Unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden vor allem Kinder und Jugendliche. Wochenlang konnten sie nicht zur Schule gehen, wurden von Lehrern aus der Ferne betreut. Immer wieder gibt es Kritik an der Arbeit der Pädagogen in der Krise, genauso erfahren sie aber viel Zuspruch – das ist auch unter den LVZ-Lesern so.