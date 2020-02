Leipzigs Grüne wollen weitere Straßenumbenennungen prüfen lassen

Leipzig

Die Umbenennung der Arndtstraße war offenbar nur der Auftakt für weitere Umbenennungen. Die Grünen haben jetzt im Rat die Einsetzung einer Kommission beantragt, die alle Leipziger Straßennamen auf ihre politische Korrektheit überprüfen soll. Umbenannt werden sollen dann Straßen, deren Namen in Verbindung mit Antisemitismus, Rassismus oder Kolonialismus gebracht werden können. Auch andere deutsche Städte haben in den letzten Monaten ähnliche Kommissionen eingesetzt. In München stehen zum Beispiel die Erich-Kästner-Straße und der Franz-Josef-Strauß-Ring zu Disposition.

„Zeitgeist-Phänomene sind nicht entschuldbar“

„Wir wollen mit diesem Antrag deutlich machen, dass wir uns als Stadt der historischen Verantwortung stellen und bei der Straßenbenennung sensibel mit der eigenen Geschichte umgehen“, erklärte Stadtrat Jürgen Kasek (Grüne). Es reiche nicht aus, „Antisemitismus“, „Rassismus“ oder „Kolonialismus“ und die Vertreter davon dadurch freizusprechen, indem man auf den jeweiligen Zeitgeist abstellt. „Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sind nicht dadurch entschuldbar, dass es Zeitgeist-Phänomene sind“, so Kasek. „Das sind sie ganz ausdrücklich nicht.“

Nachdem der Leipziger Stadtrat bereits den anti-napoleonischen Freiheitskämpfer Ernst Moritz Arndt als „antisemitisch, rassistisch, nationalistisch, frankophob und militaristisch“ eingestuft und die Straße umbenannt hat (die LVZ berichtete), dürften jetzt Arndts einstige Mitstreiter ins Visier von Straßenumbenennern kommen. Denn in Leipzig sind zahlreiche Straßen nach Größen der Völkerschlacht benannt, die natürlich während des Befreiungskrieges auch „frankophobe“ Äußerungen abgaben. Für eine Umbenennung in Betracht kommen könnten so unter anderem die Gneisenaustraße, die Scharnhorststraße, die Körnerstraße sowie der Körnerplatz, die Steinstraße und der Steinplatz sowie die Fichtestraße.

Auch Martin Luther ist umstritten

Unter die Lupe genommen werden müssten darüber hinaus die Lützowstraße, die Blücherstraße, die Yorckstraße, und die Bennigsenstraße. Prüffälle wären natürlich auch die Jahnallee, die Friesenstraße, die Yorck-Diebitsch-Straße, die Wartenburgstraße, die Kommandant-Prendel-Allee, die Hardenbergstraße, der Tollweg, der Barcleyweg, der Wittgensteinweg, der Bernadotteweg und der Fröbelweg.

Auch Straßenbezeichnungen, die aus dem Leipziger Stadtbild nicht mehr wegzudenken sind, könnten verschwinden. So der Martin-Luther-Ring, die Lutherstraße, die Martinstraße, der Martinsplatz. Denn von dem weltweit durch seine 95 Thesen bekannten Kirchenreformator Martin Luther sind antisemitische Äußerungen überliefert.

Neu bewertet werden müssten ebenfalls Straßennamen, die nach Politikern der nationalen Einheit benannt wurden. Denn diesen können auch Äußerungen zugeschrieben werden, die heute als „nationalistisch“ eingestuft werden. Zur Disposition stünden dann Namen wie die Bülowstraße oder die Bismarckstraße.

Frauenfeinde und Antisemiten

Ins Visier von Feministen sind ebenfalls mehre Personen geraten, nach denen Leipziger Straßen benannt wurden. So müssten die Anwohner der Nitzschestraße und der Schopenhauerstraße mit einer Umbenennung rechnen, weil ihre Namensgeber heute als „frauenfeindlich“ eingestuft werden.

Wackeln könnte auch die Theodor-Heuss-Straße, den Heuss soll für das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten gestimmt haben. Auch die Siemensstraße wäre zu hinterfragen, weil der Konzern im Zweiten Weltkrieg ein Rüstungsbetrieb war. Sogar Leipzigs Karl-Marx-Straße und Leipzigs neuer Karl-Marx-Platz wären nicht vor einer Umbenennung sicher, weil Marx den Wortführer der frühen deutschen Arbeiterbewegung Ferdinand Lassalle einmal als „jüdischen Nigger“ bezeichnet haben soll.

Wird die Karl-Liebknecht-Straße umbenannt?

Wenn die geforderte wissenschaftliche Kommission ihre Aufgabe ernst nimmt, müsste sie auch die Namen untersuchen, die nach 1945 in Leipzigs Stadtbild auftauchten. Zum Beispiel die Dimitroffstraße, da ihr Namensgeber während seiner Zeit im Exil in Moskau als Mitglied des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale an stalinistischen Säuberungen beteiligt und eine unrühmliche Rolle bei Schauprozessen gespielt haben soll.

Auch andere kommunistische Funktionäre könnten ins Visier der Prüfer geraten. So zum Beispiel Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, weil diese statt der Weimarer Demokratie eine kommunistische Diktatur in Deutschland errichten wollten. Auch die Rolle von SED-Funktionäre als Namensgeber wäre zu hinterfragen. Zur Disposition stünden dann zum Beispiel Namen wie die Fritz-Simon-Straße, die Fritz-Simonies-Straße und die Dr.-Hermann-Duncker-Straße.

