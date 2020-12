Leipzig

Ärzte und Pfleger in den Krankenhäusern arbeiten momentan an der Belastungsgrenze, um mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie fertig zu werden. Die LVZ-Leser bedanken sich in ihren Kommentaren für diesen Einsatz, sehen aber die Anstrengungen nicht ausreichend gewürdigt. Neben Corona drehen sich die Wortmeldungen aber auch um die Sicht des Westens auf den Osten – festgemacht an den Krimireihen „Tatort“ und Polizeiruf 100“ – sowie dem Streit um das neue Gewehr der Bundeswehr, das eigentlich aus Thüringen kommen sollte.

Dank an alle Pflegekräfte

Zum Artikel „Sollen infizierte Pflegekräfte ohne Symptome rumsitzen?“ vom 5. Dezember: In Ihrem Artikel wird über drei Krankenhäuser in Sachsen berichtet, welche schließen und Patienten abweisen müssen, in denen Corona-Sars-CoV-2-positiv getestete Pfleger*innen weiterarbeiten und auch erkrankte Angestellte wieder auf Arbeit kommen. Dies impliziert bei mir sofort einige Gedankengänge.

Anzeige

Versagen: Unsere Politiker haben vor sehr kurzer Zeit in blumenreicher Sprache eine Vorgabe verabschiedet, in welcher bei Auslastung von Krankenhäusern die Behandlung von Patienten in anderen Bundesländern geregelt wurde. Jetzt haben wir in Sachsen durch die hohen Fallzahlen eine starke Auslastung, in vielen anderen, vor allem nördlichen Bundesländern ist dem nicht so. Es stehen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung. Warum müssen also Krankenhäuser geschlossen und Patienten abgewiesen werden?

Verwirrung: Es besteht seitens der Krankenhausleitungen und Gesundheitsämter die Anordnung zur weiteren Arbeitstätigkeit der „jungen, infizierten Pflegekräfte“. Es wird aber immer wieder auch von schwer erkrankten, jungen Patienten mit langdauernden Auswirkungen der Covid-19-Erkrankung berichtet. Daher verwirrt es mich, dass also junge Pflegekräfte scheinbar ganz anders, nämlich nicht gefährdet sind, als zum Beispiel junge Lehrer, welche sofort in Quarantäne gehen. Hier muss ein medizinisches Wunder existieren!

Verbitterung: Es verbittert mich, wie mit unseren pflegenden „Coronahelden“ umgegangen wird. App-laus war schön, doch jetzt wird eine bewusste gesundheitliche Schädigung der Pflegekräfte in Kauf genommen. Wer heute in einem Pflegeberuf arbeitet, macht dies schon lange nicht mehr wegen des vielen Geldes oder der hohen Ehre, sondern aus Idealismus und Verantwortungsbewusstsein. Alle im Gesundheitswesen Tätigen werden bei pandemiebedingter Notwendigkeit auch unter Verzicht auf die eigene Sicherheit weiterarbeiten. Derzeit bestehen aber lokale Überlastungen, welche sich ausgleichen lassen.

Positiv muss man aber erkennen, dass die leitenden Stellen sich sicher sind, dass unsere „Corona-Helden“ selbst bei eigener Infektion oder Erkrankung weiter in der Lage sind, ihre anstrengende und verantwortungsreiche Tätigkeit für unser aller Wohl auszuüben. Dafür nochmals unser Dank an alle Pflegekräfte, haben Sie weiter viel Kraft und bleiben Sie gesund. (Dipl. Med. Christian Münzberger, Döbeln)

Andere Länder schätzen ihre Arbeit mehr

Zum Artikel „Wir klopfen uns nicht auf die Schulter“ vom 4. Dezember: Sie schreiben: „Aber gesellschaftliche Anerkennung? Dass Menschen von Balkons applaudieren? Es gibt Wichtigeres“ und verweisen auf die Verantwortung der Ehemänner. Aber genau in der fehlenden gesellschaftlichen Anerkennung liegt das Problem. Medizinisches Personal wird als billiger immer bereiter Dienstleister wahrgenommen, der bitte keine eigenen Wünsche zu haben hat. In den meisten Ländern Europas und Nordamerikas, außer Deutschland – leider – gibt es verschiedene, auch staatliche Maßnahmen, um die Anerkennung und die Motivation der Mitarbeiter zu steigern. Angefangen beim Mitarbeiter der Woche, des Monats oder Prämien durch den Arbeitgeber, über staatliche Auszeichnungen wie Verdienter Mitarbeiter des Gesundheitswesens oder Verdienter Arzt oder Tag des Gesundheitswesens. Klingt für einige nach DDR, ist es aber nicht. In anderen Ländern schätzt man die Arbeit der Menschen im öffentlichen Bereich deutlich mehr als bei uns in Deutschland. (Dr. Andreas Herzfeld, 04209 Leipzig)

Ungenauigkeit von PCR-Tests erschreckend

Zum LVZ-Talk mit drei Leipziger Medizinern vom 5. Dezember: Mit Entsetzen las ich den Artikel „Das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein“ dazu. Die Antwort von Professor Lübbert auf eine Frage zu den PCR-Tests gleicht einem Skandal! Er sagt, dass bei richtiger Handhabung des PCR-Tests 3 bis 20 Prozent falsche Ergebnisse vorliegen. Wie hoch ist dann die Fehlerquote, wenn Nicht-Mediziner den Test durchführen? Es sollen ja sogar Bundeswehrsoldaten und andere im Crashkurs geschulte Leute die Tests durchführen. Zurzeit werden pro Woche mehr als eine Million PCR-Tests durchgeführt, das heißt, pro Woche werden bis zu 200 000 Menschen falsch in Quarantäne geschickt und somit ihrer Freiheit beraubt! Wahrscheinlich sind es sogar noch viel mehr Menschen, denn die Kontaktpersonen von denen müssen ja auch gleich mit in Quarantäne. Das gleicht einem Skandal!

Und die Antwort, der PCR-Test ist sehr teuer und deshalb ist er gut? Ist das logisch? Nur weil etwas teuer ist, ist es nicht automatisch gut. Die bevorstehende Impfung ist auch teuer, sehr teuer sogar, aber keineswegs gut. Ich jedenfalls lasse mir nichts in den Körper spritzen, was absolut neu ist, giftiges Aluminiumhydroxid enthält und keinerlei Langzeitstudien vorliegen, auch wenn Sie den Stoff in den höchsten Tönen schönreden. ( Ramona Müller, per E-Mail)

Ist es so schwer, sich an Regeln zu halten?

Zu den steigenden Corona-Infektionszahlen in Sachsen: Angestellte des Ordnungsamtes, die an Passanten, die ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs sind, vorbeigehen. In Supermärkten Personal, das sich nicht traut, konsequent Hausrecht auszuüben und Einkaufende auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Im Umfeld Leipzigs wird in Gaststätten von Ponyhöfen und Kleingärten Glühwein zum Mitnehmen angeboten. Betrachtet man die Situation dort, ist von AHA-Regeln wenig zu sehen. Der Duft von Bratwurst liegt zusätzlich in der Luft. „Ist ja draußen“ mag sich mancher denken, ist leider aber falsch gedacht. Warum also wundert man sich, dass Sachsen mittlerweile der „Hotspot“ ist. Sind die Menschen nicht in der Lage, die Situation zu erfassen oder hoffen alle auf den Impfstoff? Ist es so schwer, sich für eine bestimmte Zeit an Regeln zu halten? Wir schränken uns ein. Haben seit Monaten nur eingeschränkten Kontakt zu den gleichen Menschen aus unserem näheren Umfeld. Es hilft uns allen. Sicher ist es eine Kraftanstrengung, sozial, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Aber was ist die Alternative?

Und bieten wir gemeinsam Querdenkern, Impfgegnern, Corona-Leugnern und allen, die sich am rechten Rand des politischen Spektrums tummeln, die Stirn. Lassen wir sie ins Leere laufen, geben ihnen keine Plattform. Ich bin der festen Überzeugung, sind wir achtsam und behutsam im Umgang miteinander, überstehen wir als Gesellschaft diese Krise. ( Thomas Frey, per E-Mail)

Schwierigkeiten bei den Impfstoff-Zulieferungen

Zum Corona-Impfstoff: Erst stehen Impfdosen schon bereit. Die EU hatte sich entsprechende Dosen bereits gesichert. Es stand lediglich noch die Zulassung des Impfstoffes offen. Nun wird zurückgerudert. Angebliche Produktionsschwierigkeiten und Zulieferungen von Zusatzstoffen seien schon im November eingetreten.

Trotzdem im TV fast täglich die Bilder des Produktionsverlaufs. Erste Bilder von Impfungen in den USA und England nach Notzulassungen. „ Amerika First“ wird auch hier die Ursache dafür sein, dass plötzlich solche Informationen verbreitet werden. Die EU-Kommission hat kein Durchsetzungsvermögen, das sieht man bei den Zugeständnissen gegenüber Polen und Ungarn und bei den Brexit-Verhandlungen – und nun wahrscheinlich bei der vertraglich abgesicherten Impfdosenlieferung gegen über den Herstellern. ( Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Bundeswehr : Die Stunde der Lobbyisten

Zum Artikel „Streit um Sturmgewehr geht weiter“ vom 30. November: Nach der Niederlage von Heckler & Koch bei der Vergabe der Lieferung des neuen Sturmgewehrs für die Bundeswehr, was einer Majestätsbeleidigung gleichkam, schlägt nun die Stunde der Rechtsanwälte und Lobbyisten. Alles läuft nach dem althergebrachten Muster.

Zuerst legt Heckler & Koch Beschwerde ein und stoppt damit die Weiterführung der Arbeiten an der Realisierung der Vergabe. Es gilt, erst einmal Zeit zu gewinnen. Dann säht Heckler & Koch Zweifel an den Möglichkeiten des Wettbewerbers, den Auftrag aus Kapazitätsgründen erfüllen zu können. Und zuletzt führen sie patentrechtliche Probleme ins Feld. Die Beschaffungsstelle der Bundeswehr stoppte prompt alle Arbeiten und prüft eine Neubewertung unter Berücksichtigung aller von Heckler & Koch ins Feld geführten Bedenken. Damit hat das Unternehmen schon halb gewonnen. Denn bei der Übermacht mit Rechtsanwälten und Lobbyisten mit den besten und langjährigen Beziehungen zu den Entscheidern im Beschaffungsamt ist das Kippen der Entscheidung zu Beschaffung des Sturmgewehrs vorauszusehen.

Damit ist die richtige Reihenfolge wiederhergestellt, weil – um mit Erich Kästner zu sprechen – nicht sein kann, was nicht sein darf. ( Hartmut Schönberg, 04209 Leipzig)

AKK wird wohl einknicken

Zum Artikel „Streit um Sturmgewehr geht weiter“ vom 30. November: Es ist einfach eine „Unverschämtheit“, das ein ostdeutsches Unternehmen aus Suhl einem westdeutschen Rüstungskonzern einen Auftrag wegnimmt. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden, und AKK wird dem Rechnung tragen und einknicken. ( R. Hoppe, 04651 Bad Lausick)

Desinteresse in Bezug auf den Osten

Zum Leitartikel „Die Ignoranz überwinden“ vom 8. Dezember: Im Artikel ist von der Ignoranz des Westens dem Osten gegenüber die Rede. Diese zeigt sich häufig auch darin, dass bei Vorgängen in der DDR so getan wird, als ob sich vieles in der DDR nur aufgrund des Blickes in den Westen so entwickelte, als Abklatsch sozusagen. Eigenständige Entscheidungen des Ostens scheinen bei dieser West-Zentriertheit unmöglich gewesen zu sein. Zum Schmunzeln bringt mich in diesem Zusammenhang die kurze Notiz am 8. Dezember „ Polizeiruf zum 50. wird in Halle gedreht“, in dem die Rede davon ist, dass der ostdeutsche Polizei- ruf 110 als Gegenstück zum „West“-Tatort ab 1971 ins Leben gerufen wurde. Natürlich! Ohne den Tatort hätte es den Polizeiruf nicht gegeben, nicht geben können. Zum Schmunzeln bringt mich das deshalb, da erst vor Kurzem in der LVZ diese Abhängigkeit in das Reich der Legenden verwiesen wurde, und das von einem LVZ-Redakteur, der damals „dabei“ war (27. November, Artikel von Norbert Wehrstedt: „ Leipzig light“). Demnach baute der Polizeiruf auf die in der DDR schon länger existierenden Krimiserien auf und von einer Reaktion auf den „Tatort“ kann keine Rede sein.

Das sind zwar nur Kleinigkeiten, über die man lächelnd hinweg gehen könnte. Kleinigkeiten allerdings, die ein Schlaglicht auf das leider auch bei wichtigeren Themen vorhandene Unwissen und oft einfaches Desinteresse in Bezug auf den Osten werfen. (Jörg Bräutigam, 04683 Naunhof)

Warum und bitte wo einlenken?

Zum Kommentar „Die EU muss nachgeben“ vom 7. Dezember: Was für eine populistische und realitätsferne Meinung! Ein Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen ist nicht zustande gekommen. Warum und bitte genau wo sollte die EU nachgeben? Premier Johnson hat die Zeit der Verhandlung bewusst kurz gehalten und sich nicht um eine sachgerechte Lösung von strittigen Fragen in dieser Zeitspanne bemüht. Diese Taktik ist undemokratisch und kann nur als Versuch verstanden werden, in letzter Minute ein bestes Ergebnis zu erpressen. Forderungen von Erpressern sollte man nicht erfüllen, da das nur zu weiteren Forderungen und Nachahmern führt. Die EU ist nicht klug, sondern besteht aus Ländern, die ihre eigenen Interessen verfolgen. „Einen Vertrag um jeden Preis“ kann die EU deshalb auch nicht schließen, weil er nicht ratifiziert werden wird.

Die Formulierung „Die EU ist von einem politischen Hasardeur in eine Ecke gedrückt worden.“ entspricht nicht den Realitäten. Im internationalen Vergleich ist Großbritannien ein Leichtgewicht und die Bedeutung für die EU nicht erdrückend. ( Helmut Lengler, 04329 Leipzig)

Weitere Verschärfung der Strafmaßnahmen

Zum Artikel „ Nord Stream 2: US-Kongress will Sanktionen gegen Berlin ausschließen“ vom 5. Dezember: Die Überschrift suggeriert ein Einlenken Washingtons im Pipeline-Streit. Das Gegenteil ist der Fall. Der neue US–Gesetzentwurf sieht sogar die weitere Verschärfung der Strafmaßnahmen vor. Danach sollen auch Zulieferer und Nachfolgegewerke des Pipeline-Projekts bestraft werden können. Und diese härtere Linie wird auch von einer neuen US-Regierung vertreten. Richtigerweise müsste demnach der Artikel mit „Auch neue US-Regierung gegen Nord Stream 2“ überschrieben werden. ( Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

Glaubwürdigkeit selbst zerlegt

Zum Artikel „Showdown in Magdeburg“ vom 30. November: Keine unserer etablierten Parteien konnte einst verhindern, dass es in unserem Land eine „Alternative für Deutschland“ gibt, eine letztendlich legal gewählte und bis in den Bundestag vertretene Partei. Das allein ist schon traurig genug.

Wenn aber Parteien bereits darüber nachdenken, eher ihre eigenen Standpunkte, Parteibeschlüsse und wiederholten öffentlichen Bekenntnisse zurückzunehmen, weil sie sofort von allen Seiten der „Paktiererei“ mit einer zweifellos unliebsamen und in ihrer Grundhaltung nicht zu akzeptierenden Partei bezichtigt würden, wird es allmählich dramatisch: Die CDU in Sachsen-Anhalt rückt lieber von ihrem Veto gegen die Erhöhung der Rundfunkgebühren ab, weil die AfD just in diesem Punkt die gleiche Meinung vertritt (wenn auch aus gänzlich anderen Gründen).

Es scheint also offensichtlich besser zu sein, als wankelmütige, gar wortbrüchige Partei dazustehen, als zu akzeptieren und auszuhalten, dass eine andere Partei, auch wenn die in vieler Hinsicht verachtenswert ist, partiell eine gleichlautende Meinung hat. So zerlegt man seine Glaubwürdigkeit vor den Bürgern selbst. ( Kathrin Schubert, per E-Mail)

So können Sie uns erreichen:

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Facebook: LVZ Leipziger Volkszeitung

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ