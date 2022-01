Leipzig

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hatte bereits 2018 das Radfahrverbot auf dem Leipziger Innenstadtring gekippt. Jetzt soll auf dem Dittrichring eine Autofahrbahn einem Radfahrstreifen weichen. Eine Maßnahme, die polarisiert. Das sagen LVZ-Leser zur jüngsten Ankündigung von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und weitergehenden Forderungen der Umweltschützer vom Verein Ökolöwen:

Bitte nicht in Utopien denken

Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es im Bereich Dittrichring, vorbei an der Thomaskirche, in Richtung Runder Ecke und Pfaffendorfer Straße beziehungsweise Hallischem Tor bereits ausgewiesene Radstraßen. Braucht man da noch eine Extra-Spur auf dem Ring? In welcher Welt lebt Herr Supplies (Verkehrspolitischer Sprecher des Vereins Ökolöwen, Anm. d. Red.)? Wie sollen seine Träume verkehrstechnisch umgesetzt und vor allem bezahlt werden? Man sollte nicht in Utopien denken, sondern realisieren, was machbar ist. (Michael Lehnhardt, per E-Mail)

Über den Lenker hinausblicken

„Das sind die nächsten logischen Schritte“, sagt Herr Supplies vom Verein Ökolöwen und denkt zu kurz, wenn er nur über seinen Fahrradlenker hinausblickt. Bei der Diskussion um die Fahrspuren auf dem Ring ist unbedingt der ÖPNV einzubeziehen. Es ist doch nicht verwunderlich, dass viele Leipziger und Randleipziger das eigene Auto der Straßenbahn oder dem Bus vorziehen. Schmutzig, laut, längere Taktungen plus Verspätungen – und das trotz ständig steigender Fahrpreise. Eine vierköpfige Familie zahlt so bis zu 24 Euro für einen Ausflug in die City. (Ralph Grüneberger, per E-Mail)

Das Geld lässt sich anderweitig nutzen

Als Radfahrer begrüße ich grundsätzlich den Ausbau von Radwegen. Und in Leipzig ist da sicher noch eine Menge zu tun. Aber eine Autospur auf dem Dittrichring zu sperren und diese für Radfahrer freizugeben, ist kontraproduktiv. Da der Ring einen Großteil des Innenstadtverkehrs aufnehmen muss, sollte man ihn weiterhin für Radfahrer sperren. Es gibt mehr als ausreichend Möglichkeiten, parallel zum Ring zum Ziel zu kommen. Das Geld für die Schaffung der Fahrradspur auf dem Ring sollte besser für die Reparatur bestehender Fahrradwege und für die Neugestaltung von Fahrradstraßen verwendet werden. (B. Müller, per E-Mail)

Das macht nicht Mut, sondern Wut

Unter dem Schlagwort Verkehrswende wird gegenwärtig die seit vielen Jahren kursierende Aussage wiederholt, dass Fahrräder weniger Platz im Verkehrsraum beanspruchen als Autos. Das ist grundsätzlich richtig. Es ist aber auch sich stets wiederholender populistischer Humbug, weil Fahrtzwecke und Fahrtziele in diesen Momentaufnahmen nicht abgebildet werden können. Die Leipziger Ein- und Ausfallstraßen sowie der Leipziger Ring haben die Funktion, den Verkehr zu bündeln und ihn dann wieder „in alle Himmelsrichtungen“ zu verteilen. Den fließenden Verkehr auf diesen Trassen durch Beschränkung des motorisierten Verkehrs herabzudimmen, macht nicht Mut, sondern Wut. Auch, weil so der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) durch entstehende Staus beeinträchtigt wird.

Dass die Verkehrswende kommen wird und kommen muss, ist unstrittig. Aber erst dann, wenn die Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind. Hinsichtlich der Leipziger Verkehrsplanungs- und Umweltpolitik wäre daher mehr fachlich fundierte Sachlichkeit wünschenswert. Denn Maßnahmen wie eine Fahrradspur auf dem Ring sind nicht zweckdienlich. Sie führen vielmehr bestenfalls zu verständnislosem Kopfschütteln, im Alltag jedoch zu massiver Behinderung des fließendes Wirtschafts- und Individualverkehrs. Es leben und arbeiten nämlich nicht nur fahrradfahrende Rathausmitarbeiter in Leipzig. (Stefan Oetteritz, per E-Mail)

Wir werden unsere Wege finden

Als Handwerker, der täglich große und schwere Dinge zu transportieren hat und regelmäßig den Dittrichring benutzt, bin ich begeistert ob der neuen Ideen aus unserem Rathaus. Nun also auch freie Fahrt für die Radfahrer auf dem Ring! Wie das ausgehen wird, kann man jeden Tag in der Karl-Liebknecht-Straße besichtigen. Künftig wird es so noch mehr Zeit als bisher kosten, um zum Beispiel ein Sofa aus Gohlis in die Südvorstadt zu transportieren – Zeit, die unsere Kunden bezahlen müssen. Die Fahrzeiten in Leipzig haben sich in den letzten Jahren durch Fahrbahneinengungen, mehr Verkehr und „sinnvolle“ Verkehrsführungen schon quasi verdoppelt.

Nun wird zum großen Angriff geblasen, um den Individualverkehr auf vier Rädern nachhaltig zu verdrängen, ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Belange. Wir werden uns der Situation anpassen und unsere Wege finden. Schließlich wollen Miete und Steuer pünktlich bezahlt werden. Da wartet keiner doppelt so lange. (Harald Teske, 04275 Leipzig)

