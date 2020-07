Leipzig

Die LVZ-Leser mischen sich auch in dieser Woche wieder in aktuelle Diskussionen und Debatten ein. Ihre Meinungen betreffen unter anderem das offizielle deutsche Verhältnis zu Russland, die Verantwortung von Politikern und die ARD-Erfolgsserie „In aller Freundschaft“

Das Misstrauen gegen Moskau soll in Deutschland maximal aufgebaut werden

Zum Leitartikel „ Russland braucht den Blick nach vorn“ (25. Juli): Mit Interesse las ich Ihren Leitartikel. Der Autor begann mit menschlicher Wärme über den Tod eines kleinen Jungen während der Belagerung Leningrads durch die deutsche Wehrmacht zu berichten. Der Junge war der Bruder des heutigen russischen Präsidenten. Bald merkte ich aber, dass es dem Autor nicht um den Tod dieses Jungen ging, Präsident Putin wurde aufs Korn genommen. Das Misstrauen gegen Moskau soll maximal aufgebaut werden. Das ist in Deutschland schon zwei Mal gelungen. Die Russen und ihre damaligen Verbündeten verließen Mitte der neunziger Jahre alle europäischen Staaten, in denen der Warschauer Pakt Militär stationiert hatte. Und sie nahmen alle Waffen mit. Für mich nicht direkt die Handlungsweise eines zukünftigen Aggressors. Die ausgestreckte Hand der Russen „missverstand“ die Nato und führte diese, entgegen aller Beteuerungen, bis an die russische Westgrenze. Dort steht sie heute, schwerst bewaffnet für „Defender 2020“, und diese Waffen werden wohl nicht wieder zurückgeholt. Und US-amerikanische Soldaten, bisher in Deutschland stationiert, befehligen ihre Waffen bald in Polen. In Armeestärke. Umdenken? Nato first, please! ( Harald Ladewig, 04229 Leipzig)

Empfindungen der Russen werden offiziell von uns gefühlskalt ignoriert

Zum Artikel „ Russland braucht den Blick nach vorn“ (25. Juli): Für die Russen ist das Erinnern an das Kriegsende 1945 der wichtigste Gedenktag schlechthin – für uns ist das derzeit gerade mal eine Randnotiz wert. Die Empfindungen, die die Russen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verbinden, werden bei uns von offizieller Seite gefühlskalt ignoriert. Die Bundesregierung hielt es nicht mal für notwendig auf die Einladung Putins zu den Feierlichkeiten in Moskau zu reagieren. Die Siegesparaden in den russischen Städten werden als primitiver Propagandarummel und Machtdemonstration Putins herabgewürdigt. Der weltweit beachtete historische Aufsatz zum 75. Jahrestag des Kriegsendes von Wladimir Putin wird kaum erwähnt (geschweige denn veröffentlicht) und stattdessen als einseitige Darstellung des historischen Geschehens abgetan, worüber bestenfalls einmal in „irgendeinem Salon“ zu reden wäre. In dem Aufsatz geht es aber um die Umsetzung der wichtigsten Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg – der Schaffung eines verlässlichen Systems internationaler Beziehungen. Und angesichts der kaum noch übersehbaren weltweiten Bedrohungen ist diese Aufgabe wichtiger denn je, und insofern ist in dem Aufsatz vielmehr „Blick nach vorn“ enthalten, als der Leitartikel zu verstehen vorgibt. An Zukunftstechnologien wie Wasserstoffeinsatz oder künstlicher Intelligenz wird in Russland mindestens ebenso intensiv geforscht wie in der EU. Existenziell sind aber die erfolgreiche Gestaltung der Rahmenbedingungen wie Friedenssicherung, Rüstungskontrolle, Terrorismusbekämpfung, Umweltschutz. ( Bernd Gläser, 04349 Leipzig)

„Großer Vaterländischer Krieg“ nicht identisch mit dem Zweiten Weltkrieg

Zum Artikel „ Putin besucht ,Kirche des Sieges‘“ (23. Juni): Der Zweite Weltkrieg heißt in Russland nicht „Großer Vaterländischer Krieg“ und kann auch so nicht heißen, weil er mit dem Zweiten Weltkrieg nicht identisch ist. Der „Große Vaterländische Krieg“ beginnt am 22. Juni 1941 mit dem Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion. Er endet in Berlin mit der „bedingungslosen Kapitulation des Oberkommandos der Deutschen Wehrmacht“ am 8. Mai 1945, 23:01 Uhr mitteleuropäischer/9. Mai 1945, 1.01 Uhr Moskauer Zeit. Deshalb ist der Tag des Sieges der Roten Armee im Großen Vaterländischen Krieg der 9. Mai. Der Zweite Weltkrieg hingegen beginnt bereits am 1. September 1939 mit dem Überfall Hitlerdeutschlands auf Polen und endet mit der bedingungslosen Kapitulation Japans am 2. September 1945. Der Begriff „Großer Vaterländischer Krieg“ geht auf den „Vaterländischen Krieg“ Russlands 1812/1814 zurück. Beginn dieses Krieges ist der 22. Juni 1812, das Datum des Tagesbefehls Napoleons zum Einmarsch der „Großen Armee“ in Russland. Dieser Krieg endet am 31. März 1814 mit der Siegesparade der russischen Armee unter Alexander I. auf den Champs-Élysées in Paris. An der Russisch-Orthodoxen Gedächtnis-Kirche in Leipzig ist der Zusammenhang beider „Vaterländischer Kriege“ auf einer in Kyrillisch gehaltenen Gedenktafel mit der Periodisierung „1813 – 1945“ dokumentiert. (Dr. Günther M. Hempel, 04105 Leipzig)

„In aller Freundschaft“: Gute Geschichten, aber realistisch geht es dort nicht zu

Zum Artikel „Illusions-TV mit Realismus“ (30. Juni): Wir sehen uns die Sendungen fast seit ihren Anfängen bis heute gern an. Die Geschichten sind gut gestrickt, und es ist sehr unterhaltsam, die Entwicklung der einzelnen Personen und ihrer Familien mitzuverfolgen. Wenn allerdings der Erfinder der Serie, Hans-Werner Honert, von einem kräftigen Schuss Realismus in den Geschichten spricht, müssen wir schmunzeln. Wir sind in dem Alter, in dem man bereits mehrfach Erfahrungen als Patient/in in unseren Leipziger Krankenhäusern hat sammeln können. Niemals kam es vor, dass Menschen mit leidender Ausstrahlung kurz nach der Eingangstür von Ärzten oder Schwestern empfangen und sofort untersucht, danach auch gleich stationär aufgenommen und oft noch am selben Tag operiert wurden. Es ist schön, wenn in der Serie fast alle auf eigenen Füßen erscheinende Menschen von zufällig über die Gänge laufenden Ärzten, Ober- und normalen Schwestern oder gar dem Chefarzt des Hauses empfangen und sofort untersucht werden – realistisch ist dies aber leider nicht! Trotz alledem, wir freuen uns auf die neuen Folgen und wünschen uns, dem Produktionsteam, Schauspielerinnen und Schauspieler noch viele Sendungen. ( Harald Bendix, 04315 Leipzig)

Mit Nikotin und Alkohol darf ich mich vergiften, da greift der Staat nicht ein

Zur Verfügbarkeit von Nikotin und Alkohol in Deutschland: Ich habe gerade einen Artikel über das Rauchen gelesen, jetzt stellt sich mir die Frage: Jeder weiß, das Rauchen nicht gesund ist, ebenso wie übermäßiger Alkohol, aber beides gab und gibt es zu kaufen, ohne Einschränkungen. Bei einer Erkältungswelle, welche als „Pandemie“ klassifiziert wird, werden erhebliche Schutzmaßnahmen ergriffen, was ist denn nun gefährlicher, Rauchen oder Alkoholmissbrauch oder diese Erkältung? Woran sterben denn die meisten Menschen? An den Folgen des Rauchens und Alkoholmissbrauchs? Das wurde aber fleißig verkauft, obwohl bekannt ist, dass der Konsum gesundheitsschädlich ist. Da besteht doch ein Widerspruch. Mit Nikotin und Alkohol darf ich mich vergiften, aber vor einer Erkältung soll ich mich schützen und werde bei Nichteinhaltung des Schutzes vom Staat bestraft und massiv bedroht (Bußgelder, Grundrecht verletzt und und und ...). ( Wolfgang Knauf, per E-Mail)

Rassismus-Debatte: Professor Abdullah benennt Probleme, ohne zu pauschalisieren

Zum Artikel „Ich bin nicht Hochschullehrer geworden, um meinen Mund zu halten“ (1. Juli): Das Interview ist ein zugleich engagierter und wohltuend unaufgeregter Beitrag in der aktuell hochemotionalisierten Rassismusdebatte. Professor Abdullah (HGB) benennt Probleme, ohne zu pauschalisieren „Viele haben im Kopf Grenzen aufgebaut“. Er sieht in Bildung und respektvollem Diskurs den Weg, diese Kopfgrenzen abzubauen und vermittelt eine aktivierende, wertschätzende Sicht sowohl für Deutschland („Wir sind eine sehr liberale offene Gesellschaft“), als auch für Ausländer („Du hast eine Chance bekommen, mach das Beste draus“). Und während soeben Leipzig als weißeste Stadt Deutschlands angeschwärzt wird, hat er genau hier bereits 2016 eine Akademie für transkulturellen Austausch gegründet. Positive Beispiele können gar nicht genug Öffentlichkeit bekommen. Danke und mehr davon. ( Stephan Thieme, per E-Mail)

Nachteile für Fußballteams aus dem Osten: Dringend Reform nötig für mehr Fair Play

Zum Artikel „Lok down“ (1. Juli): Die Überschrift spielt den Ball noch nicht weit genug. Denn das eigentliche Problem besteht vor allem in der Existenz der unfairen Relegationsduelle, bei denen schon seit den neunziger Jahren ostdeutsche Mannschaften strukturell vom DFB gravierend benachteiligt werden und nur in ganz wenigen (Ausnahme-)Fällen der Meister der Regionalliga Nordost direkt in den Profifußball aufsteigen durfte. Deshalb bedarf es hier fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung dringend einer Reform für mehr Fair Play, damit es nicht weiter im bildlichen Sinne heißt „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass der DFB einen DDR-Traditionsverein in den bezahlten Fußball zurückkehren lässt“, zumal die Statuten des Verbandes ausdrücklich einen pyramidenartigen Ligen-Aufbau vorschreiben, der derzeit zumindest zwischen der 3. und der 4. Spielklasse nicht erkennbar ist. (Rasmus Ph. Helt, 20539 Hamburg)

Abi: Die Schüler müssen es ausbaden

Zum Artikel „Mathe-Abi: Piwarz hebt Punkte an“ (25. Juni): Mein Enkel besucht das Heisenberg-Gymnasium in Leipzig und ist ein sehr guter Schüler. Für das Abi wurde (allein, dank Corona) gebüffelt, und gute Noten wurden erwartet. Dann für alle der Schock: Mathematik. Das Vorabitur war für den 17. März geplant und entfiel infolge der Schulschließungen. Somit gab es keine Klausurnote, und diverse Vorbereitungen waren nicht möglich. Dann diese Aufgaben. Schlechtestes Ergebnis seit 2013. Das sagt doch wohl alles, und die Schüler müssen es ausbaden. Nun hat das Kultusministerium reagiert und die Noten um einen (!) Punkt angehoben. Wenigstens das – dank des Schulleiters Sebastian Heider und an- derer, die den Stein ins Rollen brachten. Wem aber nützt das? Nur den Gymnasien. Sie haben weniger Durchfaller, und die Statistik verbessert sich. Für die Abiturienten ist es ein Witz. ( Karla Vogel, 04277 Leipzig)

Verantwortung in der Politik? Lange her

Zur Verantwortung von Politikern: In unserem Land vor unserer Zeit gab es einst die Kategorie der politischen Verantwortung. Das ist lange her. Gab es im Zuständigkeitsbereich eines Ministeriums für das Land massiv schädliche Vorgänge finanzieller Art, oder die Sicherheit betreffende Skandale, traten die Ministerin oder der Minister ohne langes Gewese zurück. Eine andere, unbelastete Person musste danach den Scherbenhaufen zusammenkehren. Dieser basale demokratische Wert ist offenbar weder Herrn Scheuer (Mautpleite zulasten des Steuerzahlers), noch Frau AKK bekannt. Muss sich aus der Bundeswehr heraus erst eine neue „Reichswehr“ entwickeln, bevor personelle Konsequenzen an der Spitze folgen? Die Kanzlerin macht dabei das, was sie immer macht: Aussitzen. ( Günther Schwarzenburg, 04177 Leipzig)

Grüne sind technisch ahnungslose Gesellen

Zum Artikel „Das neue Grünen-Programm: Eine Kampfansage an die CDU“ (27./28. Juni): Die Grünen wollen mit diesem Programm ihren Führungsanspruch untermauern. Habeck und Baerbock treten herausfordernd und selbstbewusst auf. Dabei sind sie, was sie bisher auch immer wieder bewiesen haben, naturwissenschaftlich ahnungslose Gesellen. Legendär sind Baerbocks Aussagen zum in Batterien verbauten „Kobold“ statt des Schwermetalls Kobalt. Des Weiteren will sie in den Netzen Strom speichern. Nach ihrer Aussage ist das alles durchgerechnet. Der Wähler möge verhindern, dass derartige technisch und naturwissenschaftlich minderbemittelte Parteifunktionäre zukünftig unsere Politik maßgeblich bestimmen, egal in welcher Konstellation. ( Armin Rumpf, per E-Mail)

Weniger Flächen versiegeln

Zum Artikel „ Porsche Leipzig: Wir machen das Werk fit für die Zukunft“ (6. Juli): Grundsätzlich ist der Umstieg auf Elektromobilität ja zu begrüßen, obwohl die Optimierung des ÖPNV nach wie vor zur Erreichung der Klimaziele im Vordergrund stehen sollte. Leider werden durch solche Werkserweiterungen, die die Fertigung der Benziner nicht ablösen, riesige Flächen versiegelt, was auch einen negativen Einfluss auf Flora, Fauna und Klima hat. Wenn so eine große Halle mehr- etagig ausgeführt wird, sollte es doch möglich sein, für die Lagerung fertiger Fahrzeuge auch mehretagige Anlagen aufzubauen (ähnlich Parkhäusern). Dadurch könnte die versiegelte Fläche verkleinert werden, und es gäbe noch Platz für Grün. ( Ines Heiden, per E-Mail)

Mutter Courage im Leipziger Capitol

Zum Artikel „Streit bis zum Abbruch“ (24. Juni): Dank an Norbert Wehrstedt für seine Empfehlung der DVD „Mutter Courage und ihre Kinder“. Doch: Die Verfilmung der Modellinszenierung des Brecht-Stückes am Berliner Ensemble, die am 10. Februar 1961, dem 63. Geburtstag des Dramatikers, ins Kino kam, lief beileibe nicht nur eine einzige Woche und verschwand danach im Archiv. Durch eine kluge Spielplangestaltung erreichte der im Totalvisionsformat gedrehte Streifen, der nur in den wenigen dafür geeigneten Kinos gezeigt werden konnte, fortan sein Publikum. Allein das Leipziger Capitol, seinerzeit das größte Kino der DDR, brachte vom Februar bis zum August 1961 den Defa-Film jeden Mittwoch um 20 Uhr – und der fand so die ihm gemäße Interessentenschar, so um die 30 000 Besucher. Welch beachtlicher Erfolg – allein in Leipzig! ( Hans-Dieter Tok, 04317 Leipzig)

Kindergarten als geniale Bezeichnung

Zum Artikel „Erster Kindergarten eröffnet vor 180 Jahren“ (27. Juni): Dank an Herrn Martin Pelzl für den interessanten Artikel zur Geschichte des Kindergartens in Deutschland. Fröbels besonderes Verdienst besteht für mich auch in der genialen Erfindung der Bezeichnung Kindergarten, die in aller Welt im Original übernommen wurde. Traurig stimmt mich, dass man ausgerechnet im Land dieser Erfindung dieses liebevolle Wort durch den nüchternen Begriff Kindertagesstätte ersetzt hat. Ich wünsche mir einen Beitrag in der LVZ in Fortsetzung des genannten Artikels, der auch darüber Aufschluss gibt, wer die Umbenennung wann in Kraft gesetzt hat und ob eine Umkehr erhofft werden kann. ( Gisela Liebscher, 04420 Markranstädt)

Juergen Schulz mit Scherz und Charme

Zum Artikel „Immer mit dem gewissen Etwas“ (25. Juni): Mit Betroffenheit habe ich den Artikel über Juergen Schulz gelesen. Besser konnte man den Moderator, Sprecher und Autor nicht beschreiben, als ich es in meiner LVZ las. Wieder ist ein Urgestein der Fernsehunterhaltung von uns gegangen. Ich habe Herrn Schulz auf vielen Veranstaltungen, mit meinem Mann, mit viel Scherz und Charme als Moderator bei Kultur- und Schlagerveranstaltungen erleben dürfen und habe nur gute Erinnerungen an ihn. Wie schon ein Schlager hieß: „Wenn Du gehst, die Erinnerung bleibt.“ ( Gabi Horn, 04277 Leipzig)

Die Reichen bei der Studie übersehen

Zum Artikel „Streber“ (4. Juli): In der Kolumne „Ausgepresst“ geht es um eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK zum Reichtum in Deutschland. Es wird angeführt, dass immer weniger Deutsche reich werden wollen. Das erscheint sehr komisch, wenn man einem US-Presseorgan glauben kann, das über Zahlen von Milliardären berichtet. In den letzten Jahren der Regierung unter der CDU/ SPD hat sich die Zahl der Milliardäre in Deutschland auf über 200 erhöht. Für die Reichsten scheint die Feststellung der Studie also nicht zutreffend zu sein. Oder GfK hat sie einfach übersehen? ( Siegfried Heinrich, 04109 Leipzig)

