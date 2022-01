Leipzig

Spätestens seit der Währungsunion gehörte sie zum Einkaufen wie das Bezahlen an der Kasse – die Plastetüte. Doch ihre Zeit neigt sich dem Ende entgegen. Weil Geschäfte seit Jahresfrist bis auf wenige Ausnahmen keine Plastetüten mehr ausgeben dürfen, baten wir die LVZ-Leserschaft um Bilder von übrig gebliebenen Kunststoffbeuteln mit besonderen Leipziger Motiven oder von Geschäften aus der Region.

Die Resonanz war überwältigend. Zahlreiche Leserinnen und Leser kramten alte und neuere Tragehilfen heraus und sandten uns Fotos ihrer Lieblingstüten oder von Verwandten und Bekannten, die jede für sich Geschichten erzählen. Vielen Dank dafür!

Einige davon haben wir in der Bildergalerie zusammengestellt. Die Plastetüte hält sich also doch länger als gedacht – schick, charmant und abwaschbar.

Zur Galerie LVZ-Leser schickten Fotos von Tüten mit besonderen Leipziger Motiven oder von Geschäften aus der Region, die es schon längst nicht mehr gibt.

Tütengeschichten – LVZ-Leser erzählen

Zu unserem Beitrag „Das Ende der Plastetüte“ am 8. Januar erhielten wir zudem zahlreiche Leserbriefe.

Renaissance des Dederon-Beutels

Seit Beginn des neuen Jahres „wird anders eingekauft“, wie Fabienne Küchler eingangs des oben genannten Artikels feststellt. Warum muss man immer so tun, als ob wir alles neu erfinden? Ich kann mich noch gut erinnern, dass es im Konsum um die Ecke lose Marmelade, lose Butter, Gräupchen und Nudeln in Gramm oder Pfund zu kaufen gab. Man verkaufte Kartoffeln und Zwiebeln ins eigene Netz.

Weniger angenehm war allerdings der meist in Zeitungspapier eingewickelte Fisch! Man musste eben eigene Behältnisse bei der Hand haben, um den Einkauf nach Hause zu tragen. Es gab Mangel (nicht nur!) an Verpackung. Eine Weile haben wir uns nun an die lang ersehnte farbige, glitzernde, werbewirksame Verpackung gewöhnen dürfen. Manche sammeln die bunten Plastik-Einkaufstüten, die auf Versteigerungen schon bald der Renner sein werden!

Nun sollen wir uns von all dem „Schönen“ wieder trennen, weil es umweltschädlicher Müll ist, der illegal im Wald entsorgt, in die Dritte Welt exportiert (Riesenhalden in Chile!) oder sorglos ins Meer verklappt wird. Verbrennungsanlagen im eigenen Land verursachen Dreck und Gestank. Deshalb steht das „Ende der Plastetüte“ bevor. Ich brauche sie auch nicht: Habe ich doch aus der „alten Zeit“ noch diverse der ehemals so geschmähten Dederon-Faltbeutel gerettet, die wohl bald eine Renaissance erleben werden. (M. Naumann, per E-Mail)

Lesen Sie auch Wie das Ende der Plastiktüte Leipzig verändert – die Reportage zum Hören

Viele Läden gibt es nicht mehr

Nachdem ich in der LVZ Ihren Artikel las, kramte ich alle Plastetüten hervor, die wir zwecks Wiederverwendung (und sei es nur, um etwas darin aufzubewahren) noch aufgehoben haben und fotografierte sie. Insgesamt entstanden so 57 Bilder. Bei den ausgewählten Fotos sind zwar auch welche dabei, wo es die Geschäfte noch gibt (wie Gardinen Bender, Weltbild und Reiterladen), aber vom größeren Teil gibt es heute keine Läden mehr in Leipzig. So zum Beispiel von der Horten AG, die als Nachfolger des Konsument-Warenhauses nach der Wiedervereinigung in die „Blechbüchse“ einzog und 2001 von Kaufhof abgelöst wurde.

Plastetüten von Lebensmittelmärkten sind in unserer Familie so gut wie nicht vorhanden, da wir dort schon immer lieber die Stoffbeutel für den Transport verwendet haben beziehungsweise die entsprechenden Tüten durch mehrmaliges Wiederverwenden zerschlissen und entsorgt worden sind. (Ilona Kindermann, 04105 Leipzig)

Leuna-Produkte und Pioniertreffen

Ich habe eine Tüte von Leuna-Produkten und eine von meinem Pioniertreffen 1970 gefunden. (Joachim Lehmann, Meltewitz)

22 Jahre alte Tüten

Ich habe eine über 22 Jahre alte Plastetüte von Horten, die ich noch heute für Klammern benutze. (Alexander Freudenberg, per E-Mail)

Wunderschöne Motive und Raritäten

Meine Oma hatte noch einige Raritäten in ihrem Schrank, alles fein säuberlich glatt gestrichen und aufbewahrt, weil sie die Motive so schön fand. Der Aufdruck Messestadt Leipzig ist sogar ausgeschnitten und auf einen etwas lädierten Stoffbeutel genäht worden, um ihn zu reparieren. Manche Leute brauchen Designertaschen, meine Oma braucht einfach nur ihre Heimat, die sie mit sich herumtragen kann. (Rita und Anja Pöge, Naunhof)

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Große Auswahl an Plastiktüten

Gestern habe ich Ihren Artikel über die Plastiktüten gelesen. Dabei habe ich mich erinnert, dass ich eine große Anzahl solcher Tüten noch in meinem Schrank habe. Eine kleine Auswahl habe ich zugesandt. Wenn Interesse besteht, bin ich auch bereit, diese Tüten abzugeben. (Monika Winkler, per E-Mail)

Tragetasche aus dem Konsument-Warenhaus

Mit Freude habe ich heute gelesen, dass (m)ein Tüten-Schätzchen gefragt ist – eine Plastik-Tragetasche von unserem Konsument-Warenhaus. Leider ist mir nicht mehr bekannt, wann wir welchen Einkauf damit nach Hause trugen. Wir vermuten, die Tüte erhielten wir noch zu DDR Zeiten. Die Überraschung an der Tüte entdeckte ich, als sie für das Foto „fein“ gemacht wurde. Die Tüte ist in Hamburg hergestellt und ging in Leipzig über den Ladentisch. (Michael Beyer, per E-Mail)

Andenken aus DDR-Zeiten

Eine Auswahl meiner „Andenken“ an die Plastetüten-Zeit zeigt welche aus meiner Heimatstadt Bad Düben und die aus der DDR von 1981 (Reise mit MS Völkerfreundschaft). (Dieter Krause, per E-Mail)

Tüten vom Besuch der Arbeiterfestspiele

Langfristige Ressourcennutzung: Zwar sind keine Leipziger Motive oder von Geschäften aus der Region darunter, aber 32 Jahre alte Tüten, mitgebracht von einem Besuch der Arbeiterfestspiele der DDR, die 1988 vom Bezirk Frankfurt (Oder) ausgerichtet wurden. (Judith Kretzschmar, per E-Mail)

So können Sie uns erreichen

E-Mail: Leserbriefe@lvz.de

Twitter: @LVZ

Instagram: lvz.de

Die – meist gekürzten – Beiträge geben die Meinung des Absenders wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit der der Redaktion überein.

Von LVZ