leipzig, seien die Jüngsten nicht mehr zu halten. „Die Kinder lieben den Leipziger Zoo, er ist einzigartig.“ Das sei wirklich so fügt er an. Und er habe auf seinen Reisen („vor Corona“) schon viele gesehen.

Von Andreas Dunte