Das sagen die LVZ-Leser zu Holocaust-Gedenken, Thüringen und anderen Themen

Zur Erinnerung an die Opfer des Holocaust während der Nazi-Herrschaft – unter anderem bei Gedenkfeiern in Auschwitz und in Jerusalem – und zu den Artikel „Steinmeier in Yad Vashem: Kein Schlussstrich unter das Erinnern“ (24. Januar) und „Die Mauer der Erinnerung“ (25./26. Januar) haben die LVZ diese Leserbriefe erreicht:

Mahnung gegen das Vergessen

Ich habe mir die Gedenkfeier „75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz“ angesehen und würde mir sehr von der Regierung wünschen, dass sie endlich die Kraft hat zu beschließen, dass Politiker, die diese Zeit als „Vogelschiss“ oder das Gedenken daran als „Schande“ bezeichnen, auf Lebenszeit ihr Mandat verlieren, und dass die Justiz endlich die Kraft hat, solche Aussagen ernsthaft zu bestrafen und sich nicht immer hinter der angeblichen Meinungsfreiheit versteckt. Es ist eine Schande, dass nur noch 59 Prozent der Bevölkerung wissen, was damals geschah. Wehret den Anfängen des Vergessens. ( Peter Wutte, per E-Mail)

Auch der Befreiung Leningrads gedenken

In der Berichterstattung über die Gedenkfeier in Jerusalem fehlt ein wichtiges Element: die Einweihung des ersten Denkmals für die Opfer der Leningrader Blockade im Ausland. Die Befreiung Leningrads von der Blockade erfolgte wie die Befreiung des Lagers Auschwitz ebenfalls an einem 27. Januar – nur bereits im Jahre 1944. Das Mahnmal ist ein Gemeinschaftswerk Israels und Russlands. Der acht Meter hohe Obelisk soll an die bis zu zwei Millionen Opfer der Blockade in der Stadt und an der Front erinnern, darunter waren auch Zehntausende Juden. Offensichtlich werden in unseren Medien doch Schlussstriche gezogen, sonst hätte man dieses wichtige Ereignis erwähnt und nicht wie in der ARD als „eigene erinnerungspolitische Privatparty“ von Putin und Netanjahu abgetan. ( Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

Verpflichtungen für künftige Generationen

„Stattdessen seien Juden bis in die achtziger Jahre hinein selbst für ihr Schicksal verantwortlich gemacht worden.“ Diese Aussage von Anna Kaminsky (Anmerkung d. Red.: Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) ist mehr als schockierend. Na ja, sie ist zuständig für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, was möglicherweise ihre Sicht trübt. Meine DDR-Erinnerung ist eine andere: Das unsägliche Verbrechen von Nazi-Deutschland an den Juden Europas beziehungsweise an der Menschheit, dieser widerwärtige Rassenwahn, wurde thematisiert. Man muss schon Augen, Ohren und Verstand verschlossen haben, wenn man das nicht wahrgenommen hat – oder nicht wahrnehmen wollte. Das schließt nicht aus, dass der Holocaust noch eindringlicher und umfassender hätte thematisiert werden können beziehungsweise müssen – einschließlich der daraus resultierenden Verpflichtungen für die künftigen Generationen. ( Joachim Oelßner, per E-Mail)

Israel hat das Recht, sich zu wehren

Seit der Gründung des Staates Israel dürfte kein Tag vergangen sein, an dem dieser oder seine Einwohner nicht von den arabischen Nachbarn in irgendeiner Form angegriffen wurden. In den meisten muslimischen Ländern ist die Vernichtung Israels und seiner Bewohner Staatsdoktrin. Ägypten und Jordanien, die vor Jahrzehnten Frieden mit Israel schlossen, wurden deswegen ihrerseits von ihren „Brüdern“ angegriffen. Die Verhandlungen mit den Palästinensern brachten keine messbaren Erfolge, egal wie viele Zugeständnisse die jeweilige israelische Regierung machte. Im Hamas-regierten Gaza wird schon den Kindern beigebracht, dass es nichts Schöneres gibt, als Juden zu ermorden. Dazu dienen auch mit deutscher Entwicklungshilfe entstandene Schulbücher. Die Regierung des Westjordanlandes zahlt den Hinterbliebenen von Selbstmordattentätern lebenslange Pensionen, auch dies von Entwicklungshilfegeldern. Ein Staat und seine Bürger, welche derartigen Bedrohungen ausgesetzt sind, haben das Recht, sich mit allen Mitteln dagegen zu wehren, solange die internationale Staatengemeinschaft nicht willens oder in der Lage ist, dies zu ändern. (Jochen Weber, 04318 Leipzig)

Erinnerung an Juden auch in der DDR

Da wird zu Beginn gleich ordentlich draufgehauen – Auschwitz sei kein zentraler Gedenkort gewesen in der DDR – und „stattdessen seien Juden ... selbst für ihr Schicksal verantwortlich gemacht worden“. Und diese These wird aufrechterhalten bis zum Schluss. Ich bin Jahrgang 1963, Schulausbildung, Studium in der DDR. Ich war nicht in der Partei und auch nicht in der Kirche, doch ich kann Ihnen versichern, es gab ein staatlich unterstütztes Gedenken an die Opfer des Faschismus. Und da gehörten die Juden genauso mit dazu wie die vielen anderen Opfer. Keiner hat die Juden für ihr Schicksal verantwortlich gemacht. ( Sylvia Mann, per E-Mail)

Zur Bildung einer Minderheitsregierung in Thüringen

Was sich zurzeit in Thüringen in Sachen Regierungsbildung abspielt, kann man nur als ein politisches Drama bezeichnen. Man mus keine politikwissenschaftlichen Studien absolviert haben, um sich auszumalen, was es heißt, wenn eine Regierung sich eine parlamentarische Mehrheit für ihre Gesetzesvorhaben von Fall zu Fall zusammensuchen muss. Chaos und Stress pur sind vorprogrammiert. Die Sacharbeit bleibt auf der Strecke. Die Bildung einer Regierung mit stabiler parlamentarischer Mehrheit wäre möglich gewesen,wenn nur die richtigen Leute miteinander geredet hätten und ideologische Scheuklappen abgestreift worden wären. Auf so manchen „Rat“ von außerhalb Thüringens oder auf Beschlüsse von Parteitagen, die die Situation in den neuen Bundesländern nicht so ganz verinnerlicht haben, hätte man verzichten sollen. Ausnahmsweise: „ Thüringen first“ hätte es heißen müssen. ( Klaus Heyder, 99085 Erfurt)

Zum Artikel „SchlachtfeldDeutschland“(30. Januar)

Ein brennendes Schwert über der Europakarte und Worte wie „... die Erkenntnis, dass man sich wieder auf große, konventionelle Kriege vorbereiten muss ...“ bringen mich zum Grübeln. Ein Nato-Manöver mit 37 000 Soldaten aus 18 Staaten. 35 000 „Stückgüter“, bestehend aus mehreren Hundert Panzern, Lastwagen und Containern rollen über teils marode Straßen und Brücken der BRD und verpesten durch ihre Dieselabgase die Luft und zerstören im Manövergebiet die Umwelt. In einem Krieg gibt es keine Salonlogistik, wo an Zwischenübernachtungsplätzen Zelte mit Holzboden und Steckdosen an jeder Pritzsche zum Aufladen der Smartphones bereitgestellt werden. Die Logistik wird der Situation angepasst. Warum wird das Kriegs-, in diesem Fall Verteidigungsgerät, für 20 000 US Soldaten, welches über den Atlantik kommt, überhaupt durch halb Europa gekarrt und nicht gleich im Manöverland angelandet? ( Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Zum Artikel „Sächsischer Landtag befasst sich mit Vergangenheit der Justizministerin“ (30. Januar)

2019 wurde der Chef der evangelischen Landeskirche in Sachsen, Landesbischof Carsten Rentzing, gezwungen, von seinem Amt zurückzutreten weil er vor 30 Jahren als Student für eine extrem rechte Zeitschrift geschrieben hatte. Er distanzierte sich zwar von seinen damaligen Ausführungen, genützt hat es aber nichts. Seine Kritiker, außer der Kirche vorwiegend aus den Reihen der Grünen und Linken, argumentierten: „Man kann nicht einfach sagen, das ist lange her.“ Aber eine linksorientierte, grüne Politikerin, Katja Meier, kann in Sachsen Justizministerin werden, obwohl sie vor 25 Jahren in einer linksextremen Band spielte und skandierte „Advent, Advent, ein Bulle brennt“. Wird hier etwa mit zweierlei Maß gemessen? ( Robert Kusch, 04319 Leipzig)

Zum Artikel „Harz ab Ostern in Flammen?“ (20. Januar)

Der Zustandsbericht spiegelt die aktuelle Situation durchaus richtig wider. Allerdings ist der postulierte Zusammenhang mit den warmen Sommern 2018/19 fälschlich dargestellt. Als Harz-Urlauber haben wir schon vor Jahren hektarweise stehende tote sowie gefällte und unberäumt liegende Bäume festgestellt. Wenn man einen ausschließlich der Natur überlassenen Wald heranziehen möchte, muss man auch die eventuellen negativen Folgen bedenken. Die Schimäre „Klimawandel“ für eventuelle Waldbrände verantwortlich machen zu wollen, ist zwar zeitgemäß, geht aber an den wahren Ursachen weit vorbei. ( Lothar Hilbert, per- E-Mail)

Zum Artikel „Sachsenlotto: Drei Milliarden Euro fürs Gemeinwohl“ (23. Januar)

Ich spiele seit Jahren regelmäßig 6 aus 49. Bisher hatte ich noch keinen großen Gewinn, aber man freut sich auch über einen 3er. Nun habe ich gelesen, dass der Einsatz pro Tipp von einem Euro auf 1,20 Euro angehoben wird. Warum auch nicht, alles andere ist ja auch teurer geworden. Die Großgewinne könnten dann bis auf 45 Millionen Euro ansteigen. Es wäre doch angebrachter, auf die unteren Ränge (Gewinnklassen 6, 7, 8) mehr Geld zu verteilen. Dann wird das Lotto-Spiel attraktiver. ( Reiner Mahn, 04610 Meuselwitz)

Zur Berichterstattung über Transfers von Fußballprofis

Ihre Nachrichten vom Sklavenmarkt könnten meines Erachtens nach auch in einer Tabelle erscheinen, ähnlich der Börse. Entschuldigen Sie, aber mich kotzt es regelrecht an, wie auf diesem Markt mit Millionen jongliert wird, wenn man an anderer Stelle die beschämenden Szenen an den Ausgabestellen der Tafel sehen darf. Es ist in meinen Augen ein deutliches Bild einer völlig verkommenen Moral in dieser Gesellschaft. ( Hugo Hempel, 04328 Leipzig)

Zum Artikel „Das Ende der Anonymität“ (22. Januar)

Ich stelle die Überschrift völlig infrage. Oder anders gesagt: Ich betrachte sie als Ausdruck der Verdummung der Bürger. Gibt es denn heute in unserem digitalen Zeitalter überhaupt noch ein Unbekanntsein? Ich denke nicht. In jedem gesellschaftlichen Bereich ist ein jeder bekannt. Ob Bank, Versicherung, Arbeitgeber, Rentenversicherung, Vereine, Polizei, Amt, Google, Amazon ... alle kennen deine Daten. Selbst deine Hobbys, Vorlieben und deine politische Einstellung ist bekannt und all diese Informationen werden akribisch gesammelt und ausgewertet. Von wem auch immer? Aber nicht nur das. Wenn du einen Kredit- oder einen Hartz-IV-Antrag stellen willst, musst du dich bis auf die Haut ausziehen. Es ist bekannt, wenn du Geld von der Bank abhebst oder mit EC-Karte irgendwo bezahlst. Mit deinem Smartphone bist du bis auf einen oder zwei Meter genau zu orten. Keiner ist bisher anonym. Jeder von uns ist jetzt schon bekannt. Und das sogar mit Foto. ( Klaus Siebeneichner, 04347 Leipzig)

Zum Artikel „ China ist zweitgrößter Waffenproduzent – Wert der Rüstungsverkäufe bei 80 Milliarden Dollar“ (27. Januar)

Das nenne ich eine tiefgründige objektive Berichterstattung. Der erste Satz lautet: „ China produziert mehr Rüstungsgüter als jedes andere Land der Erde.“ Im nächsten Satz dann die Relativierung: „Einzige Ausnahme sind die USA, die noch vor Peking liegen.“ Ist Herr Trump des logischen Denkens fähig? Bemerkenswert in der Einschätzung des Sipri-Instituts ist doch die Tatsache, dass China im Grunde genommen für den eigenen Bedarf produziert und als Waffenexporteur eine unbedeutende Rolle spielt. Wie angebracht wäre es gewesen, in diesem Zusammenhang die Waffenexporte der USA, Russlands und der Bundesrepublik unter die Lupe zu nehmen, Länder zu nennen, in die exportiert wird, und wo die Brandherde dieser Welt sind. (Friedemann Munkelt, 04158 Leipzig)

Zum Artikel „ SPD darf Sarrazin aus der Partei ausschließen“ (24. Januar)

Der angestrebte Rauswurf aus der SPD durch Teile der Leitung ist wohl als Witz aufzufassen. Wenn eine ehrlich verfasste Meinung unter den SPD-Anhängern veröffentlich würde, käme garantiert etwas anderes heraus. Der Mann hat recht, und wenn die SPD nicht die Wahrheit vertragen kann, ist es kein Wunder, wenn aus der Schieflage der Partei eine endgültige Niederlage wird. ( Dieter Lindig, 04425 Taucha)

Der Ausschluss von Herrn Sarrazin aus der SPD wird für diese Partei den Verlust von noch mehr Wählerstimmen bedeuten. Herr Sarrazin hat in seinen Büchern seine Sicht auf die Zuwanderung dargestellt. Dies dürfte in einem sozial-demokratischen Land noch möglich sein. ( Karl Frank, per E-Mail)

